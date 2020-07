Høyretoppen vinner tittelen som ukens romantiker. Her er resten av ukens høydepunkter.

Sitatene vi husker fra uken som gikk.

Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

1. Ukens tittel

«Derfor blir kåte stukket av mygg»

VG vet hvordan de får folk nysgjerrige.

2. Ukens hit

3. Ukens grinebiter

«Hvorfor må alt nytt være stygt?»

Stortingsrepresentant Stefan Hägglund (H) til Nettavisen etter å ha sett nye skulpturer i Oslo sentrum.

4. Ukens romantiker

Foto: Ørjan Deisz

«Da var det interessant at hun hadde følelser for meg også.»

Høyretopp Harald Victor Hove om da han først erklærte sin kjærlighet til partifellen Marte Leirvåg.

5. Ukens forklaring

«Vi fikk som svar at de mente det var juridisk umulig å fjerne elsparkesyklene.»

Byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG) om møtet der han ba selskapet Ryde om å fjerne sparkesyklene de hadde plassert over hele byen.

6. Ukens sitat

Foto: Hedvig Idås

«Jeg hadde egentlig trodd at Bergen var som andre byer. Slik er det ikke.»

Daglig leder Espen Rønneberg i Ryde har lært noe nytt siste uken.

7. Ukens oppgitte

«Det må vera ganske rart å vera lokalpolitikar i Bergen no, og vita at det skal berre to typar og 350 kinesiske sparkesyklar til, for å ta frå deg all kontroll over byen.»

Linda Eide om de nye elsparkesyklene i BT.

8. Ukens Trump

Illustrasjon: Luis Grañena Lopez

«Jeg vet bedre enn noen at min venn Roger Ailes døde for tre år siden, bare se hva som har skjedd med @FoxNews. Vi savner alle Roger!!!»

Donald Trump sier på Twitter at han savner tidligere Fox News-sjef Roger Ailes, som måtte gå av etter massive anklager om seksuell trakassering og overgrep.

9. Ukens standhaftige

«Dette er en liten gruppering i Oslo, som velger å prøve å overse alle de vedtak og strategier som resten av partiet har valgt. Det er jo selvfølgelig ikke akseptabelt.»

Frp-leder Siv Jensen etter at lederen i Oslo-Frp var usikker på om Jensen skulle toppe deres liste neste år.

10: Ukens tweet