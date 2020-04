Flaks at nordmenn er så lydige

Forbud bør være godt begrunnet og minst mulig inngripende. Det er ikke hytteforbudet.

For bare noen uker siden var det absurd å forestille seg at justisminister Monica Mæland (H) skulle holde en pressekonferanse med overskriften «Dette er lov og ikke lov i påsken», skriver Eirin Eikefjord. Foto: ILLUSTRASJON: Marvin Halleraker

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

Ulriken er blitt enveiskjørt. Det betyr at du kan gå opp trappene, men det er forbudt å gå ned.

Min første reaksjon da jeg så det enorme, neongule forbudsskiltet, var en intens trang til å bryte den regelen.

Ikke fordi jeg mangler respekt for lov og regler og dødsvirus og alltid insisterer på å definere min egen moral. Men fordi akkurat dette forbudet er ganske teit: Det er lite gjennomtenkt og dårlig begrunnet.

Sånn er det med mange forbud: Hvis det er umulig å begripe hvorfor det absolutt må være sånn, er det fort gjort å reagere med trass og motvilje.

Det gjelder også det omstridte hytteforbudet.

For bare noen uker siden var det absurd å forestille seg at justisminister Monica Mæland (H) skulle holde en pressekonferanse med overskriften «Dette er lov og ikke lov i påsken».

Men joda. Det er ikke lov med organisert trening. Ikke lov å senke skuldrene. Og ikke minst: Ikke lov å overnatte på hytten.

Det er forskjell på at folk trykker seg sammen på afterski i Hemsedal, og at noen familier skifter stue fra Bergen til Kvamskogen, skriver Eirin Eikefjord. Foto: Marita Aarekol

Hvis noen trodde at påskeegget fra Staten var fylt av oppmykning og Blå Swix, er alt håp herved ute.

Dagen før dagen før vi egentlig skulle lastet skiboksene med marsipan og lammelår og feller og pulk og smøring, bekreftet helseminister Bent Høie (H) at det nasjonale hytteforbudet står ved lag.

Lokale tilpasninger har vært vurdert, men det kommer altså ikke til å skje.

«Vi er sikre på at forbudet er godt begrunnet», sier Høie til Aftenposten.

Hvorfor er de så sikre på det?

Først og fremst: Forbudet er ikke begrunnet med smittevern.

«Det norske hytteforbudet er bare tull», mener en av Europas fremste smitteeksperter og rådgiver for Verdens helseorganisasjon (WHO).

Folk blir ikke akutt syke av korona, de rekker fint å reise hjem.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefalte ikke å forby hytteturer. Deres smittevernekspert Preben Aavitsland mener det er mer nyttig at folk drar til fjells enn at de stimler sammen i byparkene.

Slik så det ut på vei opp mot Ulriken en av de første koronahelgene. Nå er trappene stengt for nedfart. Foto: Ørjan Deisz

Begrunnelsen for hytteforbudet er å unngå at helsetjenestene i små kommuner kollapser.

Ekstrabelastningen fra påsketurismen kan nok bli veldig tung å håndtere mange steder.

Men det er forskjell på hyttekommuner.

Det er forskjell på at folk trykker seg sammen og utveksler spytt på afterski i Hemsedal, og at noen familier skifter stue fra Bergen til Kvamskogen.

Det er forskjell på fem timers transportetappe og 40 minutter lenger å kjøre til samme sykehus som man ellers ville oppsøkt.

Lokale og mer fleksible regler kunne fanget opp dette. Et bastant, nasjonalt forbud ser ingen nyanser.

Derfor opplever mange hytteforbudet som urimelig og feilslått.

Hytteforskriften mangler dessuten indre logikk.

Det lov å dra på dagstur. Enkelte kommuner forbyr det likevel. Nødvendig vedlikehold og tilsyn er tillatt. Det er heller ikke forbudt å overnatte på campingplasser eller i båt eller telt.

Er campingturister mindre utsatt for korona?

Å dra til fjells for å måke tak og klatre stige gir vel større risiko for skader enn en rolig hyttekveld med marsipan og påskekrim?

Det er altså helt greit å tilbringe påskedagene på eget hyttetak. Men å sove inne om natten? Der går grensen!

Men hasardiøs skikjøring, trampoliner, skateboard og deling av avokado er fortsatt lov, som Mathias Molden påpeker i «Thinking fast and Hytteforbud».

Hytteforbudet ble innført i all hast den første koronahelgen.

At noen trosset gode råd og nektet å dra hjem fra fjellet, gir åpenbart grunn til å tvile på dømmekraften hos enkelte hyttefolk. Men skal alle nordmenn straffes for det?

Et viktig prinsipp i smittevernloven, er at restriksjonene ikke skal gå lenger enn nødvendig.

For eksempel kunne det vært et krav at de som ikke er bosatt i kommunen, må dra hjem hvis de blir syke, slik jusprofessor Hans Petter Graver foreslår. Eller at folk i risikogrupper kunne dratt til fjells for å beskytte seg fra smitte.

Slingringsmonn og unntak er kanskje for byråkratisk og komplisert. Men det ville vært mulig å håndtere hyttesaken på en mindre rigid måte.

I stedet for at folk får spre seg ut på diverse fjelltopper og vidder disse dagene, må alle stimle sammen på trange byfjell.

Vi så hva som skjedde den første solsøndagen under koronakrisen i Bergen. Stiene ble forvandlet til smittepøler. Konsekvensen er at flere turstier nå er stengt og regulert. Forbud møtes med nye forbud.

Det er ganske stress å karre seg ned Ulriken på forrædersk aprilsnø når man ikke får bruke trappene, skriver Eirin Eikefjord.

Oppover Ulriken går jo allting greit. Men nedover er det ganske stress å karre seg langs steinete partier på holkeføre og forrædersk aprilsnø.

Når den trygge trappen er stengt, tar det evigheter og omveier å komme seg ned, og risikoen for skader øker. Hvis det først skal være et forbud, burde det iallfall vært andre veien.

Men situasjonen kunne også løst seg helt fint ved å be folk følge siviliasjonens fremste kjøreregel: Hold til høyre, og hold avstand.

Fra et liberalt perspektiv er det generelle svaret på hva som bør være forbudt, ganske enkelt: Minst mulig.

Det har ikke akkurat vært linjen her til lands. Både snusbokser med logo, sider fra gård, proffboksing, lakrispiper, segway, tigging og farge-TV har vært ulovlig.

Det er egentlig utrolig at nordmenn er så lydige og regeltro når vi har blitt utsatt for så mange dusteforbud.

I tilfellet korona handler det om liv og død og helse og risiko, og da skal vi selvsagt ha større respekt og forståelse for inngrep i friheten vår. Fullt frislipp og fritt frem for å dra hvor man vil, er åpenbart uklokt under en pandemi.

Men det er fortsatt viktig at forbud er veloverveide og fornuftige og godt forklart og begrunnet, slik at vi blir overbevist om at de har en viktig funksjon, og at det er gode grunner til å adlyde.