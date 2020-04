Me er Tiger King

Menneska driv verda slik Joe Exotic dreiv dyreparken sin, og det gjekk ikkje så bra.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

ILLUSTRASJON: MARVIN HALLERAKER

Dyreparkar skal vere idyll. Det er draumen om savannane, steppene og jungelen.

Parkane gjer naturen tilgjengeleg for heilt vanlege folk, som ikkje har råd til å reise verda rundt for å sjå naturens mest utrulege dyr på nært hald.

Dei lærer oss om mange fantastiske artar, og fortel oss om kor farleg nært stupet me faktisk står.

Utdanning og underhaldning i eitt.

Sjølv brukte eg altfor store delar av årets innepåske på Planet Zoo, eit dataspel der ein styrer ein dyrepark.

Det forsterkar illusjonen av idyll. Her blir ein premiert for å behandle dyra bra, og går fort konkurs om dyra har det dårleg.

Det er jamlege inspeksjonar, og ein blir oppmoda til å setje avla dyr ut i naturen for å hindre at dei døyr ut.

Men spelet viser ikkje alt.

For dei som ikkje visste det frå før, har Netflix-serien Tiger King slått det inn i oss: Mange tener store pengar på dyremishandling.

Dokumentaren følgjer Joe Exotic, som dreiv ein dyrepark med over 200 tigrar i USA. Serien har truleg blitt ein sensasjon fordi karakterane er så eksentriske.

Det sentrale temaet er krigen hans mot dyrevernaren Carole Baskin, som driv eit reservat for tigrar i Florida.

Det er ein krig som får Tigerkongen til å gå til grunne.

Under seriens tjukke lag av fascinasjon for Exotics svært eksentriske stil, finn me nærbiletet av heilt vanlege folks skadelege kjærleik for dyr.

Joe Maldonado-Passage, betre kjent som Joe Exotic, frå Netflix-dokumentaren Tiger King. Foto: Sue Ogrocki/TT NYHETSBYRÅN, NTB Scanpix

Joe Exotic tente pengane sine på storstilt avl av tigerungar. For om du likar ein vaksen katt, kan du vere sikker på at du vil elske ein kattunge.

Slik er det med tigrar òg, berre endå meir.

Folk som kom til Exotics dyrepark fekk klappe tigerungane og ha dei på fanget.

Det er dyreplageri. Ungane vert tatt frå mor si altfor tidleg og dei vert stressa av klappinga. Dei er i tillegg berre brukandes til klapping i nokre veker. Så blir dei for farlege og ein rein utgiftspost.

Difor treng dyreparkar som den i Tiger King eit konstant tilfang av nye kull.

Det finst ei rekke døme på at ungane vert avliva.

Det er dyreplageri på samleband, men folk klarar likevel ikkje å la vere.

Tigerungar blir avla fram for at folk skal kunne klappe dei i nokre veker. Foto: Daniel Becerril/Reuters, NTB Scanpix

Til dels handlar det nok om at folk ikkje er opplyste nok.

Og det er veldig lett å lande på den konklusjonen åleine, sidan Tiger King handlar mest om ein dyrepark utanfor ein liten landsby i Oklahoma.

«Redneck»-fordommane bykser mot oss.

Men det er ikkje heile historia. Eg veit at dette er dyreplageri, men eg er langt frå sikker om eg hadde klart å takke nei til å klappe ein tigerunge.

For attraksjonen er total.

Sjølv om serien har mange klipp som handlar om dyra, går den altfor lite inn i sjølve dyrehaldet.

Ein annan tigereigar slår enkelt fast at tigrar er utryddingstruga. Og kva gjer ein med utryddingstruga dyr?

Jo, ein lagar fleire.

Men så enkelt er det ikkje. Mange av dei tusenvis av tigrane som finst i USA, er blandingsdyr. Det går ikkje an å setje ut blandingar mellom sibir- og bengaltigrar i naturen.

Joe Exotic og hans like set heller ikkje ut eit einaste dyr i naturen. Det einaste avlen deira bidreg til er pengar i kassa og dårleg dyrevelferd.

Det problematiserer ikkje serien i det heile. For Tiger King handlar først og fremst om menneska.

Av idyllen i Planet Zoo og dyreplageriet i Tiger King, er sistnemnde meir treffande for korleis me behandlar dyr.

Ikkje fordi det finst mange som liknar på Joe Exotic. Langt ifrå. Og heller ikkje fordi det er vanleg å drive dyreparkar så dårleg som det han gjer.

Menneska sender dyra utfor stupet i eit stadig raskare tempo. Me er inne i den sjette masseutryddinga av dyreartar. Sist gong forsvann dinosaurane frå jorda.

Denne gongen er det menneskas skuld, ikkje ein asteroide.

Forskarar går ut frå at det er om lag 5,5 millionar artar på jorda i dag. Éin million artar står i fare for å døy ut.

Me tar stadig meir land frå dyra, og det arealet dei har att blir dårlegare på grunn av klimaendringane.

Me driv rovdrift på naturen og dei dyra som er att.

Det vart enden på Joe Exotic. Og det kan bli enden på oss alle.