På blå resept

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Asbjørn Kristoffersen Tidligere journalist i BT

Hadde eg hatt katt, trong eg ikkje snakka med meg sjølv. Snakk litt med katten. Det er han som er den varaste i garden, skreiv Olav H. Hauge. Diktaren frå Ulvik forstod seg både på folk og dyr. Og konkluderte med at kattar veit det som er verd å vita.

Hadde eg hatt katt, trong eg ikkje snakka med naboane heller. Kattar let seg ikkje stengja ned. Katteselskap er koronaresistent. Kattar burde koma på blå resept.

Eg har ikkje hatt katt sidan eg var barn. Den gongen tenkte eg ikkje på kattar som samtalepartnarar. Den gongen var det ikkje hamstring av dopapir. Kattar og ungar vart hivne på dør i allslags vêr, om dei gjekk i vegen for vaksne folk. Olav H. Hauge vart ikkje sitert i alle syttiårslag. Ingen hadde høyrt om korona. No er kattar dei sikraste klappeobjekta for folk over 65.

Olav H. Hauge snakka ikkje om hundar. Men hundar kan også snakkast med. Dei ser gjerne meir interesserte ut enn kattar gjer, når dei blir tilsnakka. Hundar er genetisk manipulerte for å jobba i kommunikasjonsbransjen. Det finst folk som ikkje kunne tenkt seg å vera utan hund.

Slike folk treng heller ikkje snakka med seg sjølve. Men dei bør snakka med naboane. Hunden er ikkje den varaste i garden. Og dei må gå tur med hunden. Kattar trimmar i søvne. Kattsar passar best for gamlingar.

Det finst omlag ein million kattar og hundar i norske heimar. Kattevideoar er numero uno på norske skjermar.

Alle desse husdyra er ganske sikkert ikkje bra for klimarekneskapen. Med dei er definitivt bra for folkehelsa og brutto nasjonalprodukt. Hadde eg hatt katt, ville eg hatt gode utsikter til å minska stresset. Selskapsdyr på sjukeheimane er livseleksir. Utan eigen katt, snakkar eg med videokattane. Selskapsdyr er ei vekstnæring i koronaens dagar. Utan kattar og hundar stoggar Noreg.