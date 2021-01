Norge først-viruset

Viss Norge skal brøyte seg fram i verdssamfunnet, kan vi like godt skaffe oss atomvåpen først som sist.

Emil André Erstad Gjestekommentator i BT. Kommunikasjonssjef i Den norske Helsingforskomitéen og tidlegare rådgjevar i KrF.

Noreg har starta vaksineringa, men opposisjonen meiner det går for tregt. Foto: Berit Roald / NTB (Arkiv)

Det er forståeleg at folk er utolmodige. Alle er lei koronaen og restriksjonane. Norge har hittil fått kring 50.000 vaksinedosar. Før helga var omlag 17.000 vaksinert.

Det kan verke tregt, noko opposisjonen på Stortinget gjer sitt ytste for å framheve – med rette, vil mange hevde.

Også mange nordmenn har fått det vanskeleg økonomisk. Vaksinen kan gje oss arbeidsplassar og det normale livet tilbake.

Likevel er det nokså tydeleg at debatten om vaksinestrategi har nådd uverdige dimensjonar.

Som eit ekstremt smittsamt virus har Norge først-argumentasjonen om vaksinar fått spreie seg lynraskt blant vanlegvis immune mediehus og fornuftige politikarar.

Opposisjonen har nesten gått heilt av skaftet i sin iver etter å vaksinere styrtrike og sensasjonelt koronafrie Norge. Inntrykket etter den siste vekas medieutspel frå profilerte opposisjonspolitikarar er at Norge nærast skal raide den internasjonale vaksinemarknaden.

Arbeidarpartiet tar til orde for å kjøpe direkte frå produsentane. «Vi burde absolutt vurdere egne avtaler, og kjøpe vaksinar utenom den avtalen vi har med EU, dersom det er mulig», seier partiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol.

Senterpartiet gjer som dei alltid gjer: Dei skuldar på EU.

Ei veke etter at partiet hylla den britiske «Brexit-triumfen», påstår no Marit Arnstad og partifellane sjølvsikkert at det ville vore mogeleg med ei betre vaksineavtale – utanfor den Norge har fått gjennom sitt nære forhold til EU.

Dei viser til den tilsynelatande effektive vaksineringa i Storbritannia og Israel. Sistnemnde har vaksinert 14 prosent av folket sitt på to veker. Det er jo imponerande, for all del, at Israel innan 9. januar planlegg å ha vaksinert to tredelar av befolkninga over 60 år – og mesteparten av landets helsepersonell.

Oppfølgingsspørsmålet få eller ingen journalistar har stilt dei høgrøysta opposisjonspolitikarane er dette: Viss Norge skal snike i vaksinekøen, kven er det som skal betale prisen og hamne sist?

Sjeldan har Gro Harlem Brundtlands berømte «alt heng saman med alt» vore meir treffande. I ei global verd er ingen vaksinert før alle er det.

Det betyr at vaksinering av innbyggarane i Ghana er like viktig som for innbyggarane i Gulen. Det er ikkje eingong naiv idealisme, berre pur realisme.

Situasjonen i Sør-Afrika er eit godt eksempel på kor alvorleg utfordring koronapandemien er for resten av verda. Sør-Afrika er ein motor for heile Afrika sør for Sahara.

Når det går nedanom og heim der, rammar det ein heil verdsdel. Korona i Afrika betyr korona i Norge. Likevel ser det ut til at Sør-Afrika må vente tre månader på første vaksinedose.

Du kan kalle det kva du vil, men rettferd er det ikkje.

Her bør det nemnast at Norge – og kanskje spesielt utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) – har gjort ein solid innsats for å sikre vaksine også til fattigare land.

Bak sjølve ideen med vaksinar er ord som solidaritet og fellesskap sentrale grunntankar. Dette er vanlegvis ord størstedelen av opposisjonen malar på plakatar når dei går i tog 8. mars og 1. mai.

I jaget etter å kritisere regjeringa for si koronahandtering – her skulle det vere meir enn nok å ta av – ser det ut til at dei har kasta på båten nokre av dei mest sentrale prinsippa sine.

Det er populisme av verste sort. Egoistisk, idiotisk og uansvarleg populisme.

For Israel snik i køen.

Landet har unike fordelar på grunn av demografi, geografi og teknologi. Ni millionar innbyggarar som er samla på så lite som 21.000 kvadratkilometer. Det krev ein annan logistikk med kjøletrailerar som skal dekke eit land frå Nordkapp til Lindesnes.

Men Israels strategi er også djupt problematisk etisk og moralsk.

Ifølgje kjelder har landet betalt høge summar for å få tidlege leveransar av fire millionar vaksinedosar frå vaksineprodusenten Pfizer/Biontech.

Statsminister Netanyahu meiner den ekstra kostnaden lett blir tent inn att på at den israelske økonomien raskare kjem tilbake i normalt gjenge.

At den raske vaksineringa kan ha samanheng med det komande parlamentsvalet 23. mars, nemner Netanyahu naturlegvis ikkje.

Heller ikkje at alle land ikkje kan få vaksinen tidleg på same tid. Når nokon snik i køen, må andre vente. At dei landa som kan betale mest får den først, er djupt urettferdig i dei fleste sine auge.

Israel har også som Storbritannia ikkje venta på dei naudsynte godkjenningane, men i staden gjennomført hasteprosessar som kan redusere tilliten i befolkninga for om vaksinen er trygg og god.

Også her er det smått uforståeleg at norske opposisjonspolitikarar ser ut til å meine at viktige test- og klareringsprosedyrar burde hoppast over.

Ein ting er at Framstegspartiet seier Norge først, men det er langt meir forbausande at venstresida ikkje nyttar høvet til å sette fokus på dei grunnleggande urettferdige strukturane globalt som koronapandemien skapar og forsterkar.

I staden heng altså dei leiande opposisjonspolitikarane seg på eit særs lite gjennomtenkt og usolidarisk hylekor.

Koronapandemien har tatt frå oss mykje. La den ikkje stikke av med det sunne bondevettet til Senterpartiet og solidariteten til Arbeidarpartiet i tillegg.

Medan opposisjonen ventar på vaksinering, kan dei halde minst ein meters avstand til næraste populist-argument.