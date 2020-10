Skal Noreg nå klimamåla, bør vi slutte å styre etter BNP

No finst det eit betre mål å styre etter.

Hans K. Mjelva Kommentator i BT

Skal Noreg klare å halvere klimautsleppa innan 2030 samstundes som folk har arbeid, bør suksessmålet for politikken endrast til noko som fangar opp begge deler. No finst det eit slikt mål, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva. Foto: Paul S. Amundsen

Publisert Publisert Nå nettopp

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Det er ingenting å seie på politiske klimaambisjonar for tida. Kvar veke kjem nye land med lovnader om å gjere som Noreg, å kutte klimautsleppa til null i 2050. Sist ute var Japan.

Samstundes styrer dei same landa etter eit gammalt mål, som vart laga i ei tid då røyken frå skorsteinane var lukta av pengar og ingenting anna.

For verda blir styrt etter økonomisk vekst, målt som vekst i brutto produksjonsverdi (BNP). Men vekst som ikkje samstundes klarer å få ned klimautsleppa er ikkje lenger politisk akseptabel.

Difor treng politikarane eit nytt mål å styre etter.

Les også Japan setter nytt klimamål

Akkurat det er ambisjonen til MDG-politikar og BI-forskar Per Espen Stoknes, i hans nye bok «Grønn vekst. En sunn økonomi for det 21. hundreår».

Stoknes er frigjerande pragmatisk. Psykologen med doktorgrad i økonomi er ikkje mot økonomisk vekst. Poenget er innhaldet i veksten, at den skjer samstundes som

klimautsleppa går ned,

nedbygginga av biologisk mangfald stoppar opp og helst blir reversert,

og den økonomiske ulikskapen ikkje blir for stor.

I dette ligg òg eit oppgjer med dei delar av økonomifaget som ikkje meiner klima og natur har noko i økonomiske modellar å gjere.

Fordi politikarar styrer etter økonomanes mål, er dette ein debatt som påverkar oss alle.

Økonom og MDG-politikar Per Espen Stoknes vil innføre eit nytt mål for økonomiske vekst i statsbudsjettet, eit som tek omsyn til klimautsleppa. Det er ein god idé. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

For å få til dette skiftet foreslår Stoknes at politikarar og bedrifter innfører fleire nye mål å styre etter. Stoknes har tydeleg ambisjonar om at dette skal kunne bli praktisk politikk raskt, for dei nye måla han foreslår er basert på statistikk som allereie finst, både for land, regionar og bedrifter.

Klimamålet er såleis økonomisk vekst (verdiskaping) delt på CO₂-utslepp. På nasjonsnivå blir denne verdiskapinga målt som brutto nasjonal produkt (BNP). I staden for vekst i BNP, tek altså Stoknes til orde for at vi skal måle suksess som vekst i karbonproduktiviteten (BNP delt på CO₂-utslepp).

Stoknes er ikkje først ute med dette. Tenkjetanken til verdas rike land, OECD, utarbeider allereie slike tal. Men dei er ikkje like oppdaterte som BNP. Og dei blir knapt brukt. Eitt viktig unntak er Kina, som har lagt eit tilsvarande mål inn i sin siste femårsplan.

No vil Stoknes òg innføre karbonproduktivitet i Noreg. For han er nemleg første vara for MDGs Une Bastholm på Stortinget. Før jul planlegg han å levere inn forslag om at karbonproduktivitet blir tatt med som eit styringsmål i framtidige statsbudsjett.

Med unntak for Frp er det vanskeleg å sjå kvifor dei andre partia på Stortinget ikkje skal kunne støtte eit slikt forslag.

Å innføre eit slikt mål er ein veldig god idé i den tida vi no går inn i. Ein ting er at dataa allereie finst på alle nivå. Men det viktigaste er at det motiverer til både økonomisk vekst og klimakutt.

Samstundes gjer det at framveksande økonomiar kan ha auka utslepp ein periode, så lenge den økonomiske veksten er svært høg. Brøken kan då bli like positiv, som i eit land med låg vekst og høge utsleppskutt.

Viss alle land aukar karbonproduktiviteten med over fem prosent, altså at økonomien blir minst fem prosent mindre CO₂-intens kvart år, vil det ifølgje Stoknes vere nok til å kunne nå måla i Parisavtalen.

Stoknes sin modell er ikkje perfekt. Mellom anna gjer mangelen på data at ein må bruke CO₂-utslepp som mål òg for nedbryting av biologisk mangfald. Rett nok er det her ganske stort samanfall, men ikkje alltid.

Til dømes kan både vind- og vasskraft gå ut over biologisk mangfald, samstundes som det får ned CO₂-utsleppa.

Likevel vil innføring av karbonproduktivitet og dei andre måla Stoknes foreslår vere eit stort framsteg.