No må regjeringa rydde opp i eigne usanningar

Det eksisterte aldri nokon avtale om å finansiere Human Rights Service i framtidige budsjett. Kvifor sa regjeringa det då?

«Denne regjeringen står ved våre avtaler», sa justisminister Monica Mæland i oktober. No viser det seg at det aldri eksisterte nokon slik avtale om Human Rights Service-pengane.

Måndag kveld kom det to viktige saker om muslimhat i Noreg.

NRK Rogaland kunne fortelje at «Kokke-Amy knust etter hijabhets». Amy Mir har delteke i «Familiekokkene» på NRK med hijaben på. Det fekk Hege Storhaug, leiar i Human Rights Service (HRS), til å rykke ut.

Kommentarfelta kokte over av hets mot familien. Ifølgje Storhaug har ikkje Amy Mir greidd å «tilegne seg en trygg nasjonal identitet her». Utanfor tv-skjermen er Mir turleiar for Stavanger turistforening. Stort norskare kan ein vel ikkje bli.

Same kveld kunne Aftenposten fortelje noko viktig om statsstøtta til bloggen Human Rights Service. Den bloggen handlar mykje om å egge til hat mot islam og muslimar.

Då Venstre, KrF og Høgre la fram sitt utkast til statsbudsjett i oktober, lå det inne 1,8 millionar kroner til Human Rights Service.

Det var for mange overraskande, fordi Framstegspartiet ikkje hadde vore med i arbeidet med å forme budsjettet. Dei har tradisjonelt vore varme forsvararar av pengane til Human Rights Service.

«HRS er ikke regjeringens prioritet, men følger av tidligere budsjettavtaler med Stortinget, hvor man også ble enige om å øke støtten til andre organisasjoner med 17 millioner. Denne regjeringen står ved våre avtaler», sa justisminister Monica Mæland (H) til Medier24 då budsjettet blei lagt fram.

Mange av regjeringspartias representantar har brukt dei same formuleringane. Slik har dei kunna sleppe unna ein realdebatt om kvifor Høgre, KrF og Venstre har innstilt på nye millionar til ein blogg som sår splid i samfunnet.

Men nokon slik avtale finst ikkje, kan Aftenposten no vise. På spørsmålet «hvordan forplikter budsjettavtalene fra foregående år regjeringens støtte over 2021-budsjettet», er svaret: «Det gjør de ikke».

Om det aldri eksisterte nokon slik avtale, kvifor innstilte regjeringa på denne løyvinga då?

Svaret er ganske openbert: Fordi dei ville ha tapt striden om pengane i forhandlingane, og det ville sett endå meir stakkarsleg ut.

I regjeringas budsjettframlegg kan ein lese dette: «Tilskotet skal medverke til å gi betre kunnskap om innvandring og integrering i befolkninga, inkludert kunnskap om moglegheiter og utfordringar i denne samanhengen. Tilskotet vidareførast som følgje av ei avtale i Stortinget om tilskot til ideelle organisasjonar.»

Regjeringa meiner sjølv at Human Rights Service ikkje gjev kunnskap om integrering og tilskotet er ikkje vidareføring av nokon avtale. Dette må vere NM i dårleg bruk av skattepengar.

Om regjeringa skulle ha unngått pengar til Human Rights Service, måtte dei nok ha gjeve svært mykje i forhandlingane på andre område, som innvandring og asyl.

I valet mellom to vonde, meinte regjeringspartia at HRS-pengane var det minste. Det må dei stå for.

Problemet for regjeringspartia blir tredelt:

Dei står direkte ansvarlege for å finansiere ein blogg som trakasserer nordmenn. Dei har snakka usant om kvifor dei innstilte på støtte til Human Rights Service. Dei har ingen plan for korleis dei skal forklare dette.

Særleg Høgre prøver både å forklare at dei er usamde med Hege Storhaugs utblåsingar på nett, samstundes som dei peikar på at HRS bidreg med konstruktive innspel i debatten om negativ sosial kontroll.

Det er å ri minst éin hest for mykje.

I fjor fekk Frp gjennom støtta til Human Rights Service i byte mot at dei andre partia fekk pengar til sine gode formål. Då sa Venstres Abid Raja dette til Filter Nyheter:

«På politikk skal vi i Venstre være 100 prosent konstruktive og finne gode løsninger. På retorikk derimot, der vil vi være kompromissløse.»

Eg trur veljarane slit med å forstå parti som kombinerer manglande ryggrad med stram peikefinger. Dei røystar for pengane, men snakkar mot dei. Ja vel?

Denne saka gjer openbert vondt for folk i Venstre, KrF og Høgre. Etter kvart bør støtta til Human Rights Service plage fleire i Framstegspartiet òg.

Dei siste dagane har Hege Storhaug hatt utfall om kokkeprogram, peparkakelandsbyar, pornovanar og antibac-bruk på Facebook. Eg trur ikkje dette er den typen innvandringskritikk Frp eigentleg ønskjer seg.

Men det er ikkje landets toppolitikarar som blir mest plaga av at 1,8 millionar skattekroner går til Human Rights Service.

Det er menneske som Amy Mir som må bere kostnaden ved at Erna Solberg, Siv Jensen, Kjell-Ingolf Ropstad og Guri Melby held fram med å finansiere Human Rights Service gjennom stadig nye hestehandlar.

Det kan dei fire partileiarane godt bruke jula til å tenkje over.