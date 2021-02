Facebook gjeter klodens største saueflokk, og Mark Zuckerberg vet det.

USA saksøker Facebook. Det var jaggu på tide.

Mark Zuckerbergs maktmisbruk må stanses.

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

– Søksmålet kan være første skritt på prosessen for å splitte opp gigantselskapet. Jeg heier selvfølgelig på saksøkerne, skriver Frode Bjerkestrand. Foto: Stephen Lam / Scanpix

Er internett blitt et bedre og mindre støyende sted nå? Det er gode grunner til å spørre.

Både Twitter, Instagram og Facebook rakk å forvise president Donald Trump før han gikk av, og det har jo hjulpet litt.

Men den viktigste nyheten om internett forsvant i all støyen fra Washington DC denne vinteren.

Den 9. desember gikk USAs konkurransetilsyn, Federal Trade Commission (FTC), 46 delstater og to amerikanske territorier til sak mot Facebook for brudd på konkurranseloven.

Søksmålet kan være første skritt på prosessen for å splitte opp gigantselskapet. Jeg heier selvfølgelig på saksøkerne.

Facebook har gjennom teknologisk innovasjon og aggressive oppkjøp blitt verdens største sosiale nettverk, med 2,8 milliarder aktive brukere hver måned i 2020.

Giganten har fri tilgang til brukernes personopplysninger, som gjør selskapet i stand til å sende oss målrettet reklame rett i feeden vår, hele tiden.

I 2019 hadde selskapet inntekter på over 590 milliarder kroner og et overskudd på 156 milliarder kroner. En bra margin, som de sier på børsen.

Facebook har altså skaffet seg globalt monopol på hamstring og utnytting av vår private informasjon.

Amerikanerne liker ikke at store selskaper får monopolmakt i enkeltmarkeder, og har strenge antitrustlover for å bryte opp selskaper som holder konkurrenter unna.

Toppsjef Mark Zuckerberg har lenge irritert amerikanske myndigheter med sin arroganse og likegyldighet overfor slike vektige innvendinger.

Nå har de funnet frem grovkalibret juridisk våpen, som skal tøyle Facebooks markedsmakt. FTC mener selskapet har hatt en systematisk strategi for å holde konkurrenter unna, noe som er ulovlig.

Konkret dreier det seg om oppkjøpet av Instagram i 2012 og mobilappen Whatsapp i 2014.

Facebook kjøpte Instagram for rundt åtte milliarder kroner, og i dag har tjenesten en milliard brukere. Whatsapp, med sine to milliarder brukere, ble betydelig dyrere, hele 160 milliarder kroner.

FTC mener at begge oppkjøp ble foretatt for å nøytralisere nye og hurtigvoksende konkurrenter. Facebook blir også beskyldt for å utestenge programvareutviklere fra plattformen sin.

Samlet sett skader «denne oppførselen konkurranse, gir forbrukerne få valg for personlig nettverksbygging, og fratar annonsører fordelen av fri konkurranse», heter det i FTCs begrunnelse.

De krever at Facebook kvitter seg med både Instagram og Whatsapp. Vinner saksøkerne frem, vil det være en historisk sviende straff.

EU-kommisjonen har lenge vært kritisk til Facebooks massive innsamling av personopplysninger og markedsmakt. Fra norske politikere er det som vanlig daustille.

Personvern er ingen stor sak i Norge, og jeg usikker på hvor mange her hjemme som lar seg provosere av Facebooks monopolvirksomhet.

Mest av alt tyder den rungende tausheten på at forbrukere, mediebedrifter som den jeg jobber for, offentlige etater, storting og regjering blitt lydige facebookslaver.

Jeg befinner meg selv i dette selskapet, med voksende selvhat, mens jeg lurer meg selv til å tro at min Facebook og Instagram-bruk har mest med jobben min å gjøre.

Jeg bør vel våkne opp og innse at disse mediene først og fremst appellerer til en del diskutable instinkter:

Forfengelighet, ønsket om å bli sett og hørt, og en overdreven trang til å dele artikler jeg mener alle bør lese og bli klokere av. Være en del av et reelt, eller oftere, et innbilt fellesskap.

Etter alle skandalene, skulle man kanskje tro at flere brukere skydde Facebook som svartedauden.

Facebook har utlevert sensitiv informasjon til amerikanske overvåkingsorganer. Cambridge Analytica-skandalen viste hvor enkelt Facebook lar seg bruke for å manipulere valg og velgere, noe de måtte betale en heftig bot for.

Til overmål skal russiske hackere ha benyttet Facebook for å påvirke resultatet av presidentvalget i USA i 2016, til Donald Trumps fordel.

Men nei. Akademikere og samfunnsdebattanter som er dypt bekymret for den opplyste offentlighetens langsomme død (meg selv inkludert), gir ukritisk sine personopplysninger til selskapet som i størst grad bidrar til å ta livet av den opplyste offentligheten.

Høyreekstreme jubler over ha funnet et passende avløp for konspirasjonsteorier og urenset grums og spillvann. De vet at Facebooks algoritmer arbeider for dem, og at folkeskikk ikke fungerer på nett.

Selv beinharde USA- og kapitalismekritikere på ytre venstrekant bruker Facebook uhemmet, og bidrar dermed til selskapets aksjeutbytte og markedsmakt. «Oh, the irony», som amerikanerne vill sagt.

Men som alle vi facebookslaver vet: Det finnes ikke noe godt alternativ.

Uten Facebook finnes det ingen stor, felles arena for agitasjon, provokasjon, diskusjon, kommunikasjon, markedsføring, selvskryt og bilder av rødvin og sandaler i solnedgang.

Facebook gjeter klodens største saueflokk, og Mark Zuckerberg vet det.

Visjonen om at Facebook skulle bli klodens muntre boltreplass for idealistisk utveksling av ideer, er uansett død.

Facebook er blitt polariseringens og populismens fremste arena, der algoritmene fungerer som støyforsterkere.

Men for eierne er selskapet først og fremst en genial forretningsmodell. Ikke rart Mark Zuckerberg tidligere har vegret seg for å ta reelt redaktøransvar for monsteret han har skapt.

Desto viktigere er det at FTC og delstatene vinner frem med søksmålet sitt, slik at andre og mer ansvarlige sosiale medier kan vokse frem. Krysser fingre.