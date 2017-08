Jo da, det kan fortsatt gå verre for Støre. Nå faller også Sp på BTs siste måling.

På dagens måling fra Respons analyse har de borgerlige partiene igjen flertall på Stortinget. Tallene viser tre farlige bevegelser for Ap, som har falt hele 5,6 prosentpoeng siden juni.

For det første henter Sp nå knapt velgere fra Høyre og Frp. Sps nedgang er den mest markante (og den eneste statistisk signifikante) endringen fra sist måling. Mens bygdekameratene i vår sopte inn fra alle kanter, er det nå først og fremst Ap partiet henter velgere fra. Det er en dobbelt dårlig nyhet for Støre.

Den andre årsaken er at Venstre nå er over sperregrensen. Endringen fra sist er så liten at Venstre-leder Trine Skei Grande ikke har noen grunn til å senke skuldrene. Men siden partiet nå henter en del velgere fra Høyre, kan det være taktisk stemming på gang. Kanskje har Grande og Støres gjensidige avvisning bidratt til det. Å satse på taktiske stemmer er ikke en bærekraftig strategi på sikt, men Venstre har ikke så mange alternativer for øyeblikket.

Den siste årsaken til at målingen nå viser borgerlig flertall, er at Ap lekker over til borgerlig side. Skal Støre ha mulighet til å danne regjering, er det disse velgerne han må få tak i. Han har ikke annet valg enn å se på at SV, MDG og Sp vokser på hans bekostning. Det er dem som stemte Ap sist, men som nå sier de vil stemme Høyre og Frp, det er kritisk å vinne tilbake.

På dagens måling er alle sperregrensekameratene over streken. Rødt ligger godt under, men så er det også bare på få målinger de har vært over.

Blir det neste Stortinget seende ut som denne målingen, vil borgerlig side være omtrent som i dag. Høyre mister hele syv mandater sammenlignet med i dag, men det vil ikke ha avgjørende betydning i praksis. Nå har Erna Solberg flertall med enten Venstre eller KrF, men de to støttepartiene har klamret seg til hverandre gjennom hele stortingsperioden.

På den ikke-borgerlige siden vil SV, MDG og Sp være betydelig sterkere enn de er i dag, om dagens måling skulle slå til. Ap vil være langt svakere.

Likevel åpner Støre for at Ap kan danne regjering alene. Å danne regjering med en oppslutning på 26,1 er friskt. En slik Støre-regjering vil ha et ganske lite mindretall av velgerne bak seg. Men dette er nøyaktig samme oppslutningen som Venstre, KrF og Sp hadde samlet da de gikk i regjering i 1997. Det går altså an, selv om det den gang ikke var veldig vellykket.

Høyre har nå en del flere usikre tidligere velgere enn Ap. Det kan være et tegn på at Høyre kan vokse frem mot valget. Men usikre velgere kan gå absolutt alle veier. Dagens måling bekrefter det vi vet fra før: Dette valget er uhyre jevnt og uutholdelig spennende. Det vil være marginene rundt sperregrensen som avgjør.