Rusavhengige skal ikke lenger straffes. Men Høyesterett har ikke avkriminalisert rusmisbruk.

Vi er langt unna en god løsning.

Katrine Holter Førsteamanuensis i strafferett ved Politihøgskolen

Rusavhengige har til nå fått både bøter og fengselsstraff. Det skal de ikke lenger få.

«Høyesterett har i praksis innført Solberg-regjeringens forslag om avkriminalisering for rusavhengige», er forsvarer John Christian Eldens respons på Høyesteretts påskehilsen til landets rusavhengige.

Vår øverste domstol har enstemmig slått fast at rusavhengige ikke skal straffes for befatning med mindre mengder narkotika.

Med denne og to andre avgjørelser avsagt samme dag, går Høyesterett tre skritt i retning av en mer human behandling av samfunnets mest utsatte.

Men dette er ingen solbergsk rusreform, slik forsvareren hevder.

Forsvarer John Christian Elden har hevdet at Høyesterett i praksis har gjennomført en avkriminalisering.

Det hele likner mer på Arbeiderpartiets alternativ, som ble lansert i et forsøk på å ikke fremstå totalt tonedøv, etter at partiet satte en stopper for Solberg-regjeringens forslag om avkriminalisering for alle.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet ville avkriminalisere for tunge rusavhengige, men fortsatt true unge og rekreasjonsbrukere med straff. Straffansvaret skulle avhenge av hvem du er, ikke av hva du gjør. Dette til tross for at Rusreformutvalget (ekspertutvalget som utredet rusreformen), ikke fant grunnlag for at straff avskrekker unge fra å prøve ulovlige rusmidler.

Reaksjonene var mange. Jurister stilte spørsmål ved om avkriminalisering bare for noen kan forsvares opp mot kravet om likhet for loven. Og Arbeiderpartiet har fortsatt ikke kunnet svare på hvordan politi og domstoler skal avgjøre hvem som er rusavhengige nok til straffrihet.

Det er også uklart hvordan den enkelte bruker selv skal kunne vite om han eller hun har et tilstrekkelig helseproblem til å slippe straff.

For å forstå Høyesteretts grep, må man ha klart for seg at en handling kan være straffbar, selv om den ikke fører til straff.

Lovgiver bestemmer hva som er straffbart. Hvordan det straffes, er i større grad domstolenes domene. At domstolene gir mindre straff til rusavhengige, er ikke nytt, selv om denne praksisen eskalerte etter rusreformdebatten.

Det som er nytt og banebrytende, er at Høyesterett i klartekst konstaterer at rusavhengige ikke skal få noen straff overhodet. For til nå har rusavhengige fått både bøter og fengsel. Signalet er ikke til å misforstå: Rusavhengiges befatning med narkotika til egen bruk er ikke straffverdig.

Høyesteretts løsning er likevel ingen avkriminalisering, verken helt (Solberg) eller delvis (Støre). Bruk og oppbevaring av ulovlige rusmidler er fortsatt straffbart for alle, selv om straffetrusselen heretter bare er reell for noen.

Hvis politi og påtalemyndighet fortsetter å opprette saker, skal de gi påtaleunnlatelse. Det betyr at sakene skal avsluttes uten å oversendes til domstolene. En påtaleunnlatelse konstaterer likevel straffskyld, noe som vil vises på en uttømmende politiattest.

Arbeiderpartiet ville ikke avkriminalisere bruk av små doser narkotika for alle. Helseminister Ingvild Kjerkol skal nå gjennomføre en avgrenset rusreform.

Det vi nå ser fra Høyesterett, er ikke et politisk sololøp. Domstolen lener seg tungt på et tverrpolitisk ønske. Siden Solberg-regjeringen ikke ville straffe noen, og dagens regjeringspartier ikke ville straffe rusavhengige, var begge sider enige om at sistnevnte gruppe ikke fortjente straff. Men avkriminalisering bare for rusavhengige ble nedstemt av hensyn til likhet for loven.

Prinsippet om at alle er like for loven, står sterkere når det gjelder hva som er straffbart, og dermed hvem som er forventet å etterleve loven (alle), enn for domstolenes valg av reaksjon. Høyesterett har funnet en farbar vei ved å forskjellsbehandle brukerne i valget av straffereaksjon.

Arbeiderpartiet og Senterpartiets «rusreform» er realisert av Høyesterett så langt det var juridisk forsvarlig. Om dagens regjering vil ha stort mer å tilby på det strafferettslige plan, er tvilsomt. For alle som ønsker videre justispolitiske oppmykninger, finnes svarene hos andre partier.

For vi er fortsatt langt unna en god løsning.

Rusbruk er offerløs kriminalitet, mener gjestekommentator Katrine Holter.

Borgerne har krav på respekt for sin frihet og sitt likeverd. Straff er et tilsiktet onde, som bare bør påføres den som skader andre. Hvis en person krenker en annens frihet, kan staten forsvare straff.

Men rusbruk er offerløs kriminalitet, i den forstand at det største offeret kan være brukeren selv. I en liberal rettsstat styrer man over sin egen kropp. Staten straffer ikke usunn livsstil, verken alkoholmisbruk eller selvmordsforsøk, selv om det kan være skadelig for den det gjelder og indirekte belaste nærstående.

Den som har kontroll på sin rusbruk, plager ikke andre. Den som ikke har det, trenger hjelp, ikke straff.

Dette er noe av grunnen til at Rusreformutvalget anbefalte avkriminalisering for alle.

Den tyske regjering vil gå lenger. Den har vedtatt å innføre kontrollert omsetning av cannabis i lisensierte butikker, altså en legalisering.

Trolig vil en avkriminalisering for alle presse seg frem også her hjemme som følge av utviklingen i andre europeiske land. Men med dagens regjering blir Norge ingen ledestjerne.