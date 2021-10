Nå vil han overta det meste av livet ditt. På tide å logge ut?

Akkurat da du trodde Facebook ikke kunne bli verre, lanserer selskapet sitt eget univers.

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

Facebook-toppsjef Mark Zuckerberg omdøpte denne uken selskapet sitt til Meta. Her fremsto han selv som prøvekanin for den nye, virtuelle virkeligheten, som fekter. Zuckerberg til høyre.

Publisert Publisert Nå nettopp

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

I et forsøk på å avlede skitstormen av negativ oppmerksomhet, lanserte Facebook-toppsjef Mark Zuckerberg et nytt navn på selskapet sitt denne uken:

«Meta», heter den nye babyen, og det er all grunn til å være skeptisk.

Navnet spiller på begrepet «metaverset», som er en sammenstilling av «meta» og «universet». Selskapet Meta skal altså bygge fremtidens internett, et univers på siden av det universet du lever i til daglig.

Ved hjelp av videobriller og mobilen eller PC-en din, skal du kunne bevege deg i en datagenerert verden. Der kan du lage din egen dobbeltgjenger, og omgås virtuelt med folk som sitter på andre siden av landet eller verden, og delta i aktiviteter eller kommunisere fjes til fjes.

Facebook ønsker å ta eierskap til hele denne nye liksom-virkeligheten.

Les også Facebook skifter selskapsnavn til Meta

Det er ikke tilfeldig at nyheten kommer nå. De siste årene har Facebook vært opphav til en rekke skandaler.

Ulovlig overvåking og manipulasjon av flere lands valgprosesser er noen av dem, med Cambridge Analytica-saken som et mulig lavmål.

I USA har 48 delstater og Den føderale handelskommisjonen (FTC) gått til søksmål mot Facebook, i et forsøk på å splitte opp selskapet.

For et par uker siden vitnet varsleren Frances Haugen for den amerikanske kongressen. Hun erklærte at selskapet setter «astronomisk profitt» foran folk, styrer skadelig innhold mot barn og undergraver demokratiet.

Hun burde vite litt om det. Hun var tidligere produktsjef i Facebook.

Selve ideen om et metavers trenger ikke bare være negativ.

Et virtuelt levende internett kan være nyttig i fjernundervisning, og gi bedre læring og formidling. Brukerne kan få oppleve stor kunst, kultur, spill og moro hjemme hos seg selv.

Men Facebooks problem er åpenbart: Det er ingen grunn til å ha tillit til Mark Zuckerberg eller tro på motivene hans.

Zuckerbergs oppskrift på metaverset likner mest oppskriften på en dystopi, et frirom der brukerne også kan være de verste utgavene av seg selv.

Vi vet av erfaring av sosiale medier får frem det mørkeste i oss. Teknologien og algoritmene vil kunne gjødsle Facebooks verste utvekster i enda større grad.

Facebooks problem er åpenbart: Det er ingen grunn til å ha tillit til Mark Zuckerberg eller tro på motivene hans, mener Frode Bjerkestrand.

Ekstremister fra alle kanter vil kunne møtes ansikt til ansikt, og utveksle meninger og planer. Hackere og politiske påvirkere får en ny og lekker arena for å påvirke valg og demokratiske prosesser, verden over.

Alle som ønsker å bryte ned eller ødelegge institusjoner og demokratiet, vil kunne innta hvilken som helst form for å gjøre seg lekker for Meta-brukerne.

Dessuten vil Meta få enda større tilgang til våre personlige opplysninger og eventuelle tilbøyeligheter. Algoritmene vil da sende oss enda mer tilpasset reklame, nyhetssaker og meningsstoff.

I neste omgang kan de drive oss enda lenger inn i ekkokamrene våre. Og folkeskikken er allerede død på Facebook, som vi vet.

Les også Aksje til himmels etter Facebooks navnebytte

Jeg spår at Zuckerbergs vakre mål om at vi skal dele og by mer på oss selv, vil føre til mer manipulasjon og styrke spredningen av propaganda, falske nyheter og konspirasjonsteorier.

Som igjen fører til polarisering og mindre tillit i samfunnet.

Uansett hvor mye hybris som faller ut av Zuckerbergs munn, vil metaverset hans være et forsøk på å låse brukerne inne i et lukket økosystem.

Slik ønsker han å konkurrere med Google og Apple om å skape fremtidens teknologi og virtuelle verdener.

Verdens fremste app- og programutviklere skal gjøre deg avhengig av både Facebooks programvare og utstyr.

Skal du få tilgang til Meta, må du kjøpe selskapets 3D-videobriller Oculus (heretter Meta Quest). Med over to milliarder Facebook-brukere, har Meta verdens største kundepotensial. Som forretningsidé er metaverset smart, uten tvil.

Så ikke vær i tvil om at dette også handler om muligheter for enorm profitt, som Facebook/Meta stort sett slipper å betale skatt for.

Selskapet bedriver bevisst skatteplanlegging, blant annet ved å overføre sine gigantoverskudd til land med lav selskapsskatt.

For eksempel er gevinsten fra norske annonsører blitt sendt til Irland, siden skatten er betydelig lavere der.

Så her er Zuckerbergs hykleri på sitt mest skrålende: Han ønsker å knytte folk sammen til et fellesskap, men bidrar overhodet ikke til at fellesskapet skal fungere optimalt.

Les også Dette er avsløringene som stammer fra Frances Haugens Facebook-lekkasje

Jeg heier på de amerikanske delstatene som har gått til sak mot selskapet.

Facebook bør temmes og splittes opp, slik at det blir rom for konkurrenter med vennligere algoritmer. Kanskje det kan gi rom for sunnere og mer ansvarlige plattformer om noen tiår.

Eller kanskje vi finner ut at den virkelige virkeligheten er helt ålreit å være i, den og.