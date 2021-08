Plutseleg blei valkampen ein perfekt storm for SV

Skal Lysbakken bli valets overraskande sigerherre?

Jens Kihl Kommentator

Regnjakka er ofte på når SV-leiar Audun Lysbakken er i heimbyen Bergen, men på målingane skin sola for partiet som i årevis sleit tungt.

8,8 prosent hos Fri Fagbevegelse. 9,3 prosent hos TV 2. Og 9,4 prosent hos BT.

Dei siste vekene har det hagla med målingar som tyder på at SV kan gjere eit av sine beste val nokosinne. Det har skjedd i skuggen av dei store endringane som har skjedd hos Ap, Sp, MDG og Raudt.

Om Audun Lysbakken hadde fått styrt heile valkampen på eiga hand, trur eg vi ville fått omtrent dette scenarioet:

Multimilliardærar som bed Høgre om kutt i formuesskatten. Ein ny klimarapport som viser kor farleg det er for verda at Noreg ikkje avsluttar oljeleitinga. Ny interesse for offentleg finansiering av tannhelse. Og elles nokre diskusjonar om antirasisme, asylpolitikk, fattigdom og norsk krigføring i utlandet.

For ikkje å gløyme: Senterpartiet som viklar seg inn i ein debatt om kvifor Vedum bør bli statsminister på tvers av kva folket vil. Eit Ap som må balansere nøye mellom blokkene. MDG som lanserer stadig nye regjeringsalternativ. Og Raudt som meiner den beste regjeringa for landet er ei der Raudt ikkje er med.

Tilfeldigvis er det akkurat denne valkampen vi har fått. Vi har hatt valkampar om miljø og valkampar om fordeling. Det vil typisk Venstre/MDG og Ap/Raudt tene på. Men SV ser ut til å vere partiet som tydelegast appellerer til veljarar som ikkje vil velje mellom miljø og fordeling.

Det er framleis ein månad til sjølve valdagen, men hittil er dette ein drøymevalkamp for SV. Og med rekordhøg førehandsrøysting, er den tidlege valkampen endå viktigare enn før.

I SV blir det snakka om at det skjedde noko rundt landsmøtet til Senterpartiet i juni. Fram til då hadde Vedum snakka om at det viktigaste var å kaste den sitjande regjeringa, og at han meinte ei regjering burde ta utgangspunkt i Sp og Ap.

Sara Bell har i ni år vore leiar av Fagforbundet Bergen. til hausten er det gode sjansar for at ho skal representere SV og Hordaland på Stortinget om målingane held seg på dagens nivå.

Gjennom sommaren har han snakka meir og meir om fordelane ved ei mindretalsregjering. Det kan ikkje tolkast annleis enn at han vil styre utan SV. Han har også peika på felt der dei kan lage forlik med Høgre.

Det opna eit rom for at Lysbakken har kunna marknadsføre SV som sjølve Det Raudgrøne Partiet, som ikkje stengjer dører og stikk kjeppar nokons hjul.

I SV klør dei seg litt i hovudet over Senterpartiet om dagen. Alle på raudgrøn side forstår godt at Sp har ein jobb å gjere med å passe på veljarar som tidlegare har røysta Frp, KrF eller Høgre.

Likevel er det så godt som bombesikkert at Senterpartiet er avhengig av SV etter valet. Anten fordi partia skal i regjering saman, eller fordi ei mindretalsregjering må gjere opp statsbudsjettet og andre store saker med SV.

I SV har dei førebels lagt seg på om lag same line som Ap, og prøver å halde eit ganske lågt konfliktnivå med Sp. Det er nok også lurt for å unngå å bli stempla som urbane, livsfjerne akademikarar, slik fordomen om SV til dels har vore.

SV-leiar Audun Lysbakken (til venstre), Sp-leiar Trygve Magnus Slagsvold Vedum og Ap-leiar Jonas Gahr Støre kan fort hamne i regjering saman etter valet.

Kjelder i partiet har tidlegare snakka om at valresultatet ville ha ein god del å seie for om SV kan gå i regjering. Eit SV på seks prosent vil måtte gå på tap etter tap. Eit SV som nærmar seg ti prosent har eit heilt anna utgangspunkt.

På vårparten verka det ikkje særleg sannsynleg at SV skulle få eit sånt resultat. No er partiet berre nokre tidelar unna. Det verkar som sjølv sentrale folk i SV slit med å ta det inn over seg.

Det er mykje som kan skje framleis:

Ap, Raudt og/eller MDG kan kome i storform og hente tilbake ein del av veljarane SV har fått.

Valkampen kan bli dominert av heilt andre saker enn miljø og omfordeling.

Senterpartiet kan få litt meir skikk på valkampen sin og sope reint distrikta for veljarar.

Innspurten kan bli fullstendig dominert av Høgre og Ap, slik valkampens siste veker ofte blir.

SV kan bli høge på pæra og ta sigeren for gjeve.

Men førebels verkar det ikkje slik. På TV 2-målinga hadde Senterpartiet ein framgang frå 2017-valet på 3,4 prosentpoeng. SVs framgang var på 3,3.

Kanskje er det Lysbakken, ikkje Vedum, som blir valets store vinnar.

Jens Kihl har tidlegare vore medlem av SV, og arbeidde på partikontoret 2012–2013.