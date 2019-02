Forretningsmodell: bakkemannskap

De fleste kvinner har ingen hjemmeværende kone. Så derfor blir de ikke advokatpartnere?

ILLUSTRASJON: MARVIN HALLERAKER.

Eirin Eikefjord Kommentator i BT

Den ikoniske høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg startet veien mot juristtoppen i USA lenge før «work-life balance» var blitt et begrep.

Da hun ble uteksaminert med toppkarakterer fra Columbia University, var det ikke et eneste advokatfirma i hele New York som ville ansette henne. Hun fikk mindre lønn fordi hun var kvinne, hun måtte skjule at hun var gravid, hun måtte alltid prestere bedre enn mennene hun konkurrerte med.

Ginsburg blir beskrevet som ekstremt dyktig og svært hardtarbeidende. Men det er ikke nok i et system hvor folk helst skal vente med å hvile til de dør. Heldigvis hadde hun enda et konkurransefortrinn: Ektemannen Marty Ginsburg.

«Han var den første mannen jeg hadde møtt som brydde seg om at jeg hadde en hjerne», sier Ginsburg i dokumentarfilmen «RBG».

Marty Ginsburg var en fremragende skattejurist, men det var aldri sånn at hans jobb var viktigst. Han la til rette for at hun fikk jobbe. Hun har ikke laget middag siden 1980.

Ingen blir høyesterettsdommer i USA på grunn av mannen sin. Men det hjelper å ha et støtteapparat hjemme. Bak folk med både familie og suksess på jobben, står det som regel en raus partner.

Som revisjonsorgan for næringslivet, har Dagens Næringsliv gjort sin årvisse studie av kjønnsbalansen på partnernivå i landets største advokatfirmaer. Partnerlaugene markerer seg fortsatt ikke som noen kvinnebastion, for å si det forsiktig.

Av 32 nye partnere er kun syv kvinner. Over tre ganger så mange menn som kvinner ble tatt opp i fjor. Firmaet som scorer høyest på listen, har 16,4 prosent kvinner på toppen. Ingen grunn til å sprette Veuve Clicquoten ennå.

«Det siste gubbeveldet i Norden» er fortsatt en treffende beskrivelse, og Bergen er om mulig enda mer kjønnskonservativt enn Aker Brygge.

Ved BTs opptelling i 2017, var det én kvinne blant de 15 partnerne i Wikborg Rein. I år er det bare slips igjen. Det samme gjelder Thommessen. Og Schjødt. SANDS har én kvinnelig partner blant sine 11 øverste folk.

Kvinnene dominerer på jusstudiet, på karaktertoppen, i rekkene av unge lovende advokatfullmektiger.

Hvor blir de av?

Kanskje de synes livet har mer å by på enn faktureringsjag og døgnkontinuerlig pleasing av klienter. Kanskje gjør ikke firmaene nok for å beholde dem.

Men ifølge forskerne handler det mest av alt om unger.

«Er det mulig å bli partner og samtidig ha halvparten av ansvaret på hjemmebane», spør senioradvokatene Ylva B. Gjesdahl Petersen og Christian Emil Petersen når de skal oppsummere problemet.

Det er en presis tilnærming.

Det er nærmest et rituale å kritisere advokatbransjens brutale forretningsmodell og kjønnskonservative støpning. Men hindrene befinner seg vel så mye på hjemmebane.

Juridiske parkonstellasjoner er faktisk så spesielle at sosiologer gjør egne studier på dem. Sigtona Halrynjo ved Institutt for samfunnsforskning har funnet påtakelige forskjeller mellom mannlige og kvinnelige jurister. Det handler først og fremst om riggingen av familielivet.

45 prosent av juristmødrene sier at de har hovedansvaret for ungene. Bare én prosent av juristfedrene sier det samme.

De hadde samme ambisjoner, samme kvalifikasjoner, samme muligheter. Den store forskjellen er at juristfedrene har «bakkemannskap» hjemme. Det har ikke juristmødrene.

Så hva skjer da i en bransje hvis urmyte sier at «du må jobbe døgnet rundt for å lykkes», som partner i SANDS Morten Steenstrup bekrefter i DN?

Arbeidslivsforsker Selma Therese Lyng kaller det en «nytradisjonell tilpasning»: Kvinner «mødregjøres», og glir over i omsorgsrollen og offentlig sektor.

To barn er triggeren. Da forsvinner kvinnene ut. Påfallende nok fortsetter fedrene å gi full gass på jobben.

De løser nok floken på samme måte som Morten Steenstrup: Han «har heldigvis en forståelsesfull hustru». Flaks for Morten.

Få kvinner har et tilsvarende støtteapparat. De færreste kvinner har en hjemmeværende kone.

Et nytt og omstridt politisk grep er å innføre tvungen tredeling av foreldrepermisjonen. I praksis vil det si at fedre må være mer hjemme med barn.

Vil det kunne ha betydning for kjønnsbalansen blant advokattoppene?

Tredeling er et viktig signal til arbeidsgiverne. Det blir mer kronglete å organisere seg ut av at menn blir fedre. Det blir vanskeligere å avvikle fedrekvoten i fellesferien. Sannsynligvis innser man etter hvert at selv ikke menn er uunnværlige. Forskning viser dessuten at uttak av fedrepermisjon har sterk smitteeffekt.

Det er likevel liten grunn til å forvente radikale endringer. Det er jo ikke permisjonstiden som er bøygen. Det er alt som kommer etterpå.

Ingen får en toppjobb uten å ofre noe. Ikke alle karrierer lar seg kombinere med å hente i barnehagen. Advokatbransjens forretningsmodell baserer seg primært på profittmaksimering, og stammer fra en tid hvor null ansvar hjemme var et vanlig rammevilkår.

Kathrine Lien Mjell (37) med flere viser likevel at det fint går an å være både advokatpartner og småbarnsmor.

Det er dessuten fullt mulig å innføre et mer familievennlig forretningsregime: Dempe faktureringsjaget, tilpasse inntjeningsbyrden, etablere «foreldreløp», gi folk mer rom i krevende livsfaser.

Det kan være en god investering for å holde på de beste hodene. Men det vil tære på bunnlinjen. Og så er det jo sånn at «bunnlinjen er en nesten like sterk drivkraft som kjønnsdriften», som jussprofessor ved UiO Geir Woxholth formulerer det.

Han tror ikke noe skjer før klientene begynner å stille krav til kvinneandel.

I mellomtiden er det noen som må følge, hente, mate og være hjemme med syke barn. Så lenge kvinner tar den belastningen, blir det neppe noen endring.

Det er lett å hylle Marty Ginsburg. Sånne menn var sjeldne på 50-tallet, og de er fortsatt sjeldne i enkelte bransjer. Samtidig gjorde han ikke noe mer enn hundrevis av kvinner har gjort for sine advokatpartnere.