«Vi har to valg: slutte å få barn, eller gjøre det mindre slitsomt»

Vi må ta bedre vare på småbarnsforeldrene.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Andrine Bruland Psykolog, Bergen

Det er småbarnsforeldrene som tar vare på de små barna og påvirker hvilke voksne de blir, hva de vil gjøre mot andre mennesker, hva de vil koste eller bringe inn til samfunnet.

Det er ikke lenge siden småbarnsforeldre bare hadde foreldre, besteforeldre og nabokjerringen å sammenligne seg med. Det vanligste var at far arbeidet, og mor hadde ansvar for hus, hjem og barn.

Man husker hjemmepanert, fersk fisk, en velstelt hage med bærbusker, og vil gi det samme til egne barn. Men i dag råder en forventning om at begge foreldre skal jobbe 100% – uten at man reduserer forventningene på hjemmebane.