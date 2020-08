Man blir ikke varsler av å være fornærmet

At et universitet varsler kildejakt og legger seg flat for krenkede følelser er spinnvilt og bekymringsfullt.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

Advokat Birthe Eriksen representerer studenten som reagerte på en vits om tyskere under en forelesning i fjor høst. Nå har Universitetet i Bergen (UiB) gått med på å betale både erstatning og advokatutgifter. Foto: Geir Martin Strande

På en forelesning om turisme, kom UiB-professor Svein Larsen med en slengbemerkning om tyskere: «De har vært her før, og nå sniker de seg inn igjen», sa han. En tysk student ble krenket av vitsen, og meldte fra.

Så tok det av:

Fakultetet beklaget på vegne av professoren. Professoren fikk munnkurv, og skal ikke undervise dette semesteret. Studenten engasjerte advokat, og har fått erstatning på minst 10.000 kroner fra UiB.

Informasjon fra varslingssystemet «Si fra» er kommet ut, og universitetet jobber nå med å finne ut hvem som har lekket.

Et universitet som driver kildejakt og legger seg flat for krenkehysteri er spinnvilt og bekymringsfullt.

Før krenkoramalarmen går bananas, er det likevel greit å ha følgende fakta på plass:

Selv om ledelsen ved fakultetet «beklager sterkt», handler ikke utbetalingen om selve innholdet i vitsen.

«Vi gir verken student eller professor medhold, men anerkjenner og forstår at saken har blitt en stor belastning», skriver dekan Bente Wold i en e-post til universitetsavisen Khrono.

Professor Svein Larsen ved institutt for samfunnspsykologi underviser ikke dette semesteret. «Jeg kan ikke forelese hvis alt jeg sier blir brukt mot meg», sier han til Dagbladet. Foto: Tor Høvik

Universitetet punger ut fordi mediekjøret overgår det en student skal tåle, og fordi taushetsbelagte opplysninger er lekket.

Det betyr på ingen måte at alt er greit.

At universitetet ender med å betale, uten å ta stilling til vitsen, er feigt.

Erstatning kan dessuten tolkes som en innrømmelse – særlig når ledelsen allerede har lagt seg flat.

Hvis det var et forsøk på å dysse saken ned og redde omdømmet, har de iallfall bommet fundamentalt.

At saken fikk så stor medieoppmerksomhet, skyldes utelukkende universitetets skrekkelige håndtering i første omgang.

Ledelsen beklaget vitsingen uten å klarere med professoren. Han ble pålagt å «frastå fra ytringer av denne typen», og episoden ble omtalt som «bullying» og «harassment».

Hadde UiB oppført seg som et skikkelig universitet, ville de flagget ytringsfrihet for sine ansatte høyt, og ikke åpnet for å legge seg flate for personlige følelser.

Det er ingen motsetning mellom dét og å ta en klagesak på alvor, for eksempel gjennom en rolig prat om humor og intensjon.

Det var den typen prinsippløshet som førte til all halloien i media – ikke klagen fra studenten.

Det er ikke noe galt i å bli lei seg og støtt av flåseri og vitsing. Folk har ulik grense for hva de tåler.

Nettopp derfor må det være en objektiv standard for hvilke krenkelser som skal utløse unnskyldninger og erstatningskrav.

Særlig på en kunnskapsinstitusjon. Og særlig i en tid hvor krenkehysteriet tar av og følelser regjerer.

Det var der det raknet for saksbehandlerne ved UiB.

Hadde UiB oppført seg som et skikkelig universitet, ville de flagget ytringsfrihet for sine ansatte høyt, og ikke åpnet for å legge seg flate for personlige følelser, skriver Eirin Eikefjord. Foto: BERGENS TIDENDE

Instituttlederen anså det som en «plikt å beklage når studenter opplever å bli krenket».

Å føle seg krenket er fullstendig subjektivt, og kan ikke sette standarden for hva som er greit å si. Trakassering er mer enn en følelse av ubehag.

Verken samfunnet eller universitetet kan innrettes slik at ingen skal bli lei seg.

Hvis de mest hårsåre får diktere, blir ytringsfriheten tom og innholdsløs. Som Høyesterett stadig understreker: Det gjelder «en relativt rommelig margin for smakløse ytringer».

Uansett må det som blir sagt tolkes – og helst ikke i verste mening.

Når det gjelder straffbare ytringer, er det for eksempel avgjørende hvordan en alminnelig person ville oppfattet utsagnet.

Et eksempel fra tyskervits-saken er en anekdote professoren fortalte om en student som klikket av å lese Hermann Hesses bok «Steppeulven», og som løp rundt og skriblet «Steppenwolf» på veggene.

Advokat Eriksen mener sånt vitner om et uforsvarlig læringsmiljø og trakasserende holdninger.

«Denne hendelsen er et nytt eksempel på mobbing knyttet til nasjonalitet, manglende faglig kompetanse og svak psyke», konkluderer hun i BA.

Eller: En munter historie fra egne studiedager – ment som et forsøk på å gjøre forelesningene interessante, gjennom anekdoter, morsomheter eller å sette ting på spissen, som professoren selv har forklart.

Det siste virker vel mest plausibelt.

Advokat Eriksen har likevel insistert på at saken er en varslingssak, og har tydeligvis fått gjennomslag for det.

En varsler er en som melder fra om «kritikkverdige forhold» i en virksomhet, og dermed får en særlig beskyttelse og rett til oppreisning og erstatning.

Men folk blir ikke automatisk varslere bare fordi de er misfornøyde eller kritiske eller fornærmet.

Noen ganger er beskyldninger grunnløse. Noen ganger har de en skikkelig dårlig sak, og må behandles deretter.