Din mening betyr noe

Publisert 9. april 2019 21:26







Den siste uken har jeg fått høre at Bergens Tidende er Norges beste avis, at appen vår er super, at Bergen ville vært fattig uten BT og at BT er viktig for at landsdelen skal bli hørt i det nasjonale ordskiftet.

Jeg har også fått høre at Bergens Tidende er nedlatende og arrogant, at avisen ikke kommer i tide og at BT er på lag med de rike.

Rosen og kritikken er ofte godt begrunnet. Det er bra, for da lærer vi noe – alle vi som jobber for å lage journalistikk som betyr noe for våre lesere. Og vi trenger å lære mer. I en verden i rask endring er det avgjørende viktig at vi forstår hvilken rolle Bergens Tidende spiller, eller ikke spiller, i livene til alle som bor i Bergen og på Vestlandet.

Derfor vil vi invitere deg, enten du er fast leser eller ikke-leser, til å fortelle mer om hva du synes om Bergens Tidende. Og BT er så mangt: Nyheter på mobilen, papiravis, podkast, arrangementer, abonnementsfordeler, og så videre.

Hva betyr dette for deg?

Hvordan bruker du BT?

Hva liker du, og hva misliker du?

Hvorfor er BT viktig?

Hvorfor er BT ikke viktig?

Hva skal til for at BT blir mer nyttig og relevant i ditt liv?

Torsdag 11. april åpner vi dørene for deg som vil bidra med ros og ris, eller det du måtte ha på hjertet. Arrangementet koster naturligvis ingen ting, men du må melde deg på. Det kan du gjøre her:

Vi tar imot så mange vi klarer, og blir det fullt så håper vi å høre fra deg på e-post eller på andre måter.

Fra Bergens Tidende stiller journalister, fotografer, produktutviklere og andre som jobber her. Det blir lett servering og forhåpentligvis gode diskusjoner.

Og litt nede i løypen: En enda bedre avis.