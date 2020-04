Sjølv ekte kjærleik kan ta slutt

Newcastle kan bli verdas rikaste klubb, men for min del er det over.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Alan Shearer scorar eit av sine 206 mål for Newcastle. Foto: Reuters, NTB Scanpix (Arkiv)

Det starta på barneskulen. Favorittspelaren var Alan Shearer, som herja for Blackburn. Mitt engelske favorittlag var Newcastle United.

Så kom Shearer heim i 1996. Resten er historie.

No blir klubben så rik, at det endeleg ser ut til at Tyneside på nytt kan oppleve suksess.

Dei som nedtur etter nedtur framleis går på St. James’ Park fortener dette. Og eg forstår at dei gler seg til oppkjøpet.

Men for min del er det slutt. Etter 25 år orkar eg ikkje meir.

For dersom handelen går gjennom, vil Saudi-Arabias oljefond eige 80 prosent av Newcastle United.

Styreleiaren i det oljefondet er Saudi-Arabias diktator, Mohammed bin Salman.

Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman er i ferd med å kjøpe seg inn i engelsk fotball. Foto: Charles Platiau/Reuters, NTB Scanpix (Arkiv)

Regimet hans halshøgg jamleg fangar. Folk som kjempar for menneskerettar vert fengsla og torturert.

I 2018 vart journalisten Jamal Khashoggi drepen og partert på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul.

Det finst éin klar regel for fotballsupporterar, som elles styrer korleis dei vil støtte laget sjølv.

Du byter ikkje lag. Støtta skal vere der i medgang og motgang, og er den finaste byggeklossen i sportens sosiale verd.

Men det går likevel an å forlate laget. Ikkje for å finne eit nytt, men berre gi opp.

No skal Saudi-Arabia og bin Salman sole seg i glansen av Newcastle, og bruke klubben som eit utstillingsvindauge. Men ikkje for all djevelskapen Saudi-Arabia driv med.

Kronprinsen prøver hardt å stå fram som ein reformator, ein som skal liberalisere det totalitære regimet.

Det er eit falskt glansbilete, men kampanjen fungerer. Oppkjøpet i Newcastle vil normalisere despoten.

Då er det umogeleg for meg å skilje politikk frå sporten.

Respekten for supporterlivet må likevel bestå. Det er ikkje dei som held fram å heie på Newcastle som er problemet.

Eg skulle ønskje kjærleiken gjorde meg blind. I staden ligg den i grus.