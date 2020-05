No brest draumen om Vestlandet på ny

Håpet for Hordfast må vere at regjeringa framleis vil bygge brua. Snakk om å flytte makta vestover.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Hordfast var ikkje eingong på lista til fleirtalet i Vestland fylke. Illustrasjon: Statens vegvesen

Noreg treng sterke regionar utanfor Oslo. Det var tanken bak regionreforma som gjorde Hordaland og Sogn og Fjordane til Vestland.

Skuffelsen var stor då Rogaland hoppa av i svingen. Draumen om Vestlandet brast. Men kanskje var det aldri meir enn ein draum.

For Vestlandet lar seg ikkje bygge med fylkeskommunale institusjonar. Her trengst det asfalt og bruhovud. Den evige kolonnekøyringa må vike.

Men i førre veke bestemte fylkesutvalet i Vestland seg for å skrote Hordfast, då dei debatterte innspela til Nasjonal Transportplan (NTP).

Det store bruprosjektet var ikkje eingong på lista til fleirtalet beståande av Ap, Sp, MDG, KrF, Venstre og SV.

Om ikkje noko forandrar seg før fylkestinget 12. mai, vil bodskapen frå vest vere at Bergen og Stavanger ikkje treng å koplast betre saman likevel.

Tanken om å bygge Vestlandet ser ut til å vere gløymd.

Les også Les heile prioriteringslista til Vestland

Delar av Hordfast-motstanden er ikkje mot den ferjefrie kystvegen. Motstanden ber nemleg preg av ein omkamp om trasé.

Vestland-politikarane vil til dømes ha planlegginga av Hordalandsdiagonalen fram. Det er eit prosjekt som til dels deler trasé med kyststamvegens indre alternativ.

Men ein indre trasé ligg lenger fram i tid enn Hordfast. I mellomtida kan prisen gå opp, slik det har gjort for Hordfast.

Og det er vanskeleg å sjå korleis Hordfast skal bli noko av seinare, om brua vert utsett no.

Handlingsrommet blir ikkje akkurat større med åra.

Les også Gerd Tjeldflåt: «Sunnhordland har sett seg sjølv på sidelinja i Vestland»

Om Hordfast kollapsar, så viser det kor dårleg me er til å planlegge infrastruktur i vest. Først planlegg me vegen i mange år, før me lar vere å bygge.

Og denne gongen kan me ikkje eingong skulde på staten.

Statsminister Erna Solberg (H) og samferdsleminister Knut Arild Hareide (KrF) er likevel to av dei som har fyrt opp Hordfast-forventningane mest.

Og det er dei som skal få NTP gjennom neste vår, berre månader før stortingsvalet. Det fører med seg ein god del press.

Men det var vel ikkje heilt det ein meinte med å flytte makta vestover.