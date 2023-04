Kvifor gav Ap dette utstillingsvindauget til Venstre?

Venstre-byråd Ingrid Nergaard Fjeldstad opna nyleg sykkeltunnelen til Fyllingsdalen saman med fylkesordførar Jon Askeland (Sp) og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Dei sender i realiteten veljarane rett i armane på Høgre i Bergen.

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator i BT

Å sitje i byråd slår verkeleg ulikt ut.

Medan Arbeidarpartiet blør veljarar, kan Venstre notere seg sitt beste resultat gjennom heile perioden.

På BTs ferske måling gjer partiet eit byks frå tidlegare målingar og landar på sju prosents oppslutnad. Langt over nivået dei har nasjonalt, og langt over nivået dei lenge har ligge på i Bergen.

Ikkje nok med det.

Blant veljarar under 30 år er dei to byrådspartnarane like store på denne målinga. Det skal ikkje kunne skje i Noregs nest største by, og er først og fremst utruleg flaut for Ap.

Deira sjølvbilete som politisk parti er ikkje på nivå, men i ein heilt annan klasse enn Venstre, som eigentleg er eit lilleputtparti.