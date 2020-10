Skattejakt i blinde

I skattepolitikken er Høyre så blendet av ideologi at de ikke ser at de undergraver sin egen politikk.

David Chelsom Vogt Filosof og musiker

Flertallet på Høyre-landsmøtet vedtok at Høyre skal fjerne hele formuesskatten, men statsminister Erna Solberg (H) er ikke enig.

I august holder Høyre seminar om å redusere sosiale og økonomiske forskjeller, i september vedtar de å avskaffe formuesskatten.

Siden de neppe ser motsetningen selv, la oss få det svart på hvitt fra forskningshold: «En progressiv skatt på formue er et påkrevd virkemiddel dersom man skal redusere økonomisk ulikhet».

Dette er konklusjonen til Thomas Piketty, den franske stjerneøkonomen som i sin nye bok har brukt 1100 sider på å undersøke den historiske utviklingen av ulikhet i hele verden.

Påkrevd, altså. Uunnværlig. Høyre vil redusere, og på sikt fjerne, en form for beskatning som historien har vist er helt nødvendig for å nå et mål som Høyre selv har gått inn for.

Og det er ikke et hvilket som helst mål: Økonomisk ulikhet er som gift i et samfunn når den vokser seg stor. Den gir økte problemer med kriminalitet, helse, rus, vold, sosial mobilitet, tillit – og ikke minst økt polarisering i samfunnet, som vi dessverre har sett stadig mer av.

Under Høyres landsmøte på Gardermoen i september overkjørte flertallet partiledelsen da de vedtok å fjerne hele formuesskatten uten forbehold. I ettertid skrotet statsminister Erna Solberg (H) vedtaket.

Helt ferske tall fra SSB viser at ulikheten i Norge har vokst seg betydelig større enn tidligere antatt.

Ja, men, vi stimulerer jo til vekst, som kommer de fattige til gode, vil antakeligvis Høyre svare. Men denne «trickle down»-teorien avvises både av OECD og av et overveldende flertall av økonomiprofessorene i Norge.

Mandag kom en ny rapport som regjeringen selv har bestilt, men som har en konklusjon som regjeringen ikke liker: Økt formuesskatt vil skape flere, ikke færre arbeidsplasser.

Høyres Trond Helleland avfeier den nye rapporten: «Det finnes mange rapporter om formuesskatt», sier han lettvint.

Ja, det gjør det, men de mange rapportene sier det motsatte av det Høyre vil høre.

Den franske økonomen Thomas Piketty har brukt 1100 sider på å undersøke den historiske utviklingen av ulikhet i hele verden. «En progressiv skatt på formue er et påkrevd virkemiddel dersom man skal redusere økonomisk ulikhet», konkluderer han.

Hvordan kan vi forklare at et selvutnevnt «kunnskapsparti» har denne velutviklete evnen til å ignorere kunnskap som strider mot deres vedtatte skattepolitikk?

Svaret er ideologi. Som en gluping har sagt: «Ideologi er den feilaktige oppfatningen om at ens oppfatninger verken er oppfatninger eller feilaktige.»

Vi tror vi vet noe, og vi vet ikke at det vi tror vi vet, bare er noe vi tror.

Alle har slike ideologiske blindflekker; oppfatninger som skygger for fakta. Det gjelder definitivt ikke bare Høyre.

Men i skattepolitikken er høyresidens blindflekker påfallende store. Årsaken er en overdrevet tro på det vi kan kalle «naturlig eiendomsrett».

Naturlig eiendomsrett har sin forsvarer i filosofen John Locke og ideen om at man blir eier av en ting gjennom å tilvirke den. Pløyer man jorden eller planter et epletre, så får man en naturlig rett til fruktene av ens arbeid.

Teorien passer godt på Isak Sellanraa, men dårlig på en moderne bedriftseier.

Moderne eierskap er muliggjort ikke bare av individuell innsats, men av sosiale og rettslige strukturer. Eiendomsretten er konvensjonell, ikke naturlig, var Immanuel Kants svar til Locke.

Når Olav Thon blir spurt om investeringsråd, svarer han: «Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet».

Dermed erkjenner han at han ikke har skapt sin formue på egenhånd. For Thon har ikke laget kollektivtransporten og kulturtilbudene og skoletilbudet som gjør beliggenheten verdifull.

Han har heller ikke laget kontraktslovgivningen eller copyrightbeskyttelsen eller husleietvistutvalget og andre rettslige strukturer som er helt nødvendige for at Thon-konsernet kan tjene penger. Og det er ikke Thon som har betalt for utdannelsen til dem som jobber for ham.

Når Olav Thon blir spurt om investeringsråd, svarer han: «Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet». Dermed erkjenner han at han ikke har skapt sin formue på egenhånd, skriver David Vogt.

Hvorfor er dette viktig? Fordi det koster penger å skape de sosiale og rettslige strukturene som muliggjør enhver formue. Uten skatt, ingen formue.

Akkurat som du må betale for materialene når du bygger et hus, må du betale for de rettslige strukturene som gjør det mulig for deg å eie huset.

Det gir derfor ingen mening å hevde at det er prinsipielt galt å skattlegge formue, arv og eiendom.

Alle økonomiske verdier og transaksjoner som er avhengige av skatt for å eksistere, kan legitimt beskattes. Man har ingen moralsk rett til en formue uten formuesskatt.

Det interessante spørsmålet er derfor ikke om man skal beskatte formue, arv og eiendom, men hvor mye de bør beskattes.

Svaret på det spørsmålet må ta hensyn både til hva som er økonomisk effektivt, og til at systemet for eiendomsrett – inkludert skattesystemet – som helhet må skape en rettferdig fordeling av goder.

I den nye boken Rettferdig fordeling og rettferdig skatt, analyserer Jørgen Pedersen ved HVL det norske skattesystemet ut fra de mest anerkjente filosofiske teoriene om rettferdighet.

Pedersens konklusjon er klar: «Det norske skattesystemet er urettferdig slik det er nå, fordi det tillater for stor kapitalkonsentrasjon».

Dagens skattepolitikk fører til økte sosiale forskjeller, hvilket igjen undergraver målet som Høyre har satt om at «alle skal ha like muligheter uavhengig av sosial bakgrunn».

Når virkemidlene undergraver ens politiske mål, tilsier en rasjonell tilnærming at virkemidlene må endres. Så gjenstår det å se om Høyre fortsetter å styre skattepolitikken i ideologisk blindhet.