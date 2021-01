Dei var allereie dårlegast betalt i landet. Så kom koronaen.

Servitørar, bartendarar og resepsjonistar tener lite, og må klare seg med endå mindre i dagpengar. No aukar inkassokrava mot dei lågtlønte.

Hans K. Mjelva Kommentator i BT

Servitør er ein av dei dårlegaste betalte jobbane i landet, ifølgje ny SSB-rapport. No slit permitterte lågtlønte med å betale straumrekninga, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva. Foto: Paul S. Amundsen

Skjenkjestopp, reiserestriksjonar og andre smitteverntiltak har sendt titusenvis av tilsette på restaurantar og hotell ut i arbeidsløyse. Tal frå Nav viser at arbeidsløysa i denne bransjen er tre gonger høgare enn for resten av samfunnet.

Koronakrisa er spesielt hard for desse, fordi løna i utgangspunktet er svært låg. Når dei går over på dagpengar, får dei endå mindre, rundt 70–80 prosent av løna.

At lønene er låge i overnatting- og serveringsbransjen er ikkje nytt. Men no har forskarar i Statistisk sentralbyrå (SSB) slått fast at bransjen er desidert på botnen i Noreg:

Overnatting og servering har desidert lågast gjennomsnittsløn i Noreg (sjå figur). Sjølv dei best lønte tener dårleg.

Snittløna i 2019 var 32.500 kroner før skatt i månaden.

Løna er så låg at dei fleste i næringa er blant dei 10–15 prosent lågast lønte i landet.

Dei siste fem åra har bransjen òg sakka endå lenger bak andre bransjar i løn.

Varehandelen har òg grupper som tener like dårleg, som butikkmedarbeidarar. Men som heilskap ligg løna i varehandelen heile 10.000 kroner månaden høgare enn i overnatting og servering.

Ingen veit heilt kor store sosiale problem koronakrisa skaper for låglønsgruppene. Eit teikn på at mange av dei slit, kom måndag frå inkassobyrået Lindorff. Dei har registrert ein kraftig vekst i inkassosaker til folk med låg inntekt i november og desember.

Og det er ikkje snakk om luksusforbruk: mange av inkassosakene gjeld telefon- og straumrekningar. Som Lindorff-sjef Siv Hjellegjerde Martinsen seier til Klassekampen:

«Det er viktig å huske på at dette er regninger som folk betaler så lenge som mulig: strøm og telefoni. Så dette er problemer som oppstår for dem som ikke lenger har noe å tære på, etter at inntekten har gått ned.»

Dette viser korleis koronakrisa i Noreg råkar sosialt skeivt. Dei av oss som har trygge jobbar og bustadlån, har fått betre råd fordi renta er satt kraftig ned.

Samstundes slit dei som no står utan jobb, spesielt dei i låglønsyrka. Her er det òg fleire som leiger fram for å eige sin eigen bustad. Desse har heller ikkje fått nokon glede av den låge renta.

Fleire økonomar har vore urolege for at dei arbeidslause ikkje har nok motivasjon til å søkje andre jobbar, fordi dei blir permitterte og ikkje oppsagt. Når ein ser på kva mange i desse bransjane sit att med i dagpengar, verkar argumenta rimeleg meiningslause.

Det er liten grunn til å tru at folk som slit med å betale straumrekninga ikkje prøver å få seg ein jobb. Ein slik påstand må i alle fall dokumenterast.

Utfordringa er at dei fleste har sin kompetanse innanfor yrka som no er sterkt råka. Utdanningsnivået i både overnatting, servering og varehandelen er lågt. For dei er det svært få ledige jobbar for tida.

Dei siste tala frå Nav viste at det i førre veke var rundt 27.000 arbeidslause i overnatting- og serveringsbransjen. 7.400 kokkar og neste like mange servitørar er heilt arbeidslause. Og det var før den nye nedstenginga i Oslo-området.

Ser vi det saman med tal frå SSB-rapporten, betyr det til dømes at kvar fjerde servitør no er utan jobb. Servitørane er dei som tener aller minst i bransjen, med ei snittløn på 29.800 kroner månaden før skatt i 2019.

Når dei blir permitterte eller oppsagde, får dei rundt 23.000 i dagpengar. Trekker du frå skatten, er det ikkje så mykje å leve av. I alle fall ikkje om ein har har ungar og høge buutgifter. Men det er likevel meir enn dei normalt ville ha fått i dagpengar.

For under koronakrisa har Stortinget heva dagpengesatsen for dei lågast lønte, frå 62,4 til 80 prosent for lønningar under 300.000 kroner. Den ordninga vil venteleg forsvinne når krisa er over.

Lite tyder på at alle dei permitterte kokkane, servitørane og resepsjonistane vil kome tilbake på jobb med det første. Sjølv utan ei vidare spreiing av den meir smittsame britiske varianten av koronaviruset, må vi rekne med strenge restriksjonar nokre månader til.

Det kan bli nokre tøffe månader for mange arbeidslause.

