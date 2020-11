Nedstengingen av Bergen er uklar, streng og halvveis. Det er en dårlig kombinasjon.

Ja, det er alvor og det er rett å stramme inn. Men de ekstremt inngripende reglene i bergensområdet er uklare og vanskelige å forstå.

Frøy Gudbrandsen Sjefredaktør i BT

Da de nye innstrammingene i Bergen kommune ble lagt frem, sa Roger Valhammer (Ap) at de var klar over at de er urettferdige. En pandemi er urettferdig. Men inngripende regler må være lett forståelige. Foto: Bjørn Erik Larsen

Publisert Publisert Nå nettopp

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Nå skal vi være hjemme. En del hadde nok trengt å få være mest mulig borte. Og mange sprenger allerede grensene for hvor mye det er mulig å være hjemme.

Men sånn er det nå. Det trengs et krafttak, fra alle, for å få vekk koronaviruset. Er vi flinke til å være hjemme, blir det kanskje jul i år også.

Friheten vi hadde frem til denne uken var også litt strevsom. Så mange vurderinger å gjøre selv. Hvem er det innenfor å invitere i bursdag? Er den hytteturen ok å gjennomføre? Er det trygt å gå på trening nå?

Ønsket om å støtte et uteliv i krise, å samles for å avhjelpe ensomhet, å gi barna høydepunktene de trenger, måtte veies mot smittevern.

Å overlate til oss alle å gjøre slike valg går en stund, men ikke slik smittetallene utviklet seg. Myndighetene har med rette tatt over en del av det ansvaret nå.

Men politikerne i Bergen har gått langt nå, og det bør vi ta innover oss. For svært mange gjelder nå et forbud mot å ha gjester. Et slags allment besøksforbud.

Å gå til det skritt å lovregulere hvem som får lov til å komme inn i innbyggernes hjem, det er ekstremt.

Les også Lei av inngripende tiltak i Bergen?

Dessverre er den svært strenge linjen kombinert med uklarhet og forvirring. Ikke alle reglene er like klare. Ikke alle reglene gir like mye mening. I verste fall, kan det svekke tilliten til politikernes beslutninger fremover.

Det holder virkelig ikke å avvise det hele med at han vet at det er urettferdig, slik byrådsleder Roger Valhammer gjør. Begrunnelsen må likevel henge på greip.

Et eksempel er nedstengingen av treningssentre. Regelmessig trening er beviselig bra for helsen, både fysisk og psykisk. Det siste er kanskje enda viktigere nå under pandemien. Å stenge treningssentre har med andre ord en negativ effekt på folkehelsen. Det har dessuten vært ytterst få tilfeller av smitte på treningssentre.

Like fullt må de stenge dørene. Istedenfor å velge en mellomløsning der for eksempel gruppetrening blir stanset, må de stenge helt.

Les også Dette er de nye reglene for Bergen og nabokommunene

Kontrasten til utelivsbransjen er stor. Der har det vært mange tilfeller av smitte, men skjenkesteder får like fullt holde åpent, om enn med begrensninger.

Begrunnelsen er å motvirke ensomhet. En pubrunde kan være godt for humøret og den psykiske helsen. At det er viktigere å holde pubene åpne enn å legge til rette for trening, idrett og religiøs virksomhet, som er ankeret i mange menneskers liv, det er spesielt.

Problemet er ikke at dette er urettferdig. Alle konsekvensene av pandemien er urettferdige. Men det manglende samsvaret mellom hvor smitte skjer og hva som stenges krever en langt bedre forklaring.

Les også – Utestedene burde stengt før idretten

Reglene for hvor mange som kan samles i private hjem er på den annen side godt begrunnet i hvor det meste av smitten skjer. Viruset trives godt på private fester og selskaper. Å forby private sammenkomster er antakelig effektivt mot smittespredning.

Derimot har politikerne, både lokalt og nasjonalt, lyktes dårlig med å lage regler som er umiddelbart forståelige. Vekslingen mellom fem og ti gjester, inkludert og ikke inkludert dem som bor der, har skapt forvirring.

Etter å ha fått kritikk for at tiltakene kan være ulovlige, har politikerne måttet bekrefte ganske åpenbare ting, som at barn med to hjem kan få være i begge hjemmene. Og at hvis det er flere enn fem i familien, så kan alle fortsette å bo der. For å nevne noe.

Begrepet «private sammenkomster», som det står i forskriften, favner mye bredere enn festene og selskapene som det er så viktig å få stanset. I praksis betyr det «venn på besøk», eller «nabojente stakk innom».

Helsebyråd Beate Husa (KrF) ber folk om å slutte å lete etter smutthull i reglene. Byrådet bør samtidig lage regler som gir mer mening. Foto: Bjørn Erik Larsen

Unntaket for barn i samme kohort i barnehage og barneskole innebærer fri flyt av ganske store grupper barn mellom hjemmene. Derimot er det særdeles strengt for barn i ungdomsskolen, som med de nye reglene i mange tilfeller har et generelt besøksforbud.

Problemet er altså ikke urettferdigheten, men at ekstremt inngripende lover er uklare og må leses med lupe for at folk skal få med seg detaljene. Helsebyråd Beate Husa ber folk om å slutte å lete etter smutthull i reglene. I tillegg kan kanskje byrådet begynne å lage regler som er enklere å forstå.

Det er verdt å merke seg at byrådet hoppet over muligheten de hadde til å komme med en sterk og tydelig oppfordring til å være hjemme og unngå gjester de neste to ukene. Statsministeren kom med en slik oppfordring, og byrådet kunne ha fulgt opp.

Vær hjemme. Ikke ha besøk. Hvis du bor alene, er det greit å treffe en venn eller to. Det er ikke det vi har lyst til, men det er lett å forstå.

Istedenfor valgte politikerne en mer uklar løsning, som er både særdeles streng og ganske liberal på samme tid.

Les også Vestlendingane må kunne stole på at innstrammingane er skikkeleg grunngjevne

Tilsvarende er det for hjemmekontor, som nå er obligatorisk når det er «mulig». En del har nok kjent på at det kan være «umulig» å ha hjemmekontor når hele familien er hjemme døgnet rundt. Andre vet at det er «umulig» å tilbringe dag etter dag alene i en liten leilighet. Så hva avgjør lovbruddet? Handler det om størrelsen på huset? Hvorvidt man har ergonomisk gode arbeidsforhold? Støynivået på familiemedlemmene?

Forbudet er på den ene siden et uttrykk for en manglende tillit til byens arbeidsgivere, som byrådet åpenbart ikke tror ville fulgt en tydelig oppfordring. Samtidig overlater politikerne til arbeidsgiverne selv å finne ut hva forskriften bør bety. Strengt og vagt er en dårlig kombinasjon.

Nå som smitten stiger, har det vært et problem at folk i varierende grad har forholdt seg til alvoret i pandemien. Da statsministeren for litt siden snakket om at nå er det slutt på festingen, så var det et budskap som neppe var ment for det store flertallet. I høst har nok de aller fleste gitt avkall på mye moro.

Derfor har det vært et behov for å samle rekkene, stramme inn og gjøre et forsøk på å få så godt som alle til å forstå at det er ekte krise. Men selv i en krise skal man være uhyre varsom med å bruke lovverket for å understreke et alvor, særlig når de neppe kan håndheves.

Innbyggerne har vist en nesten grenseløst tillit til politikerne det siste halve året. I stor grad har det vært med god grunn. Men politikerne må vise at de også har tillit til folk. Å slå fast at reglene er urettferdige, er ikke en god begrunnelse for at de er vanskelige å forstå.