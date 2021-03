Hadde Melby eit poeng likevel?

Det finst gode argument for å skrote historie, religion og geografi som fellesfag på vidaregåande.

Jens Kihl Kommentator

Guri Melby er kunnskapsminister og Venstre-leiar. Før helga la ho fram regjeringas fullføringsreform. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Det er ikkje ofte eit framlegg får så totalslakt som det regjeringas fullføringsreform for vidaregåande opplæring har fått dei siste dagane.

Regjeringa vurderer å gjere fellesfag som historie, religion, samfunnsfag, naturfag og geografi valfrie for å gje meir plass til fag elevane sjølv vel.

Alternativt kan dei slå saman delar av desse til eit nytt fellesfag – ikkje heilt ulikt nittitalsfavoritten o-fag.

Allereie måndag morgon var Høgres utdanningspolitiske talsperson Turid Kristiansen på plass i NRKs Politisk kvarter for å byrje ei glideflukt vekk frå Venstres kunnskapsminister Guri Melby og hennar nye hjartesak.

Det har hagla med leiarartiklar og kommentarar – også i BT – som stort sett har peika på det same:

Faga har ei allmenndannande funksjon og må bli verande som fellesfag på studieførebuande utdanningsprogram. Ja, vi må gjere noko for dei som ikkje fullfører, men dei løysingane må vi finne andre plassar.

Det er førebels berre éi gruppe vi ikkje har høyrt frå i debatten om framtidas vidaregåande: Dei som ikkje har greidd å fullføre.

For det er ikkje nok at samfunnstoppar, stortingspolitikarar, kulturfolk, professorar og kommentatorar er heilt einige om at ungdom bør lære seg historie, geografi og naturfag.

Kvar femte elev røystar med føtene og vandrar ut av opplæringa før vitnemålsutdelinga. Om elevar uansett sluttar på skulen før dei skal byrje på undervisninga i religion og etikk i tredje klasse, hjelper det ikkje at faget er obligatorisk.

Kunnskapsminister Guri Melby, statsminister Erna Solberg og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad var alle på plass for å presentere stortingsmeldinga fredag. Dei er også partileiarar for Venstre, Høgre og KrF. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Interessant nok er Utdanningsforbundet mykje meir dempa i si vurdering av ideen om å endre på fellesfaga. Dei meiner det «slett ikke er uproblematisk», men det avviser ikkje ideen. Det er bra, for eitt eller anna må vi nesten gjere.

Noreg har hatt masse jobbar som definitivt krev kompetanse, men der kunnskapen kjem ved å stå i jobben, ikkje ved å sitje i klasserommet.

Havbruk og fiskeri, butikk og service, landbruk og reindrift, transport og anlegg, hotell og restaurant er berre nokre av sektorane. Det er færre sånne jobbar no, og det blir endå færre framover.

Nokre blir automatisert bort eller flytta til utlandet. Andre blir tekne over at arbeidsinnvandrarar frå EØS-området. Og nokre berre forsvinn. Derfor kan vi ikkje godta at kvar femte elev blir ståande utan vitnemål eller fagbrev.

Regjeringa har fleire gode tiltak som vil nå ein del grupper: Gjennomføringsrett utan tidsavgrensing, tidleg innsats mot fråfall og eit system for fagbrev for dei som ikkje får lærlingplass er nokre av punkta.

Det er minst fem gode argument for å sjå på dagens fellesfag:

Svaret kan ikkje berre vere «fleire lærarar». Noreg kan uansett mangle lærarar i framtida. Ein god del av fråfallet må vi ta tak i på andre måtar. Elevane skal ikkje berre kunne velje vekk historie eller geografi. Om dei ikkje vel desse faga, må dei velje noko anna i staden. Du får allmenndanning av å velje samfunnsøkonomi eller rettslære òg. Halvparten av elevane går på yrkesfag, der mange av desse faga ikkje er ein del av opplæringa. Dei blir fullverdige samfunnsborgarar likevel. Det vil vere fag som går ut på dato. Vi saknar ikkje latin eller obligatorisk kristendom. Noreg er eit langstrekt land. Skulen bør kunne tilpasse seg den bygda eller byen dei ligg i. Lærarar må få plass til å drive opplæringa slik dei har trua på.

Vi toler ein debatt om fagstrukturen i vidaregåande. Det handlar ikkje om å senke nivået for elevane, men om å gje eit meir tilpassa tilbod.

Derimot fortener ideen om det nye «framtidsfaget» motbør. Om målet med reforma er å få dei mest skuleleie elevane til å gjennomføre, er det neppe eit fag om «vitskapleg tenkjemåte» som vil lokke dei.

Det same gjeld tidspunktet: Vidaregåande har nyleg fått nye læreplanar. Det verkar rotete at dei borgarlege partia har hatt makta i snart åtte år utan å sjå desse prosessane i samanheng.

Å skrote oppdaterte læreplanar rett etter at dei kom, vil nok ikkje akkurat auke entusiasmen hos lærarane. Dei er aller viktigast for god og motiverande opplæring.

Kanskje er ikkje svaret å skrote fellesfaga. Men så lenge fråfallet er så stort som det er og ingen sit med fasit, har vi ikkje råd til å stanse denne debatten.

Det vil vere eit svik mot dei elevane som ikkje fullfører.