Kvifor er det berre kunsten som får lov å vere fri?

Både veskene til Laila Bertheussen og Sløseriombudsmannen er forsøk på å skape seg frie ytringsrom, slik som kunsten har.

Olaug Nilssen Forfatter og dramatiker

Sløseriombudsmannen har blitt kjent som ei Facebook-side som «gransker hvordan byråkrater og politikere sløser bort dine skattepenger».

Lenge var det hemmeleg kven som sto bak sida, men no har Are Søberg stått fram som opphavsmann, noko som har ført til at hans politiske tilknyting og inntekt har blitt gjort kjent.

Det er ikkje så rart at media vil publisere slike opplysingar (rik mann i partiet Liberalistene), ettersom sida har gått ut over kunst med lågt inntjeningspotensiale og dermed også kunstnarar med låg inntekt.

Det er relevant kven som står bak ei slik side, og i kva grad vedkomande lir under at staten «sløser» bort pengar på provoserande kunst.

Det er ikkje vanskeleg å forstå at enkelte kan bli provoserte av kunst, uansett inntekt og politisk tilknyting. Eg kan bli provosert sjølv. Ikkje berre av kunst som utfordrar mine privilegium og verdiar, men også av kunst eg ikkje forstår.

Dersom eg må få forklart alle referansane og teoriane som gjer at eit kunstverk held høg kvalitet, så held jo ikkje kunstverket høg kvalitet for meg. Og dersom kunsten eg verken forstår eller likar mottar utviklingsstøtte frå staten, så må eg ikkje berre ha spesialutdanning for å forstå kunsten, eg må også betale for han, over skattesetelen.

Foto: Esther Bjørneboe / Pool / NTB

Eg forsvarer likevel offentleg støtte til kunst, uansett om eg forstår eller likar han.

Å ta sjansen på at kunstnarar skal klare å utvikle interessant og betydeleg kunst, om den er for dei mange eller for dei få, er verd dei små kulturbudsjetta staten løyver og fordeler mellom norske kunstnarar.

Samfunnet får uansett rikeleg tilbake i form av underhaldning og estetiske erfaringar, og gjennom personleg utvikling hos den enkelte borgar. Dessutan leverer kunsten stadig vekk bidrag til samfunnsdebatten.

Det er vel ingen som synes debatten rundt teaterstykket «Ways of Seeing» blei lett å forstå.

Stykkets politiske innhald blei i alle fall ikkje hovudsaka i rettsaken mot Laila Anita Bertheussen, som dei fleste jo fulgte med på, utan heilt å vite korleis det var passande å reagere.

Det var ei svært alvorleg sak, samstundes som ho var rar og pinleg. Difor syntes i alle fall ikkje eg det var passande å erkjenne at eg lett kjente meg igjen i Laila Anita Bertheussen sitt uttryksbehov, og ikkje minst i uttrykksmåten ho valte i retten – sjølvproduserte vesker med påtrykte bodskapar.

Eg har sjølv site med ei nettside framfor meg der eg kan velje tekst og bilete til vesker, t-skjorter og munnbind. Eg har ledd og kost meg med å tenke ut artige bodskap eg kunne fronte i det offentlege rom, gjennom tekst på plagg og vesker.

Det er ikkje utan grunn at eg elskar å gå med t-skjorta «Ein gong hadde eg ambisjonar» (sitat Agnes Ravatn) på treningssenter.

Eg skal ikkje påstå at slike t-skjorter er kunst, eller at Laila Anita Bertheussen sine vesker i seg sjølv hadde kunstnarlege kvalitetar, men det å velje slike uttrykksformer, er likevel i slekt med korleis kunstnarar vel alternative former til sine uttrykk.

Også kunsten kan fortelje om noko anna enn saka, på ein annan måte enn saka, men likevel handle om saka.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Pool / NTB

I mediesirkuset rundt rettsaka mot Bertheussen, kom det fram at ho hadde deltatt i ein samtaletråd med fleire andre personar med meir eller mindre politisk makt.

I samtaletråden var alle samde om at teaterstykket Ways of seeing hadde stått for overtramp mot Bertheussen, ettersom husveggen hennar var filma og framvist på scenen. I teaterstykket hadde dette ikkje noko med henne å gjere, husveggen var med fordi ho bur saman med Tor Mikkel Wara, som på den tida var justisminister.

Likevel er det ikkje vanskeleg å forstå at ho reagerte på at hennar private husvegg var med i eit stykke. Hennar husvegg skulle representere noko; han skulle bety noko, skulle symbolisere noko.

Eg hadde truleg reagert om det hadde vore min. Dersom nokon kom og filma min husvegg og ville seie noko kunstnarleg om mitt hus som metafor for min måte å sjå på, så hadde eg ikkje likt det.

Eg hadde truleg forsvart meg slik: Ja, eg eig hus, men min tanke er fri! Eg forstår mange måtar å sjå på, også huslause sine måtar å sjå på, sjølv om eg har hus. Likevel er det slik at frikjøpt tid også er frikjøpt refleksjonsrom, og at ytringsfridomen min veks i takt med kva mogelegheiter eg har til å finpusse tanke og tekst.

Om eg tolkar Laila Anita Bertheussen sine ytringar i samtaletråden som blei gjort offentleg i Filter Nyheter, er kunstnarlege uttrykksmåtar forbeholdt ein elite.

Ho tok screenshot av søknadsskjemaet til Høstutstillingen, og tulla med å melde seg på med eit kunstprosjekt som invaderte kunstnarane bak stykket «Ways of Seeing». Dette var ikkje meint som ei offentleg ytring, men når denne ytringa likevel blei offentleggjort, kan ein gjere seg nokre tankar.

Kvifor ønske seg inn på Haustutstillinga? Det er ikkje slik at kunsteliten har tilgang til makt, pengar og offentlegheit på same måtar som politikarar har. Men mange kunstnarar har tilgang på kredibilitet. Ros. Betydning.

Ein kunstnar kan formulere seg, anten det er i ord, bilete, form eller lyd. Det i seg sjølv er eit privilegium, som gir langt større innsikter enn ei veske som rett ut kommenterer ein argumentasjon som blei ført dagen før i retten.

«SKYLDIG i å ha TISSET/Pesspreik si nu æ», er verken velformulert eller sublimt, og det peikar ikkje særleg langt utover Bertheussens eigen navle, for å bruke ein metafor som ofte blir brukt om norsk samtidskunst.

Likevel interesserer desse veskene meg. Det same gjer det anonyme ytringsrommet Sløseriombudsmannen. Eg tolkar begge deler som forsøk på å skape seg frie ytringsrom, slik som kunsten har.

Kunsten er fri! Kunsten skal vere fri! Men det er ikkje vanskeleg å forstå at kunsten kan verke ekskluderande på personar som ikkje har den same fridomen.

Likevel er både offentlege Facebook-sider og vesker med bodskap i ei offentleg rettsak offentlege ytringar.

Av og til trur eg vi kunstnarar gløymer at dette også gjeld kunsten sjølv: Han er offentleg. Han provoserer offentleg. Reaksjonane kan også vere offentlege.