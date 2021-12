Lyden av ulyd

Handa opp dei som synst det er heilt greitt når folk på bussen ser videoar, snakkar på Facetime eller spelar spel – utan hovudtelefonar.

Brit Aksnes Journalist og programskaper.

«Eg kan personleg gå rundt med ei slegga og dælja hol i forsterkarar og høgtalarar», skriv Brit Aksnes om folk som plager andre med ulyd.

Nokon må faktisk seie frå om kor intenst irriterande det er med folk som har høgtalarlyden på, for det verkar ikkje som dei veit om det sjølv.

Eller vent, det kan jo vera eg er åleine om dette. Kanskje ingen andre ergrar seg over den skurrete lyden som durar ut frå dei sonisk avgrensa høgtalarane på mobilane eller paddene.

Kvifor skulle elles folk driva med det?

Kva tid gjekk me frå stillesoner på toget der ein ikkje fekk snakka i telefon i det heile tatt til at du går og diskuterer handlelista og kveldsplanane på Facetime med sambuaren mens du går i butikken?

Blei det på eit tiår plutseleg heilt greitt å forstyrra alle rundt med sine eigne lydar – frå live-overføringar frå moskeen eller siste Brann-kampen – ja, eg skjønar at du vil få det med deg der og då, men eg er faktisk ikkje interessert i det same som deg.

Og om eg så var, ville eg funne det fram sjølv og høyrt på det i hovudsettet mitt. Veit du kvifor? Fordi eg ikkje automatisk går ut frå at alle andre er interessert i det same som meg.

Du må sitta særdeles nære for at det som skjer på lydfronten ikkje berre står fram som gneldrande støy og skjerande diskantar.

Og eg seier du, ikkje oss eller me eller eg òg, for dette er min eigen dirrande peikefinger berre mot andre, for ein gongs skuld – denne lydforureininga er eg berre dønn ikkje del av. Og det burde ikkje du vera heller.

Og du som brukar telefonen din som tåtesmokk for den brelite 3-åringen din – det skjønar eg inderleg godt. Eg ville gjort just det same, med ein enorm skilnad – eg ville aldri late hen få den dingsen utan å smekka på høyretelefonar.

Gløymt heime, seier du? Ja vel, då får gullbarnet faktisk berre læra seg til at det forstyrrande for dei rundt og dermed ta av lyden.

Dei fleste ungar eg har kjefta på (og jepp, eg har kjefta, både på unge og gamle) har underleg lite imot å ta av lyden.

Same med det unge paret som sat med kvar sin telefon mot kvarandre, med kvar sine videoar – når eg sa «kan du sjå til å slå av den fordømmande dritlyden?!» (nei då, eg sa det ikkje sånn, berre inni meg), så skrudde dei av og fortsette å sjå på.

Eg blir heilt forkava over å ergra meg sånn over eit fenomen som verkar så til dei grader innført, nærast utan motstand.

Eg veit ikkje kor mange desibel det er snakk om alltid, eg mistenker som nemnt at det har like mykje med måten lyden kjem ut på å gjera, det at eg får innbilt eksem i øyregangane.

For her om dagen sat ein gjeng med hylande, glade tenåringsjenter på Bybanen og det var så vidt det gjekk an å høyra seg sjølv himla med auga over skratting og uling og terging. Og det gjorde ingen verdas ting – det er støy som funkar heilt fint, om enn litt intenst i lengda.

Men så hadde dei sjølvsagt telefonar med Tiktok og Snapchat durande på med jamt ujamne mellomrom, og då tippa det faktisk over.

Eg hadde, tru det eller ei, ikkje hjarte til å kjefta på dei, men har dei ingen vaksne rundt seg som kan fortelja dei at det er totalt uakseptabelt å forårsaka lydstøy ute i det offentlege som ikkje kjem frå sine eigne stemmer?

Og no når eg har strandsesongen og faddervekene bak meg – kan me innføra eit forbod neste år mot at folk kan ha med seg berbare høgtalarar? Eg tek jobben som sur gledesdrepar om det kan hjelpa.

Eg kan personleg gå rundt med ei slegga og slå hol i forsterkarar og høgtalarar og gjerne elsparkesyklane dei brukar for å frakta spetakkelet rundt, mens eg er i gang.

Ja, det finst verre ting i verda enn støy, men på andre sida – finst det noko verre enn å gjera noko verre enn det treng vera? Det er jo svært lett å ikkje irritera andre rundt seg, å ikkje guffa din eigen lyd ut for alle andre å høyra.

Det sit både langt inne å skriva dette sinna oppgulpet og samtidig heilt ytst på fingertuppane.

Faren med å skriva så eitrande er sjølvsagt at ingen likar formaningar, at eg burde vore snedig og lagt det fram meir diplomatisk og ikkje minst, ikkje vera så heva over alle andre, men de får berre orsaka – det er null igjen på tolmodskontoen min, det er skrapande tomt – eg har berre lyst å fika telefonen ut av handa på den neste eg blir sitjande ved sidan av på bussen, utan å sei unnskyld.

Ja, det er sikkert irriterande for den det går utover, men veit du kva, det burde du tenkt på før. Eg håpar telefonen din ikkje blir knust, berre høgtalaren.