Klimaforbrytelser mot menneskeheten

Ettertiden vil holde vår tids politikere ansvarlige for klimakatastrofen.

«Vi har fått skremmende forvarsler om hva vi har i vente», skriver filosof David Vogt. Her fra en bolig som tok fyr i et bolighus i California under den største skogbrannen så langt i sommer. Foto: Noah Berger / AP

«Alle er ansvarlige for alle menneskers synder», skriver Dostojevskij i romanen «Brødrene Karamazov».

Når det gjelder klimaspørsmålet, så virker det som denne ideen om kollektiv skyld stadig gjør seg gjeldende.

Det hersker en oppfatning om at det er du og jeg, vi alle, som har skylden for at vi styrer mot en klimakatastrofe.

Ødelagte hus i Tyskland under flomkatastrofen som rammet Europa i sommer. Foto: Michael Probst / AP

«Kloden har feber fordi så mange av oss er drevet av grådighet», skriver Thomas Hylland Eriksen. Problemet er oss. Nyord som «flyskam» og «kjøttskam» er ytterligere tegn på denne tendensen til å vende ansvaret innover, mot oss selv.

Men hvor lenge kommer tanken om kollektiv skyld til å råde? Vi har fått skremmende forvarsler om hva vi har i vente.

Nærmere 50 grader i Canada, enorme skogbranner i USA, flom i Europa. Grønlandsisen smelter fire ganger raskere enn forutsett, og man ser tegn på at det påvirker Golfstrømmen. Om noen år vil dødstallene begynne å stige, i forskernes verste scenarioer, til millioner årlig.

Hvor lang tid vil det gå før plasseringen av skyld vendes utover, mot annet enn vår egen grådighet og forbrukskultur? Når vil vi begynne å høre krav om å stille enkeltpersoner til ansvar?

Det ble arrangert markeringer over hele landet til støtte for Greenpeace med flere sitt klimasøksmål mot staten. «Når vil vi begynne å høre krav om å stille enkeltpersoner til ansvar», spør gjestekommentator og filosof David Vogt. Foto: Terje Pedersen / NTB

Faktum er at slike krav allerede har begynt å komme. Den kjente økonomen Jeffrey Sachs har tatt til orde for at Donald Trump burde holdes ansvarlig for klimaforbrytelser mot menneskeheten. Trump har aktivt motarbeidet den internasjonale innsatsen mot klimaendringene i sin tid som president.

Det samme har toppledere i oljeindustrien gjort, som fra 80-tallet av skjulte klimaforskernes konklusjoner fra offentligheten og finansierte desinformasjon. Og det samme har George W. Bush gjort, som trakk USA ut av Kyoto-avtalen og saboterte ethvert tilløp til klimahandling.

«Vi har fått skremmende forvarsler om hva vi har i vente», skriver filosof David Vogt. Her fra sommerens voldsomme skogbranner i California. Foto: Noah Berger / AP

Tenk hvis lederne i G8-landene de siste 20 årene hadde satt en tilstrekkelig høy pris på utslipp. Tenk hvis kinesiske ledere hadde faset ut kullkraftverk. Og den canadiske statsministeren hadde nektet Statoil og andre å utvinne oljesand. Og Bolsonaro hadde beskyttet Amazonas.

Vi snakker her om et titalls mennesker, som gjennom sine delvis aktive, delvis passive handlinger, har gjort at vinduet for å unngå selvforsterkende klimaendringer er i ferd med å lukke seg.

Konsekvensen kan bli den verste av alle forbrytelser: ødeleggelsen av menneskehetens livsgrunnlag.

I internasjonal rett finnes det ikke en kategori som heter klimaforbrytelser mot menneskeheten. Derfor jobber klimaaktivister og jurister for at det skal opprettes en egen internasjonal forbrytelseskategori, «ecocide», som skal gjelde ødeleggelsen av økosystemer, inkludert klimaet.

Forslaget har noen problematiske sider. Blant annet må man kunne påvise en sterk nok årsakssammenheng mellom enkeltpersonenes handlinger og ødeleggelsen av økosystemet.

Men som noen av aktivistene innrømmer: Selve kampen for å kriminalisere klimaforbrytelser handler delvis om signaleffekten av å plassere ansvar. For om man ikke kan stilles for domstolen i Haag, vil man likevel kunne stilles for historiens domstol.

Den har tidligere vist lite nåde med politikere som har unnlatt å avverge katastrofe. Som Chamberlain, den engelske statsministeren som var dum nok til å stole på Hitler. Det var ikke Chamberlain som startet krigen. Men historiens domstol har dømt ham hardt for hans passivitet.

Hva med våre norske politikere i klimakrisens tid? Det er mange som har ansvaret for at Norge er et av få land i Europa som nesten ikke har kuttet siden 1990.

Størst ansvar for fallitten har imidlertid de to lengstsittende statsministrene.

Tidligere statsminister Jens Stoltenberg lyktes heller ikke i å få ned utslippene i nevneverdig grad, skriver David Vogt. Foto: Stein J Bjørge / alf Ole Ask

Jens Stoltenberg grep makten på gasskraftsaken, da Bondevik, som første statsminister i verden, gikk av på grunn av klima. Ingen god start for Stoltenberg. Dessverre for hans ettermæle, lyktes han heller ikke siden med å få utslippene nevneverdig ned.

Da Erna Solberg tiltrådte som statsminister i 2013, pekte hun ut åtte satsingsområder, men klima var ikke blant dem. Så inviterte hun velkjente klimafornektere inn i regjeringen. Resultatene har vært deretter.

Erna Solberg (H) pekte på åtte satsingsområder, men klima var ikke blant dem. «Men er det Solbergs skyld, eller kollektivet som har ansvaret», spør David Vogt. Foto: Gisle Oddstad

Men er det Solbergs skyld? Flertallet av nordmenn har godkjent regjeringens tafatte klimapolitikk gjennom valg. Da er det vel kollektivet som har ansvaret likevel?

Det store flertallet av oss stemmer enn så lenge på partier som gir oljeindustrien 100 milliarder i koronastøtte og åpner for nye oljefelt, selv om IEA sier det er uforenelig med å avverge klimakrisen.

Hittil har dårlig klimapolitikk vært en fordel, ikke en ulempe ved norske valg.

Dermed er vi tilbake hos Dostojevskij: Vi er alle skyldige.

Når alt kommer til alt, kan vi gjerne peke på enkeltpersoner som ikke har vært seg sitt ansvar bevisst. Men vi kommer ikke unna vårt eget ansvar, verken for vårt forbruk eller for vår støtte gjennom valg til en utilstrekkelig klimapolitikk.

13. september står vi til prøve igjen.