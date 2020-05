Her får gamle, kloke ord helt ny mening

DNS feide korona-angsten ut av krokene med en enkel, nydelig gjenåpning torsdag kveld.

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

Skuespillerne Marianne Nielsen, Kjersti Elvik og Gerald Pettersen deklamerte kloke ord under åpningsmarkeringen på DNS torsdag kveld. Foto: Marita Aarekol

Akkurat samtidig med at statsminister Erna Solberg (H) stod i Oslo og offentliggjorde det nye frisleppet fra korona-tvangsreglene, gikk DNS-skuespillerne på scenen for første gang siden midten av mars.

Det var bra timing, og fint å se hvor utålmodige de er. Både Erna og skuespillerne.

Store scene var ribbet for scenografi, lys, pynt, stas og fjas.

Der satt skuespillerne i hverdagsklær, lettrørte og glade, og hver og en av toget frem til mikrofonen for å deklamere norsk lyrikk og drama fra øverste hylle.

Så enkelt, og så vakkert. Og slik viser teaterfolkene at koronakrisen har berørt oss fundamentalt, på en måte vi kanskje ikke helt ser rekkevidden av ennå.

Åpningen var nedstrippet som et juletre i mars, men likevel mettet av mening.

De 25 tilskuerne i salen og internettpublikum der hjemme fikk høre tekster av storheter som Henrik Ibsen, Nordahl Grieg, Knut Hamsun, Amalie Skram og Halldis Moren Vesaas.

Alle de tekstene som kanskje er blitt litt slitne med alderen, har fått en annen betydning nå.

De små ordene er blitt litt større. Klisjeene rister støvet av seg og gir deg en klessing.

Når Tormod Løvold deklamerer Sigbjørn Obstfelders berømte «Jeg ser», får diktet en litt annen valør enn i skoletimenes tvangsmessige opplesning.

«Dette er altså verden. Dette er altså klodernes hjem», skrev Obstfelder, fremmedgjort og famlende.

Og så plusset han på den legendariske sluttfrasen: «Her er så underligt». Det kan vi sikkert skrive under på alle sammen, akkurat nå.

Med så råskåren tekstopplesing utgjorde forestillingen egentlig et digert spørsmålstegn.

Hvordan blir alt sammen etter koronaen? Har vi nordboere endret oss? Kommer vi til å være like selvgode, arrogante og grådige forbrukshoder som før koronaen?

Eller kommer ydmykheten og angeren til å skylle over oss?

Kommer vi omsider til å innse at kloden har en utløpsdato nå (hvis ikke vi skjerper oss noe så inni…), og ta konsekvensen av denne vissheten?

Sånne tanker flyr forbi når gjestene i salen sitter på tre-fire meters avstand til hverandre, og selv et lite kremt fra publikum får oss til å skvette av angst.

Kanskje vi er mer mottakelige nå? Kanskje Olav H. Hauges dikt «Det er den draumen» virker mer håndgripelig?

Kanskje det er derfor åpningen med «Mor Åses død» av Henrik Ibsen blir ubehagelig sørgelig. Spesielt med Arvo Pärts langsomme og gnagende triste komposisjon «Spiegel im Spiegel» gående i bakgrunnen.

Kanskje koronakrisen på sikt vil gi oss et annet forhold til tid. At vi innser at enkelte ideer har behov for å være langsomme, for å tværes og endevendes.

At erkjennelse ikke kommer i løsvekt, og at refleksjon ikke kan bestilles på Facebook. At det finnes noen evige sannheter, tross internett, Trump og Big Tech.

Jeg tenker i alle fall på sånne ting når Sissel Ingri Tank-Nielsen leser «Om hundre år er allting glemt» av Knut Hamsun. Og når Ragnhild Gudbrandsen leser «Ord over grind» av Halldis Moren Vesaas.

Kanskje alt dette korona-styret er glemt om hundre år, kanskje vi slipper fra det med minimal moralsk og intellektuell skade. Lov å håpe.

Det er kanskje derfor Gerald Pettersen får lese «Alt går bra» av Trygve Skaug helt til slutt.

«Og du

Kan stole på meg

Når jeg sier at jeg lover

Fordi jeg veit det går over»

Sier Pettersen. Og så går vi hjem og stoler sånn halvveis på at han får rett.