Snørr i armkroken

Asbjørn Kristoffersen Tidligere journalist i BT

Camilla Stoltenberg er sjef for Folkehelstinstituttet. Foto: Fredrik Hagen

Problemet med smittespreiing er at det ikkje finst ekte tøylommetørkle lenger. Camilla Stoltenberg burde vera gammal nok til å begripa at hosting og nysing i armkroken er barnefakter.

Nokon må fortelja sjefen for Folkehelseinstituttet at det var tøylommetørkle som berga det norske folk gjennom spanskesykja og asiasykja og hongkongsykja. Nokon må sørgja for at Janusfabrikken på Espeland set alle klutar til for å gjenoppta produksjonen av dei velprøvde, gamle smittefangarane. Og dei nye munnbinda frå Espeland må bli like effektive til å stansa snått som korona.

Dei som bygde landet, og vi som stod og såg på då landet vart bygd, fekk eigne tøylommetørkle til konfirmasjonen. Ein kjønnsspesifikk variant til pynt, ein meir kjønnsnøytral til hosting og nysing.

Vi som vart utstyrte med enten kniplingslommetørkle, til å ha i kjoleermet, eller lommetørkle i same stil som slipset, til å ha i jakkelomma, så snart vi var ferdige med sju års folkeskule, vi har litt av kvart vi kunne opplysa Camilla Stoltenberg om.

Vi kunne slått fast at rådet hennar om å bruka armkroken som depot for nys og hoste no når snørrsesongen går mot klimaks, er polonese på ei knivsegg. Nys for seg og snått for seg let ikkje materialisera utanfor Folkehelseinstituttets dører. Det har eit langt liv lært oss.

Vi kunne også fortalt direktøren at også papirlommetørkle er ei naudløysing, om enn ikkje så ille som armkroken. Tunne, flimsete greier, null problem for ein sprek virus. Eller meir uhanterlege enn dopapir.

Vi kunne gått i tølene våre og leita fram og vist Camilla Stoltenberg ekte tøylommetørkle. Somme med brodert monogram. Ikkje pyntesakene, nei. Fint bretta tørkle, stor som ein januskoronahijab, med plass til lassevis av snørr.

Supre å hosta og harka inni når dei er snørrfrie. Greie å knyta over hovudet i hatte- og capselaus sommarhetesol.

Dei kan alltid liggja i alle lommer, utan å skamfara muskelspelet. Snarare tvert om.

Tøylommetørkle er sirkulær økonomi, dei kan vaskast, gjenbrukast, vølast og omsyast. Dei kan berga klimaet. Og halda Covid-19 i sjakk. Dei er den beste konfirmasjonsgåva nokon ungdom kan få. Tøylommetørkle viser at gamlingar veit best.