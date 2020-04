Endelig lys i tunnelen

Det er oppløftende å gå inn i påsken med utsikter til enklere tider og færre forbud.

Publisert Publisert Nå nettopp

Å fortsette gjennom påsken uten å vite når dette skulle stanse, ville ha tæret på lojaliteten og offerviljen, skriver Eirin Eikefjord. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

Brakkesyken begynner å bli kvelende. Ferie er forbudt. Påsken er avlyst. Det rakner på hjemmekontoret. Netflix er rundet. Glasset er halvtomt. Til og med Erna Solberg (H) er mer gneldrete enn vanlig.

Vi trengte virkelig et lyspunkt nå.

Les også Barnehager og småskolen åpner i slutten av april

Statsledelsen sender ikke sprit på døren, slik de gjorde under spanskesyken. Men regjeringen innleder iallfall påsken med en etterlengtet gladnyhet:

20. april åpner barnehagene, og hytteforbudet heves. 27. april åpner skolene for de laveste trinnene. Alle elever får trolig komme tilbake på skolen før sommeren. Og i løpet av april kan vi gå til både frisør og fysioterapeut.

Beslutningen er både oppløftende og fornuftig. Regjeringen har funnet en god balanse i den vanskelige avveiningen mellom helse, økonomi og frihet.

Dette har endret måten vi lever livene våre på. I denne tiden har vi bedt om mye fra hver enkelt, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun oppdaterte tiltakene under pressekonferansen tirsdag ettermiddag. Foto: Lise Åserud

«I dag bekjemper vi koronaviruset med 700 år gammelt folkevett».

Det var oppsummeringen i artikkelen «En syk historie», hvor Klassekampen går gjennom flere hundre års erfaring med kjipe, smittsomme sykdommer. Noe av det mest paradoksale, er at alle verdens store epidemier er blitt nedkjempet uten moderne medisin.

«De mest brukte tiltakene mot pest er det vi driver med nå: forbud mot å reise, handelsforbud og karantene – og ikke minst folkeopplysning. Og det vi gjør nå, funker», konkluderer professor i medisinsk historie, Ole Georg Moseng.

Det er kanskje det viktigste: At det vi gjør faktisk funker. Vi har ikke stengt ned hele landet forgjeves.

I stedet for å stige vilt og eksponentielt, går smittetallene etter alt å dømme ned. Det er gjort en formidabel jobb med å temme smittespredningen.

Det er derfor regjeringen nå kan åpne landet gradvis opp igjen.

Les også – Å åpne skoler og barnehager er det viktigste vi kan gjøre for å få hjulene i gang

Begrunnelsen for å åpne barnehagene og småskolen, er at erfaringer – både fra Kina og andre land – tyder på at barn ikke bidrar noe særlig til smittespredning.

Dessuten har nedstenging store negative konsekvenser, både for økonomien og for sårbare barn.

Alt dette er gode grunner for å åpne opp.

At titusenvis av arbeidsfolk må holde seg hjemme eller jobbe redusert for å passe barn, er det tiltaket som koster aller mest. Prisen er 300 millioner kroner – hver dag, ifølge NHO.

De langsiktige kostnadene er enda mer monumentale.

En fersk studie fra Norges Handelshøyskole (NHH) viser at kombinasjonen av arbeidsledighet og nedstengning kan koste opp mot 100 milliarder kroner. Det er de unge og ressurssvake som må betale prisen, ifølge NHH-professorene Katrine V. Løken og Kjell G. Salvanes.

Les også Hans Mjelva: Slik kan Noreg overleve økonomisk

Det aller viktigste, er selvsagt at samfunnet kan åpnes uten at smitten spinner ut av kontroll.

Et eksperiment utført av forskere ved UiT, viser at stenging av barnehager og de laveste klassetrinnene bare har begrenset effekt for å stanse viruset.

Årsaken er at smitte derfra sprer seg mye saktere, og til færre folk, ifølge Aftenposten. Men: Hvis alle skolene åpnes på én gang, kan virusspredningen raskt komme ut av kontroll.

Kalkylen forutsetter imidlertid at folk følger de andre smittetiltakene lojalt.

Det var også et sentralt budskap fra statsminister Erna Solberg (H) under pressekonferansen tirsdag ettermiddag: Dette betyr ikke at vi kan senke skuldrene og lene oss tilbake.

Vi vet ingenting sikkert. Vi må fortsette å vaske hendene og holde trygg avstand og bli hjemme når vi mistenker smitte.

«Å leve helt vanlig som før og sluske litt med håndvasken, det skjer nok ikke i 2020», sa statsministeren.

Regjeringen gjorde et riktig valg ved å sette konkrete datoer for gjenåpning. Det gir håp om normalitet, skriver Eirin Eikefjord. Foto: Heiko Junge

Vi deltar fortsatt et pågående eksperiment. Det kan fortsatt bli nødvendig å stenge ned igjen. Men alt dette er litt lettere å leve med når det er lys i enden av tunnelen.

Regjeringen gjorde et riktig valg ved å sette konkrete datoer for gjenåpning. Det gir håp om normalitet.

Nordmenn har gjort en formidabel innsats og underlagt seg svært inngripende tiltak. Men å fortsette gjennom påsken uten å vite når dette skulle stanse, ville ha tæret på lojaliteten og offerviljen.

Det er en viktig psykologisk effekt å ha noe å forholde seg til, i denne grå massen av strukturløse dager.

Folk klarer det utroligste, bare man er mentalt forberedt. Det er uvisshet som er det tøffeste.