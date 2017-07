Bergen er en overvåket by, hvor ingen helt har kontroll.

Du går på toalettet på et utested. I røykvarsleren over deg sitter det et lite kamera. Noen kan se hva du gjør. Du sitter og spiser på restaurant. 19 kameraer stirrer mot deg. Du filmes mens du flørter og danser på nattklubb. På treningsstudio.

Kjenn litt på det. Noen sitter og ser på deg mens du trener. Noen ser på deg, eller kjæresten, kompisen, ungen din.

Dette er et lite utvalg eksempler på ulovlig kameraovervåking som har blitt avslørt av Datatilsynet rundt i landet.

Her i byen har byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) oppdaget at Bergen er full av overvåkingskameraer, og nå er han bekymret.

«Jeg er opptatt av at vi kan bevege oss rundt i gater og på allmenninger uten å føle oss overvåket over alt», sa han til BT.

Forrige offisielle kartlegging av kameraer i byen var i 2009. Da hadde Bergen nest flest kameraer i landet.

Over en tredjedel av de kontrollerte virksomhetene brukte kameraovervåking. Det haglet med anmerkninger for ulovlig bruk.

Det er liten grunn til å tro at dette har blitt bedre. Datatilsynet har nemlig ikke kontroll lenger. Før nyttår hadde virksomheter plikt til å melde fra om de satte opp et kamera, men denne plikten har nå falt bort.

Det man sitter igjen med er en ufullstendig liste fra i fjor. På den er det meldt 69 virksomheter med kamera i Bergen sentrum. Det skal ikke store byturen til for å se at det reelle tallet er langt høyere.

At ingen har oversikt, er en liten skandale. Bergensere fortjener et bedre vern mot ulovlig overvåking enn som så. Som hovedregel skal kameraer kun brukes for å beskytte liv og helse, eller i forebygging av gjentatt eller alvorlig kriminalitet. Det er forbudt å bruke bildene til noe annet enn det man skulle i utgangspunktet.

I Bergen er det stort sett bare å smelle opp et kamera på veggen. Sjansen for å få Datatilsynet på nakken er minimal.

Det til tross for at tilsynets regler er strenge. I praksis har de kun ressurser til å straffe noen få tilfeller, som de håper vil klargjøre reglene for andre. Ingen vet om loven følges til enhver tid.

Resultatet er en overvåket by, hvor ingen helt har kontroll.

Det bør gjøre bergensere bekymret.

Kameraene blir stadig mindre og billigere. Systemer for ansiktsgjenkjenning har kommet langt. Ny teknologi gjør overvåking langt mer effektiv.

Det er lett å tenke at kameraene ikke er et problem, så lenge en ikke har tenkt å gjøre noe galt. Men det betyr ikke at alle ønsker å vise seg frem til enhver tid uten samtykke.

Et bevisstløst forhold til overvåking gjør det lett å misbruke teknologien. Det er sjelden behovet for privatliv er større enn når buksen er på knærne. Men likevel risikerer man altså snikfilming.

Manglende kontroll fører ofte til misbruk. Datatilsynets rapporter er skummel lesning på dette området:

Kameraer monteres med gode intensjoner, men bruken sklir ut. Ansatte ender opp med å bli overvåket på pauserommet. Hotellgjester ender opp med å bli tatt opp med lyd og bilde under frokosten.

Elever blir filmet ved skapene sine på skolen. Kunder i butikker blir analysert for å sjekke hvilke varer de synes er spennende.

Det er ikke alltid overvåking som er formålet med kameraer, men salg. Informasjon om hvor folk er og hvordan de oppfører seg er verdifull.

Odd Mehus

I Oslo monterte Peppes Pizza to reklameskjermer med diskrete kamera som filmet folk idet de gikk forbi restauranten. Skjermene analyserte bildene, og fikk med seg kjennetegn som kjønn og alder. Basert på dette viste skjermene reklamer tilpasset dem som gikk forbi.

De var ikke så sofistikerte. Kvinner fikk se slankealternativer, og menn produkter med ville mengder kjøtt. Men programmet plakatene brukte er allerede i stand til å kjenne igjen hudfarge, etnisitet og humør.

Episoden i Oslo var en smakebit på hvordan utviklingen kan skyte fart i en uhyggelig retning hvis en ikke har kontroll.

I øyeblikket er det ingen som har det. Et nytt regelverk fra EU er på vei, og vil hjelpe noe. I de nye reglene får «databehandlere» mer ansvar. I praksis betyr dette firmaer som Nokas og Securitas.

Tanken er å profesjonalisere kamerabruken. Det er en god idé. Et sikkerhetsselskap har større forutsetninger for regler og rutiner enn enkeltaktører.

Men EU-direktivet kommer ikke før i 2018, og løser dessuten ikke to fundamentale problem: Det er for mange kameraer i Bergen, og for mye ulovlig overvåking. Lokale grep må til.

Bjørn Erik Larsen

Webkameraer rettet mot offentlig plass kan få bli. Det samme kan selvfølgelig kameraer som er nyttige for å beskytte folk på jobb, eller som bidrar til å oppklare eller forebygge kriminalitet. Resten må fjernes.

Kommunen må få oversikt og kontroll. Når Datatilsynet ikke kan, må Bergen ordne opp selv. Her kan en se til Sverige. Der er kommunene ansvarlig for overvåking som skjer i deres område. Alle som vil filme, må søke. Det gjør det lettere å luke ut useriøse aktører.

Når kommunen har funnet de ulovlige kameraene må det sendes ut bøter som svir.

Schjelderups bekymring er naturlig, men Bergens topp-politiker må gjøre mer enn å engste seg. Det er på tide å omsette bekymringen i tiltak.