Jeg var 16 år første gang jeg hørte om homofili

Mange kristne og pride-tilhengere lever i hver sin boble. Det må vi gjøre noe med.

Irene Kinunda Afriyie Gjestekommentator i BT og konsulent i Fargespill

For akkurat et år siden snakket jeg med en venn om pride. Vi har ikke snakket siden. Kan jeg som kristen snakke om homofili uten å æreskjelle motparten?

Vanligvis når jeg skriver kan man høre tastaturlydene tydelig, men i dag er det hjertebank jeg hører mest. Jeg tror at det er fordi jeg ikke har noen relasjoner å miste.

Det hele begynte etter at jeg hørte om skytingen 25. juni i fjor i Oslo. Jeg hadde aldri delt noe pride-relatert i sosiale medier før, men nå tenkte jeg at jeg måtte. Jeg ville vise min støtte til dem som gikk og følte seg utrygge, men også fordi jeg mener at ingen skal dø på grunn av sin seksualitet. Jeg valgte et veldig fint bilde av kunstner Lisa Aisato som jeg delte.

Mange reagerte på den med likerklikk og hjerter, og noen samtaler ble det også. En av dem varte i flere dager. En som alltid støtter meg svarte på min historie med «er ikke det et lesbisk flagg?»

«Nei», sa jeg. Men før jeg begynte å forklare hva det var, måtte jeg advare om at jeg selv ikke kan så mye om dette. Første gang jeg hørte om homofili, var jeg 16 år gammel.

