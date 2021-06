«Erasmus Montanus» er fabelaktig satire. Fremdeles.

Trump, Qanon, fanatisme og forfengelighet. Gamle Ludvig Holberg har en del ting å si om vår tid òg.

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

Hovedrollemann Frode Bjorøy (her på fanget til Marianne Nielsen) gjør en fabelaktig innsats som den akademisk nyfrelste og gestikulerende Erasmus, som frontkolliderer med den stokk konservative, religiøse hjembygden, mener Frode Bjerkestrand. Foto: Tor Høvik

Publisert Publisert Nå nettopp

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Det er sjelden hovedstadsavisen Aftenposten får meg til å le. Men noe av det morsomste jeg har lest på lenge, er avisens pottesure anmeldelse av «Erasmus Montanus» på Den Nationale Scene.

Oppsetningen av Ludvig Holbergs legendariske stykke, regissert av den anarkistiske, danske regissøren Christian Lollike, hadde premiere under Festspillene.

Den skaper omtrent akkurat så mye forvirring og aggresjon (og ufrivillig humor) som Lollike har forventet, kjenner jeg dansken rett.

Det er ikke ofte kompetente kritikere henfaller til hellig harme som Aftenpostens Per Christian Selmer-Andersen.

Han innleder med å slå fast at forestillingen på DNS er «klønete, støvete og dårlig gjennomført». Altså, mye dårligere enn versjonen som ble prisbelønnet i Århus i 2017. Terningkast to.

Han fortsetter, noe brutalt: «Resultatet blir en komedie som ikke er så veldig morsom. En samtidsanalyse som kanskje var sprek i Danmark for fire år siden, men som blir platt i Norge i dag. En teaterform som skuespillerne i Bergen ikke helt får til».

Les også En relevant tragedie

Jeg er nok rykende uenig. Forestillingen er definitivt ikke noe ærbødig forsøk på å lage Holberg-hyllest, heller tvert imot.

Denne versjonen av «Erasmus Montanus» er en ellevill dekonstruksjon av tekst og karakter, der både kulisser, kostymer og fakter er tilgjort og karikert – helt bevisst.

Forestillingen begynner i det pinnestive, tegneserieaktige, men kollapser mer eller mindre i kaos og bitende forløsning, der Erasmus til slutt lar all sin stolthet fare.

Hovedrollemann Frode Bjorøy gjør en fabelaktig innsats som den akademisk nyfrelste og gestikulerende Erasmus, som frontkolliderer med den stokk konservative, religiøse hjembygden.

Det er burlesk, vittig og til tider ellevilt metateater, og jeg har sjelden sett DNS-ensemblet dra seg selv såpass langt utenfor komfortsonen.

Aftenpostens kritiker lar seg ikke overbevise av noe som helst. Heller ikke scenografien:

«De bytter ut Danmark med Norge i teksten, og satser på at ingen legger merke til at hele scenografien består av danske bindingsverkshus», skriver han.

Nuvel. Her kan vi legge til at slike hus finnes også i Bergen. Blant annet er Latinskolen i Lille Øvregate, der Ludvig Holberg selv var elev, et bindingsverkshus.

Lollikes versjon av «Erasmus Montanus» er full av relevans, men deler av den ser dessverre til å ha gått Aftenpostens anmelder hus forbi.

Det som fremdeles gjør stykket så elegant, er hvordan Holberg ikke stiller seg selv på en side av konflikten, men sparker hardt til begge sider.

På bygdesiden har vi overtroen, kunnskapsløsheten og den blinde fanatismen. På andre siden står Erasmus selv, som den sprenglærde og knusende arrogante allviter.

Denne tosidigheten er også et galopperende dilemma i dagens samfunnsdebatt:

På den ene siden: folk som tror på aldeles vanvittige og absurde konspirasjonsteorier. På den andre siden: den kunnskapsrike elitens hovmod og manglende evne til å trenge gjennom med sann og viktig informasjon.

Jeg tenker umiddelbart på det enorme gapet mellom munnbindbrennende vaksinefornektere som demonstrerer i gatene, og vitenskapen, FHI og «assdir» Espen R. Nakstads autoritære bekymring.

Aftenpostens kritiker reagerer også på scenen der en diger moské blåser seg opp i bakgrunnen mens en nikabkledd kvinnen plutselig går over scenen og forårsaker et paranoid redselsskrik i bygden.

Her skjønner jeg ikke Selmer-Anderssens argument om at denne samfunnsanalysen var sprekere i 2017. Er islamofobi mindre relevant eller truende i dag enn for fire år siden?

Det er mulig moské-scenen er en overtydelig illustrasjon på en tidsånd som er halvsjuk av fremmedfiendtlighet, fordommer og internettbasert ondskap. Men den treffer hardt, fordi den er sann.

Les også Livet i festspillkarantene: øving, videomøter og lange turer

Noen dager etter premieren på stykket her i Bergen, får vi blant annet vite at en tredjedel av de overlevende fra Utøya er blitt møtt med grov hets og trusler i tiden etter terroren 22. juli.

Hva sier dette om oss, om tilstanden i offentligheten, om vår evne til å beskytte de utsatte? Hvem legitimerer denne dritten, og sørger for at den vokser og sprer seg?

Jeg tror at ethvert teaterstykke eller kunstverk som kan få oss til å gruble over egen eller andres forfengelighet, arroganse og kunnskapsmangel, er viktig kunst.

Satire er en helt særegen kunstform, som tråkker på dine ømmeste tær, som biter, slår og rister deg til en eller annen erkjennelse, tvil eller aggresjon. Eller får deg til å le deg skakk.

Lollikes versjon av «Erasmus Montanus» på DNS er definitivt god satire. Kanskje den aller beste du kan se på teater i dag.