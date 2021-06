Forlaget bidrar ikke akkurat til en god debatt om «Djuphavsslettene»

En tragisk historie blir ikke automatisk god litteratur. Heller ikke når den er selvopplevd.

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

– Jeg er ikke nøytral når jeg skriver om dette temaet. En av mine aller beste kamerater tok livet sitt da vi var 25 år gamle. Han var et fabelaktig fjell av en fyr. Og det er omtrent alt jeg har å si om det, skriver Frode Bjerkestrand. (Illustrasjonsfoto) Foto: Frank May / NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Anmeldelsene av romanen «Djuphavsslettene» av Hilde Kvalvaag skaper engasjement, for å si det mildt.

Boken handler om en sønns selvmord, er åpenbart selvbiografisk, og har fått positive anmeldelser. Bortsett fra her i BT. Kritiker Johannes Grytnes gir den bare to hjerter.

Det er ikke uvanlig at anmeldelser skaper reaksjoner. Det oppsiktsvekkende denne gangen, er at de skarpeste skuddene kommer fra bokens forlagsredaktør.

«Djuphavsslettene» er en sjeldent ærlig fortelling om en mor som mister sin 19 år gamle sønn i selvmord.

Grytnes stiller likevel det vanskelige spørsmålet: «Å skulle anmelde en så naken og trist bok virker kaldt og ondskapsfullt. Kanskje skulle ikke denne boken blitt anmeldt?» Oppsummert mener BTs anmelder boken mangler «kunstferdighet», altså at det skorter på litterær kvalitet.

Han skriver: «Det er som om romanen må være akkurat slik sorgen er: overspent, full av forslitte vendinger, blind for sine egne tilkortkommenhet og sin egen unyanserte selvsentrerthet».

Les også Virvelstrøm av smerte

Tiril Broch Aakre er redaktør i forlaget Vigmostad og Bjørke. Hun har ikke tatt til motmæle her i BT, men blåser ut raseriet sitt på sin egen Facebook-profil.

Hun skriver: «Ikke før er fotball-EM i gang, så kommer anmelder Johannes Grytnes inn med rennefart og snørr og barter og grisetakler romanen ’Djuphavsslettene’ (...)».

Aakre fortsetter: «Ettersom anmelderen også hiver seg inn i en takling mot meg som redaktør – når han spør om boken i det hele tatt skulle vært utgitt, og suverent fastslår at den er «blottet for kunstferdighet» og litterært håndverk – skal han få høre det fra meg:

Dette var å dra det for langt. Dette var over grensen. Dette var ikke greit. På fotballbanen ville jeg nok ha sagt: Er det noe i veien med deg?»

Såpass utilslørte personangrep mot kritikere er det sjelden man ser fra norske forlag. For å holde meg til hennes egen metafor: Hun tar like mye mannen som ballen.

At usaklighetene samtidig høster Facebook-applaus fra deler av det litterære miljøet i Bergen, er bare trist. Dette kunne ha blitt en bedre debatt.

Men først: Jeg er ikke nøytral når jeg skriver om dette temaet. En av mine aller beste kamerater tok livet sitt da vi var 25 år gamle. Han var et fabelaktig fjell av en fyr.

Og det er omtrent alt jeg har å si om det.

Det finnes ikke flere ord eller begreper som passer, ingen form, farge eller adekvate adjektiver. Ingen. Men selvmordet har uten tvil satt sin skygge på livet i alle år etterpå, en fornemmelse av at det meste kan falle fort og ukontrollert.

Min reaksjon på Kvalvaags roman er selvfølgelig preget av dette. For meg er derfor lesingen av hennes 400 ordrike sider først og fremst en utmattende øvelse.

Boken er en formidabel kjærlighetserklæring, men samtidig for privat og intens, uten pauser eller pusterom.

Jeg ser ingen forløsning eller forklaring – kanskje akkurat det som oppsummerer fenomenet selvmord aller best, så langt i menneskets historie. Dermed tilfører den heller lite til mine personlige erfaringer med tragedien.

For meg ville den ha fremstått med større autoritet, og dermed mer relevant, dersom den hadde fått en bredere litterær bearbeiding. Litt avstand, kanskje.

Dette er mine refleksjoner etter å ha lest «Djuphavsslettene». Og jeg tror ikke at jeg «grisetakler» noen som helst.

Men her er en refleksjon til, kanskje for balansens skyld: Hadde noen i ettertid forsøkt å sette karakter på vår ubehjelpelige, men dypt menneskelige, måte å håndtere min kamerats selvmord på, hadde jeg også blitt rykende forbanna. Jeg er glad vår historie aldri er blitt til roman.

Forlagsredaktør Tiril Broch Aakre er rasende på BTs anmelder. På Facebook skriver hun: «Ikke før er fotball-EM i gang, så kommer anmelder Johannes Grytnes inn med rennefart og snørr og barter og grisetakler romanen ’Djuphavsslettene’ (...)». Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

På Vigmostad og Bjørkes nettsider er «Djuphavsslettene» nettopp rubrisert som «roman». Derfor må den tåle å bli vurdert ut fra litterære kriterier. Du kan like den eller ikke, men selvfølgelig er Grytnes’ anmeldelse legitim.

Å anmelde boken kan fremstå som meningsløst, fordi eksplosjonen av emosjoner uansett kan overdøve alle teoretiske krav til en god tekst.

Derfor syns jeg Grytnes’ tilnærming er både interessant og modig. Han går hodestups inn i dette dilemmaet, selvfølgelig med visse betenkninger, men også en slags kompromissløshet.

Les også Ho har skrive om sorga etter sjølvmordet til sonen

Kan denne motstanden virkelig ha kommet overraskende på forlaget Vigmostad og Bjørke? I min forestilling er et forlag nettopp vidåpent for diskusjon og debatt om livets og samfunnets aller største spørsmål.

Et forlag er en av samfunnets viktigste distribusjonssentraler for tanker, ideer og strømninger, alt det som farger livene vi lever, fra politikk og ideologi, til traumer og tragedie.

Hvis ikke litteraturen og dens apostler tar det rommet, og tåler å diskutere saklig all motstand, kritikk og klam jubel som følger med, hva pokker er vitsen med å drive forlag da?

Debatten rundt «Djuphavsslettene» er en forlengelse av debatten om «virkelighetslitteraturen» her i landet.

Den toppet seg da Karl Ove Knausgård skrev seks bind om sin egen livskamp, og Vigdis Hjorth skrev om familiefeider i «Arv og miljø».

Ett av kjernespørsmålene var nettopp hva bøker som er inngående basert på egne liv, gjør med kritikken. Blir den mer servil overfor det selvopplevde og tragiske? Er det mulig å forholde seg kun til «litterær kvalitet» lenger?

Eirik Vassenden er professor i nordisk litteratur ved UiB. I januar i år skrev han det gode essayet «Den romantiske kritiker i følsomhetens tid» i tidsskriftet Vagant.

Her formulerer han seg nesten profetisk om støyen som måtte komme rundt en bok som «Djuphavsslettene».

Han skriver: «De nye offentlighetene, med sine utvidede muligheter for og forventninger til intimitet, selvutlevering og følsomhet, har i det hele tatt gitt kritikken et legitimitetsproblem».

Vassenden mener det ikke lenger er klart for alle hvem kritikeren skriver for eller på vegne av, og at kritikerens autoritet dermed blir utfordret:

«Hvem vil høre på en estetisk ’sentralmakt’ man ikke kjenner, når man kan få individuelt tilpassede råd fra en nær krets av likesinnede – eller fra algoritmer som skreddersyr forslag etter ens egne forbruksmønstre?» spør han.

Altså: Den fagtunge, dannede debatten er mumlende senil. Hvorfor bruke tid på den? Leve Internett og Facebook!

Selv om noen av oss ikke opplever «Djuphavsslettene» som et verk med optimale litterære kvaliteter, kan boken være viktig for mange.

Jeg tror Kvalvaags rå tilnærming kan være med å på ufarliggjøre det vi er opplært til å skamme oss mest over, når vi får slike tragedier i trynet. Det ufiltrerte raseriet, hatet, misunnelsen og den grenseløse selvmedlidenheten.

Les også Poeten kobler kunst og drøm, uten at det blir klisjefylt

Gapet mellom bokens lydnivå og litterære kvalitet kunne vært en interessant diskusjon, for mange flere enn kritikere og litterater.

Isteden er «rant» på internett blitt et lettvint, tidstypisk symptom: Finner du ikke det gode, gjennomtrengelige argumentet, fortell heller hvor krenket og forbanna du er, til dem som mest sannsynlig vil nikke og rope heia.

Jeg frykter at forlagsredaktørens reaksjon står i veien for en viktigere diskusjon, som paradoksalt nok kunne gitt Kvalvaags roman større relevans.

Hvert år tar om lag 600 nordmenn sitt eget liv. Det berører sterkt tusenvis av slektninger, kolleger, kompiser, medelever, lagkamerater og kjærester. Sjansen for at du passerer en av dem på gaten hver eneste dag, er nokså stor.

Selvmordet er ikke bare privat eller litterært. Det er i høyeste grad et offentlig, politisk problem, som bør få større oppmerksomhet bortenfor skammen, den dårlige samvittigheten og raseriet.