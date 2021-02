Ungdomen må ta makt frå gubbeveldet i distriktsdebatten

Det er ikkje femtiåringane som best kan finne ut korleis tjueåringane skal elske distrikta.

Jens Kihl Kommentator

Årdal inst i Sognefjorden er ifølgje SSB kommunen i Noreg som kan vente nest størst folketalsnedgang fram mot 2050. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

I Vestland fylke er det 43 kommunar. 37 av dei har mannleg ordførar.

Kommunestyra rundt om på bygdene er fulle av godt vaksne karar som klør seg i håret og lurer på kva dei gjer feil, ettersom ungdomen – og særleg unge kvinner – ikkje flyttar heim.

Det er ikkje berre i lokalpolitikken det ser slik ut. I nasjonalforsamlinga er den gjennomsnittlege stortingsrepresentanten no 50 år. SSB kan melde at nesten to av tre ordførarar er menn.

Er vi verkeleg heilt, heilt sikre på at dette er gjengen som har dei beste svara på kva som trengst for næringsutvikling og folketalsvekst i framtida?

Før jul la Victor Norman fram ei utgreiing om «demografiutfordringer i distriktene» – eller forgubbing, som vi også kan kalle det. Den viser både at det er mogleg å gjere noko med utviklinga, og at det krev meir enn vi gjer i dag.

Victor Norman er tidlegare Høgre-statsråd og rektor ved NHH. Han har leidd regjeringas utval om demografiske utfordringar for distrikta. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

«Bygdene er i ferd med å bli ein gamleheim, for så å bli ein kyrkjegard.» Slik samanfatta programleiar Ingunn Solheim i Politisk kvarter på NRK saka då Norman blei intervjua om utgreiinga. Der hadde Norman ein klar bodskap:

«Vi treng fyrst og fremst fantasi når det gjeld tiltak som er naudsynte», sa Norman. Han nemnde avgrensa førarkort for 16-åringar, støtte til at bygdene skal sjå finare ut og gratis barnehage og SFO til ungar i familiar som flyttar til bygda.

Norman har heilt rett i at vi treng meir fantasi i distriktsdebatten. Men kven skal stå for den nytenkinga? Dei som sat ved roret for 10, 20 og 30 år sidan, og som ikkje greidde å snu utviklinga?

Ungdomen kan ikkje lenger sjå på at det er generasjonen over som har makta på bygda.

Det kviler ein tung, tung konformitet over den distriktspolitiske debatten i Noreg. Noko av grunnen til det er at vi har fått til veldig mykje bra som vi ikkje bør endre på.

Få andre land har lukkast så godt som oss. Det er fullt mogleg å leve eit godt liv og bruke velferdsstatens mange tilbod på knausar og nes rundt om – og mange gjer det. Det bør ikkje hindre oss i å tenkje nytt om det som ikkje funkar.

Då Kjell Inge Røkke ville flytte sentrumet i havforskinga frå Vestlandet til Fornebu, stilte statsminister Erna Solberg opp for å lansere prosjektet «Det store blå»: Sjølvsagt kan vi ribbe kysten for havforsking!

Statsminister Erna Solberg (H) stilte opp for å lansere Røkkes skyskrapar-idé på Fornebu. Bærum kommune sa nei til bygget som skulle huse store havforskingsmiljø. Fleire vestlandskommunar gav derimot tommelen opp. Då var ikkje REV Ocean-sjef Nina Jensen interessert meir. Foto: Heiko Junge / NTB (arkiv)

Om nokon hadde sagt at dei ville flytte BI frå Nydalen i Oslo og Møhlenpris i Bergen til ein ny høgskule i Måløy eller på Bømlo, ville det blitt møtt med latter. Det bør ikkje vere meir naturleg å sjå hjerneflukta gå den andre vegen heller.

Distrikta kan ikkje berre kjempe for å halde på det dei har. Skal dette gå vegen, må dei krevje mykje meir enn i dag.

Det er naturleg å tenkje seg at det er ein samanheng mellom kven som har makt og korleis makta blir brukt. Kva er viktig? Kva er ikkje fullt så viktig?

Framtidas Bygde-Noreg kjem til å sjå annleis ut enn fortidas. Ein større del av innbyggjarane vil ha røter i EØS-land som Polen, Litauen og Romania.

Desse gruppene er for dårleg representert i dag. Ikkje berre i kommunestyre, men også i fagforeiningar, bygdelag og lesarbrevspalter.

Ordførarar frå Sogn og Hardanger på møte i Øystese i 2020. Foto: Hardangerrådet

Om du kjem som arbeidar frå EØS-området, har du i dag ingen rett på norskopplæring. Korleis skal dei då finne seg til rette, bli ein del av lokalsamfunnet og seie frå om kva som skal til for at dei vil bli buande?

Bustadpolitikken fungerer mange plassar ikkje. Det plagar ein 25-åring meir enn det plagar ein 50-åring. Færre postdagar treng derimot ikkje vere noko stort problem for den generasjonen som knapt les på papir.

Sannsynlegvis må vi snu opp ned på korleis norske kommunestyre fungerer for å gjere det attraktivt for ungdom å ta verv der. Det må bli slutt på eviglange møte på tvers av alt jobb- og familieliv. Ein meir menneskevenleg lokalpolitikk vil vere av det gode for alle.

Mennene som fyller norske kommunestyresalar fortener takk. Det står ikkje massevis av unge kvinner i kø og krafsar på rådhusdøra. I staden har eit trufast lag teke ansvaret – og sjølvsagt gjeve avkall på mykje anna.

Men då regionråda for Hardanger og Sogn i fjor hadde eit fellesmøte for å byggje ein meir slagkraftig region, var det tolv menn som møttest i Øystese. Då er det nokre heilt vesentlege perspektiv som ikkje blir representerte rundt bordet.

Dei bør spørje neste generasjon kva som skal til for at dei kan ta på seg eit verv, og tole at alt ikkje blir som før. Og endå viktigare: Unge vaksne som ser for seg ei framtid utanfor storbyen, må faktisk krevje makt.

Svært mange godt vaksne menn må gje frå seg makt om norske kommunestyresalar skal bli meir representative for det norske samfunnet. Men det må til om bygda skal ha ei ljosare framtid.

Og det er jo eigentleg det karane vil aller mest.