Siv Jensen gjekk til angrep på klimakutt – og sitt eige vestlandsparti

Aldri har følelsen av at det finst fleire framstegsparti vore tydelegare.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Frp-leiar Siv Jensen tala til landsmøtet laurdag. Foto: Berit Roald / NTB

Frp-landsmøtet vart halde på sju ulike stader. I Bergen var avstanden til partileiinga betydeleg både politisk og geografisk.

Der var det knapt teikn til applaus då partileiar Siv Jensen gjekk til angrep på regjeringas framlegg om karbonfangst.

Lagringa skal skje i Øygarden, og er difor viktig for Vestland – og Vestland Frp.

Her i vest blir karbonfangst blir skildra som eit klimatiltak som faktisk er gode nyheiter for den olje- og gassbransjen Vestlandet har så mykje av.

I sin tale sa Jensen at karbonfangst var ein uansvarleg måte å forvalte skattebetalaranes pengar på.

Den manglande applausen var ikkje eit uttrykk for at delegasjonen såg talen på storskjerm. Folk var sinte.

Vestland har tapt saka internt i partiet, og var førebudd på å la saka gå under landsmøtet.

No sat fleire med følelsen av at dei hadde blitt bedt om å halde kjeft – medan Siv Jensen kunne angripe deira syn som uansvarleg.

Karbonkonflikten er berre ein del av ein større konflikt i partiet.

Tidlegare partiformann Carl I. Hagen ønskjer at partiet skal satse på klimafornekting og endå strengare innvandring.

Den andre sida, representert ved Ketil Solvik-Olsen, vil snakke meir med innestemme om innvandring.

Vestland Frp gav Solvik-Olsen ståande applaus.

Frp-landsmøtet var delt opp i sju ulike møter. Det var òg stor politisk avstand. Foto: Berit Roald / NTB

Siv Jensen vil ikkje snakke med innestemme, kunne ho fortelje. Men ho brukte òg tid på eit godt integreringstiltak for kvinner.

Det kan vere for å gå i møte med Hagens krav om «assimilering av innvandring i stedet for integrering» – altså at dei må forkaste sin kultur og bli mest mogeleg lik majoritetsbefolkninga.

Når eit parti står i spagat, er det kanskje naturleg at partileiar står midt i. Det må vere slitsamt.

Talen hennar kunne i stor grad vore heldt på eitkvart Frp-landsmøte.

Oppbygginga var typisk, med historier frå enkeltmenneskets møte med helsevesenet og byråkratiet, krav og lågare skattar og ei åtvaring om at den andre sida i politikken vinn neste års val.

Jensen vart introdusert med ein nyheitskavalkade frå då Frp gjekk ut av regjering.

Til å vere så oppteken av at partiet gjekk ut av regjering, verkar Frp veldig lite bevisst på kva som skjedde då dei faktisk sat i regjering.

Det er lett å setje ned avgiftene, om ein berre vil, sa Jensen.

Adressaten var Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Sistnemnde fekk òg velmeinte råd frå Jensen.

Ho ville nemleg åtvare Vedum mot å samarbeide med «Vingle-Jonas», «Ulve-Audun», «Kommunist-Bjørnar» og «Bompenge-Lan».

– Noreg treng ikkje eit Noregsmeisterskap i avgiftsauke, sa Jensen vidare.

Men Jensen var finansminister i meir enn seks år – og då heva ho avgiftene meir enn dei raudgrøne.

Regjerande noregsmeister «Avgift-Siv», der altså.

Frp-leiar Siv Jensen kom med ei rekke kallenamn på sine politiske motstandarar. Foto: Berit Roald / NTB

Framstegspartiet prøver å finne forma før neste års stortingsval.

På dei første målingane etter utgangen, såg det ut til å fungere. Fallet kom derimot like fort.

No ligg Frp på same plass på målingane som dei gjorde for to år sidan. Problema for Frp er dei same som før dei forlét regjeringa.

Konflikten er ikkje ny, men den tærer på partiet. Det fysisk delte landsmøtet gav rom for å lufte frustrasjonen på ein heilt annan måte enn om alle var samla på Gardermoen.

Den kraftigaste applausen i Vestland kom då ein delegat frå Trøndelag bad alle som driv med intern kjekling om å halde kjeft.

Det var kanskje ikkje regjeringsdeltakinga som var problemet i Frp, men at partiet ikkje heilt veit kvar dei vil.

Ingen vart klokare etter dette landsmøtet.

Morten Myksvoll er tidlegare Frp-medlem, og melde seg ut i 2015.