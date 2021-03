Korleis kunne det ta så lang tid å sjå alvoret i Bergen Engines-saka?

Salet blei stoppa i tolvte time. No må vi finne ut korleis vi kom så nær stupet.

Jens Kihl Kommentator

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland var statsråden som fekk gå til Stortinget og seie frå om at regjeringa stansar salet av Bergen Engines. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Vi får prise oss lukkelege for at fabrikken på Hordvikneset ikkje endar opp i hendene på russiske oligarkar.

Men sjølv om justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) leverte ei resolutt og fast utgreiing i Stortinget tysdag, er saka om Bergen Engines-salet langt frå over.

Det er meir enn tre månader sidan saka kom til Utanriksdepartementet. I mellomtida har ulike departement og statsrådar vore involvert, og svara har vore mildt sagt skiftande.

Les også Regjeringen stanser salget av Bergen Engines

Medan Bergens Tidende har rulla opp stadig nye sider ved salet, har det ikkje mangla på statsrådar som har svart at alt har vore i sin skjønaste orden. Faktisk så godt i orden at regjeringa i tolvte time stoppar heile salet.

I sum teiknar dette eit bilete av ei regjering som ikkje tok saka på alvor, og der fleire ledd har svikta. Fleire statsrådar og departement står att som overraskande naive. Det er ei haldning vi aldri kan ha i møte med Russland.

Bergen Engines-fabrikken ligg på Hordvikneset i Åsane. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Statssekretær Lars Andreas Lunde (H) sa til Bergens Tidende 22. februar at «vi anser dette som en avtale om salg mellom to kommersielle aktører, noe departementet ikke skal eller bør blande seg inn i».

I Stortinget meinte justisminister Mæland at dette var «et generelt næringspolitisk svar og ikke knyttet til de sikkerhetspolitiske vurderingene».

Men var det eigentleg nokon som var interessert i det generelle næringspolitiske svaret og ikkje dei tryggleikspolitiske vurderingane her?

Og om det stemmer at regjeringa har jobba med saka sidan midten av januar – korleis kan det då gå an å svare noko sånt ein månad seinare?

På same måte har forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) understreka igjen og igjen at det ikkje er noko suspekt i seg sjølv ved utanlandsk eigarskap. Han har peika på at Oljefondet er eit godt døme på at også Noreg nyt godt av å eige utanfor eigne landegrenser.

Frank Bakke-Jensen er Høgres forsvarsminister, og har fått mykje kritikk for handteringa av Bergen Engines-saka. Men han er langt frå åleine om å møte kritikk. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Men det var aldri nokon som bad om ein generell debatt om kor vidt det skal vere lov å eige noko i utlandet. Dette er tryggleikspolitisk alvor, ikkje ein studiesirkel i fri flyt av varer og tenester.

For saka om Bergen Engines har vore heilt konkret: Kva produserer fabrikken? Kor avhengig er det norske forsvaret av produksjon og reparasjon ved Bergen Engines? Kven er dei nye eigarane? Kva vil dei?

Les også Bergen Engines-ansatte frykter masseoppsigelser etter regjeringens nei til oppkjøp

Og, får vi leggje til her frå vest: Kva slags interesser var det som etter planen skulle flytte inn på ei adresse i landets nest største by?

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) er kjent for å ha eit friskt og tidvis sleivete språk. Då han i Dagsnytt 18 på NRK fekk spørsmål om uroa Ståle Ulriksen, forskar ved Sjøkrigsskolen, hadde uttrykt, svarte han slik:

«Eg såg at Ståle Ulriksen fraus på ryggen, men klimaet i Bergen veit eg ikkje noko om.»

Les også Sp forventer at regjeringen legger seg flat i Bergen Engines-saken

Kommentaren frå Ulriksen var ikkje utgangspunktet for ei slags Nytt på nytt-oppgåve for forsvarsministeren. Det var ei fagleg grunngjeve uro for at Russland kunne få tilgang på teknologi dei slit med å utvikle på eiga hand.

Det er bra at justisminister Monica Mæland endeleg kunne fortelje Noreg at regjeringa hadde kome til den etterlengta konklusjonen: Dette salet måtte bli stoppa. Takk og lov.

Det er også bra at ein samla opposisjon varslar at dei ikkje var ferdige med saka etter tysdagens utgreiing i Stortinget. For spørsmåla er mange.

Les også Her er internbladet som avslører at Bergen Engines-kjøperen leverer motorer til russiske krigsskip

Er ansvaret for å handheve dette lovverket plassert på rett stad? Er lovverket i seg sjølv godt nok? Er samarbeids- og tryggleikskulturen i departementa god nok? Slike spørsmål står igjen og treng svar.

Det nyttar ikkje å henge saka på enkeltpersonar. For mange har vore innom komplekset til det. At Bergen Engines nesten kunne hamne i hendene på russiske oligarkar, verkar meir og meir som ein systemsvikt.

For Høgre er saka noko nær ein pr-katastrofe. Dei av oss som har vore på landsmøta i partia dei seinare åra, har blitt møtt med store plakatar om at Høgre er forsvarspartiet i Noreg.

Det same partiet som lenge ikkje såg noko problem i at russiske oligarkar kjøpte opp ein fabrikk som byggjer og reparerer motorar til militære fartøy – i statsminister Erna Solbergs heimby.

Vi bør likevel ikkje la saka ende opp som partipolitisk spel. Alvoret er rett og slett for stort til det.