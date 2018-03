Stortinget og Sylvi Listhaug har aldri hatt tillit til hverandre. Da måtte det gå som det gikk.

Hun satt i Erna Solbergs regjering i 1616 dager.

Ikke én av de dagene var Sylvi Listhaug en effektiv statsråd.

Da måtte det gå som det gikk.

Begrepet «politisk kapital» er et uttrykk for den samlede godviljen og innflytelsen en aktør har for å få viljen sin. Et barn som har ryddet rommet, har politisk kapital når han spør om han kan få en is.

En statsråd som har et godt rykte, støtte i folket og en evne til å finne kompromiss, har den politiske kapitalen hun trenger for å få gjennom politikk på Stortinget.

Sylvi Listhaugs konto har vært i minus fra dag én.

Vegard Wivestad Grøtt, NTB scanpix

Allerede ved nøkkeloverrekkelsen i oktober 2013 måtte hun svare for tidligere uttalelser om at landbrukspolitikken var «kommunisme på norsk». Hun hadde ikke gode svar.

Det var tydelig helt fra starten av at Listhaug ikke var på linje med stortingsflertallet. KrF og Venstre satt på vippen og visste at det var Listhaug som måtte bevege seg i deres retning, ikke motsatt.

På dag to falt Listhaug ytterligere i anseelse hos stortingsflertallet, da den store saken ble mangel på åpenhet i Listhaugs kundelister fra tiden i PR- og lobbybyrået First House. Føljetongen varte i flere uker.

Statsrådens troverdighet var sterkt svekket lenge før hun hadde fått sagt et ord om landbrukspolitikk.

Gorm Kallestad, NTB scanpix

På dag 209 ble det brudd i jordbruksoppgjøret, og enden på visen ble at Stortinget overkjørte regjeringens tilbud til bøndene. Det var en helt unik hendelse.

I praksis sa Stortinget at Listhaug ikke kan forhandle på vegne av staten, at politikken hun står for, ikke har støtte hos flertallet av folkevalgte. Det var en erklæring av mistillit, bare med andre ord. Det var en slik hendelse som burde føre til en statsråds avgang.

Etter jordbruksoppgjøret var Sylvi Listhaug blitt radioaktiv på Stortinget. Kom det et forslag til Stortinget med hennes signatur, var det ingen som ville ta i det. Nærmest på automatikk var det blitt slik at et forslag fra Listhaug ikke kunne være bra.

Konsekvensen ble at hun i de påfølgende 582 dagene som landbruksminister var en uhyre lite effektiv statsråd. Hun hadde ikke et flertall bak seg på Stortinget.

Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

På dag 791 i Solbergs regjering byttet hun departement og ble landets første og siste innvandrings- og integreringsminister.

Det var en mulighet til å nullstille forholdet til Stortinget. Etter at velkommen-stemningen under flyktningkrisen snudde på Storskog, var det flertall for store innstramminger av norsk asylpolitikk.

I forkant av utnevnelsen hadde Stortinget i et bredt forlik, som inkluderte Arbeiderpartiet, bedt regjeringen gjøre store innstramminger.

Listhaugs første jobb ble å presentere de lovendringene som Stortinget hadde bestilt. Det gjorde hun på dag 804. Men den umiddelbare reaksjonen til flere partier var at Listhaug gikk mye lengre enn bestillingen i forliket.

Dermed ble det igjen en oppfatning av at Listhaug ikke respekterte stortingsflertallet, men heller ville bruke statsrådsposten til å markere seg selv, partiet og en politikk som det ikke var støtte for.

Stein J. Bjørge

På dag 976 rapporterte VG at Listhaug hadde vært i en opprivende krangel med statsministeren. Mens Solberg ville ha et nytt bredt asylforlik, ville Listhaug benytte anledningen til å markere at Frp fremdeles er Norges strengeste parti.

Hun ville ha mulighet til å si at hun har foreslått sånn-og-sånn, men at Ap stemte mot. Statsråden var mer opptatt av å markere seg enn av å bygge et flertall på Stortinget.

Det var ikke riktig tid og sted for hennes personlige markeringsbehov. Den stilen var ikke hva verken landet, Stortinget eller regjeringen trengte da.

Regjeringspartiene har hele tiden vært i mindretall. Men Listhaug er den eneste i regjeringen som har vært uinteressert i å bygge en koalisjon av støttespillere bak seg.

Dette har gjort henne til kanskje Erna Solbergs minst effektive statsråd, og det har ledet opp til det som har skjedd den siste drøye uken.

Terje Bendiksby, NTB scanpix

Det smalt på dag 1577.

«Ap mener terroristers rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet». Hun var statsråden med ansvar for landets beredskap, og det hun uttalte seg om, var hva flertallet på Stortinget kom til å stemme for.

Jo da, det handler om 22. juli, om ufin debatteknikk og om en politiker som ikke har ordet «unnskyld» i sitt vokabular. Men bakgrunnen er mer kompleks.

Stortinget har aldri hatt tillit til Sylvi Listhaug, og Sylvi Listhaug har aldri hatt tillit til Stortinget.

Stortingsflertallet har ikke ønsket å gi henne gjennomslag, og hun har vært full av forakt for stortingsflertallets vedtak.

Tore Meek, NTB scanpix

Det forholdet som bør være mellom regjeringen og Stortinget i den norske parlamentarismen, har Listhaug aldri hatt.

Hun har oppført seg som om hun har vært i opposisjon, ikke som en statsråd.

Men selv i Erna Solbergs «la det skure»-parlamentarisme er det Stortinget som bestemmer. Når man ser tilbake, er det kanskje ikke så rart at det ble denne frittgående provokasjonen av en minister som skulle føre til regjeringen til kanten av krise.

Stortinget vil ikke lenger tolerere en slik solospiller i regjeringen.

Spørsmålet er hvorfor Solberg tolererte det så lenge.

Nå blir Sylvi Listhaug selv stortingsrepresentant.

Hennes siste tale fra Justisdepartementet tyder på at hun ikke har tenkt å få seg nye venner på den nye arbeidsplassen.