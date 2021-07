Det er ingen grunn til å være sinte på Norwegian

Regjeringen ønsker seg visst flere sosialister her i landet.

Anne Rokkan Kommentator

Næringsminister Iselin Nybø (V) er skuffet over at Norwegian ga toppledelsen millionbonuser. Det har hun ingen grunn til, mener kommentator Anne Rokkan.

Flyselskapet Norwegian har gitt 11 millioner kroner i bonus til hver av sine to toppsjefer, etter at selskapet i løpet av året har lånt over 4,2 milliarder kroner av staten. Alle ble rasende, særlig næringsminister Iselin Nybø (V).

– Grovt tillitsbrudd, kalte hun det.

Og: «Umusikalsk.» «Svært skuffende.» «Dårlig dømmekraft.» «Usolidarisk.»

Men Nybø har ingen grunn til å være skuffet. Tvert imot bør hun vite bedre enn å tro at det er private aksjeselskapers jobb å være solidariske.

Her er en kjapp historietime til alle ministre som mener vi må ha «tillit» til privat næringsliv i møte med offentlige penger.

Et selskaps eneste samfunnsansvar er å gjøre sine eiere rikest mulig.

Dette var tittelen på et innlegg av den nobelprisvinnende økonomen Milton Friedman i New York Times i 1970.

Påstanden er akutt provoserende. Selskapers drift er uløselig knyttet til omgivelsene. Kan ikke, og bør ikke, en bedriftsleder ta enkelte valg for bedriften for å faktisk bidra til samfunnet, og ikke bare tjene penger til eierne?

Nei, mente Friedman. Med loven i hånd.

Milton Friedman var en nærmest ikonisk økonom, og talte varmt for en begrenset stat og få reguleringer. Han vakte begeistring og vrede, og vant Nobelprisen i 1976. Foto: Eddie Adams / AP

I 1916 besluttet den legendariske bilprodusenten Henry Ford å selge bilene sine til en rimeligere pris enn han pleide. Han mente at flere burde ha råd til å kjøpe seg bil, og at selskapet burde være «mer enn en profittmaskin».

Brødrene John og Horace Dodge hadde investert i Fords selskap. Som medeiere likte de dårlig at Ford nå gikk inn for å begrense selskapets profitt, og valgte å gå til sak mot ham. Amerikansk høyesterett ga brødrene medhold, og tvang Ford til å gjeninnføre utbytte til eierne.

Et selskap drives «i første rekke for det formål å skaffe aksjonærene utbytte,» presiserte dommeren. Slik ble Ford, i sitt forsøk på å vise samfunnsansvar, med på å befeste ideen om at selskaper er, nettopp, rene profittmaskiner.

Denne dommen la grunnlaget for prinsippet om «selskapets beste interesse», som nå er nedfelt i selskapslovene i mange land. En bedriftsleder skal alltid handle etter eiernes ønske – og det er i all hovedsak å tjene penger.

Når styret i Norwegian bevilger sine øverste ledere bonuser, er det altså ikke for å være snill med dem, men fordi de mener det er bra for selskapet.

Tidligere styreleder har forklart at bonusen ble gitt etter ønske fra potensielle nye eiere. Det var elementært for disse at topplederne fortsatte å jobbe i Norwegian, slik at selskapet skulle lykkes.

I Friedmans perspektiv er det vanskelig å se hvordan det er noe «umusikalsk» over dette. Staten bevilger jo Norwegian lån slik at selskapet skal bli lønnsomt. Om styret mener det blir mest lønnsomhet av å gi bonuser til toppledelsen eller en femhundrings til hver ansatt, er i prinsippet likegyldig.

Lånene til Norwegian kan dessuten gjøres om til aksjer på sikt. Slik blir staten selv en stor eier i selskapet. Da kommer den potensielle profitten også fellesskapet til gode.

ILLUSTRASJON: Tord Torpe

Så lenge vi har en kapitalistisk økonomi i Norge, er det merkelig at politikerne forventer noe annet enn profittjag. Særlig er det rart at de tilsynelatende har andre regler for Norwegian enn for de 36.000 selskapene som har fått utbetalt kontantstøtte under pandemien.

Hele 11 milliarder kroner har regjeringen overført til private selskaper – så langt. Helt uten betingelser, eller klausuler mot bonuser og utbytte.

E24 dokumenterte nylig at hele 65 prosent av disse har endt opp med større årsresultat enn det de fikk i støtte fra staten. Nesten 500 millioner kroner kunne disse selskapene betalt tilbake og fortsatt gått i pluss. Og det er bare fra de 20 prosentene som har levert regnskap så langt.

En forfriskende illustrasjon fikk vi i vår. Sandven bil i Bergen gikk 8,4 millioner i pluss i 2020, men ville likevel beholde de 600.000 de fikk i krisestøtte.

– For å si det sånn, hvis du har muligheten til å få støtte fra Nav eller Enova, så går du ikke til banken og ber om lån, sa daglig leder Trond Sandven, mens han lente seg mot en Jaguar.

Pengene hadde han fått, helt lovlig – hvorfor skulle han ikke beholde dem?

Sandven fikk mye tyn for uttalelsen, men egentlig er det regjeringen som burde dukke nakken.

Selskaper er ikke sosiale kreasjoner med samvittighet og solidaritetsfølelse, selv om de liker at vi tror det. Regjeringen er uttalte tilhengere av konkurransebaserte markeder, skatteletter og privatisering. De kan ikke bli overrasket når selskaper forsyner seg av gratis kapital, og har derfor heller ikke oppfordret selskapene til å betale tilbake. Det ville være å innrømme sløseriet.

Selv om det er vesensforskjeller mellom kompensasjonsordningen og de låneavtalene som har kommet Norwegian til gode, er det historieløst når næringsministeren blir personlig forsmådd over at også dette selskapet gjør som de selv vil med statens penger.

Kapitalismen er i sin essens kynisk. Det er slik den virker. Dersom ministrene ønsker seg et næringsliv som styres etter flere prinsipper enn ren profitt, må de gjerne vurdere å bli sosialister.