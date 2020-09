Vi får ikke reise, vi får ikke feste, og vi får ikke vaksine

Det blir en krevende høst. Vi kan like gjerne starte den med litt refs.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

Ferieslipp, utenlandsreiser og fadderfester har ført til kraftig oppblussing av smitten. Pest er tøft nok som det er, så tiltakene må være godt begrunnet, treffsikre og nødvendige, skriver Eirin Eikefjord. Foto: Odd E. Nerbø

«FHI anbefalte at flest mulig arrangementer flyttes utendørs. Da så jeg ut av vinduet».

Den notorisk regnfulle bergenshøsten er på ingen måte noe ideelt bakteppe for å leve med pandemi – noe kommunens medisinske fagsjef Trond Egil Hansen lakonisk bemerket under pressekonferansen tirsdag ettermiddag.

Bortsett fra utendørsbiten, må Bergen tåle en rekke nye koronatiltak fremover.

Det blir en krevende høst.

Ferieslipp, utenlandsreiser og fadderfester har ført til kraftig oppblussing av smitten.

I sommer fløy Syden-flyene om kapp med klokken for å rekke hjem før karantenefristen. Åpningen av grensene var både overilt og unødvendig.

Under en pressekonferanse tirsdag ettermiddag la byrådsleder Roger Valhammer (Ap) og medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen frem flere nye tiltak for å få bukt med smittesituasjonen. Foto: Bjørn Erik Larsen

Uansett hvor mye utdanningslederne frikjenner seg selv: Studentfestene burde vært stanset.

Den nasjonale skjenkestoppen har både rammet utelivsøkonomien hardt og bidratt til å flytte fulle folk til private hjem og grotter - hvor ingen tar verken kontroll eller ansvar.

Mange busser har vært overfylte med passasjerer, særlig mens det fortsatt var sommerruter. Foto: Paul S. Amundsen

Busser og bybaner har tidvis vært så fulle at det er umulig å holde én-meteren.

Alle er enige om at massetesting er det viktigste tiltaket for å hindre smitte. Men i Bergen er systemene så bakpå at det har tatt opptil en uke å få tatt en test.

Alt dette har ført oss dit vi står nå: 14 innlagte, over tusen smittede, over hundre helsearbeidere i karantene, og enda et koronadødsfall på sykehjem.

«Man skal ha gode grunner for å reise til Bergen», oppsummerer direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog.

Det tok en stund før byrådet mobiliserte, men tirsdag satte de krisestab.

Frem til minst 18. september blir hverdagen i Bergen preget av dette:

Forbud mot mer enn ti personer på private sammenkomster.

Offentlige arrangementer kan ha maksimalt 50 deltakere.

Restauranter og barer må føre liste over besøkende.

Besøksrestriksjoner på sykehjem og helseinstitusjoner.

Munnbind er anbefalt på kollektivtransport når det er trengsel, og at flest mulig bør ha hjemmekontor.

Tirsdag satte byrådet krisestab, og byrådsleder Roger Valhammer (Ap) og helsebyråd Beate Husa (KrF) kom med en rekke innstramminger. Hardest rammet er kulturbransjen. Foto: Bjørn Erik Larsen

Mange av disse tiltakene er både fornuftige og riktige.

Hjemmekontor vil lette presset på kollektiv transport og hindre smitteutveksling på buss og bane.

Fullstendige lister over besøkende på restauranter og utesteder er helt essensielt for å drive effektiv smittesporing. Det er egentlig utrolig at et sånt tiltak ikke er innført før nå.

«Jeg føler meg tryggere og får heller finne meg i å se ut som Hannibal Lecter», sier en busspassasjer til BA.

Estetikk er selvsagt underordnet for spørsmålet om munnbind. Men det er fortsatt usikkerhet rundt effekten, og munnbind virker faktisk mot sin hensikt hvis de blir brukt feil.

Hvis målet er å hindre at kollektiv transport blir en smittepøl, ville det vært bedre for alle å sette inn betydelig flere kjøretøy i rushtiden og hindre folk i å gå på når det er fullt.

Verre er det med konsekvensen for kulturlivet, som stadig rammes svært hardt i forhold til andre, og i forhold til effekten av tiltakene.

Bransjen er allerede råket av det nasjonale skjenkeforbudet, som pisker alle kunder hjem til Askepott-tid hver eneste kveld.

Reduksjon fra 200 til 50 besøkende er brutalt for alle som prøver å tjene penger på scenekunst.

«Vi lurer alle på hvor denne avgjørelsen kommer fra. Dette får store konsekvenser for oss alle. For vår del snakker vi om et tap på mellom 35 til 40 millioner i år. Det er helt hinsides. Vi ligger og blør», sier teatersjef ved Ole Bull Scene, Sølvi Rolland. Foto: Bjørn Erik Larsen

«Vi har hatt et halvt år med korona, og fremdeles klarer de ikke å føre et minimum av kommunikasjon med bransjen», sier Sølvi Rolland, teatersjef ved Ole Bull Scene.

«Hadde tiltaket vært faglig begrunnet, så hadde vi forstått det», sier Harmonien-sjef Bernt Bauge til BA.

Byens kulturledere peker på viktige problemer med mange av pesttiltakene – nemlig symbolpolitikk, dårlige begrunnelser og svak indre logikk.

Makstallet på 50 personer gjelder uansett hvor stor plass det er i lokalet, selv om det er stor forskjell på Småscenen og Grieghallen. Begrensningene gjelder verken svømmehaller eller treningssentre, selv om slike aktiviterer innebærer vel så stor risiko som teater.

Denslags logiske brister er demoraliserende, og bidrar til trass og opprør i stedet for nødvendig oppslutning om tiltakene.

«Så går du ut fra kulturarrangementene, enten på Bybanen, eller passerer en bar der folk står i kø. Og da tenker du: Jøss, hvor stor forskjell det er. Det er underlig at de som åpenbart gjør de riktige tingene straffes», sier tidligere teatersjef Bjarte Hjelmeland til BT. Foto: Eirik Brekke

Vi får ikke gå på fest, vi får ikke reise, vi får ikke besøk, og vi blir ikke vaksinert med det første.

Mens vi spriter hendene, holder avstand og venter på bedre tider, er konklusjonen den samme som alltid:

Pest er tøft nok som det er, så tiltakene må være godt begrunnet, treffsikre og nødvendige.

Det er det politikerne sin oppgave å overbevise om. Hittil har de ikke lyktes helt.