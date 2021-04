Abid Rajas millionløfter ble trolig for dyre. Ikke rart kulturfolk føler seg sviktet.

Der kom pandemiens største tillitsbrudd så langt.

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

Abid Raja understreker at det er en samlet regjering som har kuttet midlene, noe Stortinget har sagt ja til. Dessuten er ikke stimuleringsordningen «en rettighetsbasert ordning», legger han til. – Dermed høres han ut som en vanlig hamsterhjul-statsråd, og ikke som den jublende heiagjenglederen han var i fjor høst, skriver Frode Bjerkestrand. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Ett spørsmål gnager litt ekstra i kulturlivet i dag: Hvor mye makt har egentlig kulturminister Abid Raja?

Kunne han egentlig love flere hundre millioner til kulturaktører over hele landet, slik at de kunne fortsette å jobbe som normalt under pandemien?

Mye tyder på at Rajas plan møtte veggen en gang etter nyttår. Den veggen heter Finansdepartementet.

Forventningen til at regjeringen skulle berge kulturlivet gjennom koronapandemien har vært stor. Ikke minst fordi kulturminister Abid Raja (V) selv har lovet at regjeringen skulle gjøre det.

«Hold dørene åpne», var Rajas klare melding i fjor høst, så skulle den såkalte stimuleringsordningen ta hånd om alle i ettertid.

Band, arrangører, turnémanagere og hele næringskjeden av scenefolk gjorde som han sa.

Blant dem er musiker Bjarte Aasmul fra Bergen. Han skriver følgende på Facebook:

«Kulturministerens bønn til Bergen: Spill og opptre, ikke avlys! Vel, det var det vi gjorde Abid! Angrer litt på det nå!»

Aasmul er gitarist i Dark Side of the Wall, et hyllestband til Pink Floyd. De spilte fire konserter i Grieghallen foran et begrenset publikum.

De var i Namsos, Trondheim, Haugesund, Stavanger og Os. Med seg hadde de en semitrailer med utstyr, tre gjestemusikere, lyd, lys, teknikk og sjåfør.

Bandet søkte så om 4,5 millioner kroner fra Rajas stimuleringsordning, som de hadde regnet med. Så kom avslaget fra Kulturrådet.

Flere som i god tro har holdt kulturlivet gående, risikerer altså å tape store beløp, og i verste fall gå konkurs. Ikke rart kulturfeltet føler seg grovt sviktet av sin egen statsråd.

Abid Raja forstår frustrasjonene, men understreker at det er en samlet regjering som har kuttet midlene, noe Stortinget har sagt ja til. Dessuten er ikke stimuleringsordningen «en rettighetsbasert ordning», legger han til.

Dermed høres han ut som en vanlig hamsterhjul-statsråd, og ikke som den jublende heiagjenglederen han var i fjor høst.

Det som gjør avslagene ekstra provoserende, er at Kulturrådet ikke begrunner dem.

En annen faktor som skaper raseri, er at Kulturrådet ser ut til å ha lagt til et nytt og ukjent kriterium i stimuleringsordningen – etter at søknadsfristen gikk ut.

Punktet lyder slik: «I tillegg tas det hensyn til fordelingen som ble gjort i stimuleringsordningen høsten 2020 slik at det totalt sikres en god spredning blant tilskuddsmottakerne.»

Det betyr at arrangører som fikk støtte i fjor høst, kan risikere å få avslag i nye runder.

«Er det innafor eller utanfor å endra tildelingskriteria etter at søknadsfristen er gått ut – og 3,5 månader ut i perioden ordninga gjeld for? Er det lov?», spør kommentator Jan Zahl i Stavanger Aftenblad, som omtalte saken først.

At forventningene har vært høye, er ene og alene kulturministerens ansvar. I fjor høst ble det satt av 650 millioner kroner til stimuleringsordningen, og de aller fleste fikk dekket sine utgifter.

400 millioner kroner er satt av til stimuleringsordningen for 2021. I første søknadsrunde i år, hadde Kulturrådet satt av 200 millioner. Samtidig kom det inn 700 søknader for hele 500 millioner kroner.

Selvfølgelig ville ikke alle få alt de ba om, men det er åpenbart at noe må ha skjedd siden nyttår.

Det er ingen ellevill spekulasjon at Finansdepartementet har satt foten på bremsen.

For finansbyråkratene fremsto Rajas stimuleringsordning trolig som ekstremsport, som innebar fare for økonomiske beinbrudd og budsjettmessige langtidsskader.

Finansdepartementet er regjeringens ansvarlige onkel, og skal passe på at balansen i statsbudsjettet ikke kakkes ut av lage. Det er et evig slagord i politikken at ministre sjelden kommer godt fra interne slagsmål med byråkratene i «Finans».

Det er mulig at mange arrangører og småbedrifter i kulturlivet har vært naive.

Men pandemien har herjet ekstra hardt med bransjen deres, med inngripende og delvis forvirrende smittevernregler og usikkerhet for mange som lever på frilanslønn og kortvarige kontrakter.

Det er ikke rart mange har klamret seg til kulturministerens løfter i en svært tøff tid.

For all del, det er ingen grunn til å tvile på at Rajas motiver og entusiastiske vilje var ekte i fjor høst. Første runde med stimuleringsmidler var et hårreisende offensivt tiltak, og en politisk handlekraft vi sjelden ser fra det departementet.

Men mye tyder på at han tok en råsjanse, og kanskje håpet for mye på tilgivelse og flere blankosjekker fra sin egen statsminister og det bastante Finansdepartementet.

I så fall har den mest naive kanskje vært Abid Raja selv.