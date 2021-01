Gamlingar rular

Asbjørn Kristoffersen

Joe Biden blir 82 år til neste val. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB

Joe Biden (78), president. Janet Yellen (74), finansminister. Bernie Sanders (79). Folk på min alder (73), og vel så det, står no til rors i verdas mektigaste stat. Den avdanka skipperen (73), var heller ingen ungsau. Gamlingar går, gamlingar kjem, gamlingar ruler Ville Vesten.

Eg veiver med krykkene og viftar med honnørkortet frå Skyss for den nye oldsaksamlinga.

Rollemodellane står ikkje åleine på brua. Men dei kan staka ut kursen. Om dei vil. Om dei ikkje let seg smørja eller kjøpa. Lever dei og har helsa, blir dei 82 (Joe), 78 (Janet) og 83 (Bernie) til neste val. Då kan dei minna kvarandre på at Konrad Adenauer, Vest-Tysklands første bundeskanslar, vart 87 før han la årene inn. I sitt stille sinn kan dei bita seg merke i at Dronning Elizabeth II (94) ikkje har tenkt å gje seg før ho fell på post. Gamle Joe kan vinna neste val også, han.

– Det går fint til 95, seier Olav Thon (97). Han har sakka litt på farten. Av omsyn til knea.

I det kalde, etterprotestantiske Nord blir gamlingar ekspederte over pensjoniststupet så snart Nav har funne det rette skjemaet.

Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg skapte formularkrise då ho stod i vervet til fylte 80. Carl I. Hagen (76) vil på nytt laga rot i papira dersom han blir vald inn på Stortinget. Berre Kong Harald (83) og Dronning Sonja (83) kan ta ein utanom-Navisk Joe Biden (78), så ofte dei vil, så lenge dei lever.

Gamlingar er sistereisjenter og -gutar. Førtidspensjon kan vera ein super idealtidspokal. Fordi vi fortener det. Fordi vi har gjort vårt. Fordi vi har vit til å slutta medan leiken er god. Men med mange gamlingar er det på lag som med nynorskfolk og rotlaus ungdom: Vi treng våre eigne influensarar. Nokon som har rikeleg med restarbeidskraft. Nokon som aldri gjev seg, om enn kyrkjegarden er full av uunnverlege folk.

Kongeriket er lasta til randa med kvotelause gamlingar. Ryddar ikkje Erna plass til oss rundt Kongens bord, pussar vi Joe Biden på henne. Ville Vesten er ikkje som før.