Me treng eit skikkeleg oppgjer med Sians rasisme

Høgresida må ta sin del av ansvaret.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Laurdagens demonstrasjon var vond å sjå på. Leiaren for Stopp islamiseringen av Norge (Sian) vart slått ned. Politiet hadde ikkje kontroll og kompenserte med meir maktbruk. Born vart utsett for tåregass.

Etterspelet er minst like trist. For no er det visstnok viktigast med moralske peikefingrar mot dei som protesterte mot Sian. Dette er ei avsporing, der Sians rasisme slepp unna.

Teorien er enkel: Det skal ikkje koke over. Ein skal ikkje slå meiningsmotstandarar. Det er dei aller, aller fleste einig i. Det inkluderer dei fleste som var på Festplassen i helga.

Sian har òg rett til å ytre seg. Politiet kan ikkje nekte Sian å demonstrere på Festplassen. Tvert imot, så skal politiet legge til rette for at det kan skje på ein trygg måte.

Refleksjonane stoppar ofte der, ved det som er enkelt å slå fast. Difor endar ein altfor ofte opp med ei «begge sider må skjerpe seg»-haldning. Dette er vanlegast på høgresida.

Men begge sider er ikkje like ille. Sian hadde – og bør ha lov – til å demonstrere. Det er ikkje – og bør ikkje vere – lov å slå meiningsmotstandarar. Men Sians rasisme er faktisk verre enn motdemonstrantane. Langt verre.

Sian hatar muslimar. Sian vil kaste unge muslimar ut av landet, fordi dei er muslimar. Sian omtalar muslimar som «morderzombier» og «seksualpredatorer» i ein brosjyre.

Leiaren deira er dømt for hatefulle ytringar. Det skjer nesten aldri i Noreg.

Det går an å fordøme valden frå eit fåtal motdemonstrantar, og samtidig fordøme rasismen som Sian er fundert på endå hardare.

Det er vanskelegare enn å repetere den enkle teorien, gong etter gong. Det krev at politikarar på høgresida tek eit oppgjer med Sian, og set seg skikkeleg inn i kor krevjande det er faktisk å halde seg i skinnet når skinnet ditt blir ei målskive.

For oss i den kvite majoriteten, er det vanskeleg å forstå korleis det er å bli hata. Det er umogeleg for oss å vite korleis det er når nokon vil kvitte seg med deg på grunn av religionen eller hudfargen din.

«Skyt dem da, for faen, så lærer dem», roper ei dame til politiet, ifølgje ein video Sian-leiaren sjølv har publisert på Facebook. «Skyt dem! Skyt dem med gummikuler!» Kvinna ber òg folk «dra tilbake til det møkkalandet dere kom fra».

Dei fleste av oss hadde gått opp i liminga lenge før desse ungdomane, fordi me ikkje er vane til å bli dehumanisert på denne måten.

For muslimske ungdomar, så er ikkje hat ei teoretisk øving. Dei har ikkje den luksusen at dei kan analysere retorikken på avstand.

Den moralske peikefingeren blir difor ståande som ein ekstremt privilegert reaksjon, frå ein kvit majoritet som ikkje forstår kor vond, skummel og eksistensiell rasismen er. Rasismen er ikkje farleg for sånne som meg. Den råkar nokon andre.

Men me kan ikkje berre la hat mot ei gruppe passere, berre fordi me ikkje vert råka sjølv. Me lever trass alt i eit sivilisert samfunn.

Det første trinnet er å forstå kvifor folk demonstrerte mot Sian. Kan me ikkje berre la dei prate? Sian er jo trass alt ein mikroskopisk organisasjon, utan noko som helst makt i samfunnet.

Det er lett å seie, dersom ein ikkje er den Sian rettar hatet sitt mot.

Motdemonstrasjonar mot Sian er ei solidarisk handling. Dei viser motstand. Kvifor kjem politikarar på høgresida berre springande inn frå sidelinja i kvar gong nokre antirasistar går over streken?

Det er eit betre spørsmål enn kvifor nokon kunne finne på å stille opp for å demonstrere mot hat.

Men kvifor stilte mindreårige opp i ein demonstrasjon som kunne utarte seg? Det er det fleire som spør om i sosiale medium. Svaret er enkelt: Fordi hatet råkar dei, eller venene deira.

Ungdomane har truleg sett på Black Lives Matter-demonstrasjonane i USA, og tenkt at dei må stille opp for kameratane sine her i Bergen. Det er ei riktig vurdering.

Det har ikkje politiet heilt forstått. Ifølgje Morten Ørn, vurderte politiet å innføre ei aldersgrense på demonstrasjonen.

«Det er jo aldersgrense på voldelige filmer og noe av det som skjedde på Festplassen var voldelig», seier han til BT. Det er heilt utruleg at ein ansvarleg i politiet kan samanlikne ytringsfridom med ein kinofilm. Det er kanskje ikkje så rart at det sklei ut.

Mindreårige har òg ytringsfridom. Dei har like stor rett til å demonstrere som oss vaksne. Dette er elementært.

Skal den norske rasismedebatten kome vidare, må me slutte å låse oss fast i å debattere reaksjonane. Me må slutte å lure på kvifor nokon ville demonstrere mot Sian og heller stå skulder ved skulder med dei.

Høgresida må melde seg på umiddelbart. Det er på høg tid å delta i kampen mot rasisme og ikkje berre observere at kampen pågår.