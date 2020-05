Slik hamna Hordfast på sidelinja

I nye Vestland har den interne konkurransen om pengar til veg og bru hardna til.

Publisert Publisert Nå nettopp

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator

Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Kvart fjerde år er det audition for lokalpolitikarar landet over. Dei må kjempe for akkurat sin veg, tunnel eller bru.

Lukkast dei, kjem den med i Nasjonal transportplan, som er heilt avgjerande for å få pengar og faktisk bli realisert.

Den største frykta i Vestland akkurat no, er å ende opp som ein gjorde for fire år sidan. Med ei lang ønskjeliste, og nesten ingen pengar.

I 2016 var alle dei største partia, LO og NHO einige om at Hordaland skulle ha ei fyldig og uprioritert ønskjeliste til regjeringa. Dei ville ha både ny veg og bane mellom Bergen og Voss, ferjefri E39, nytt Sotrasamband, og mykje meir.

Resultatet vart elendig. Berre Sotrasambandet blei lova, og tre år seinare er bygginga enno ikkje i gang.

Vestlendingane fekk kjeft for å ikkje klare å prioritere, og blei den landsdelen som kom dårlegast ut. Ingen stad blei det løyvd færre samferdselskroner pr. innbyggar.

Den erfaringa har politikarane i vest lært av. På den eine sida meiner alle at det må vere Vestlandet sin tur til få pengar no. På den andre sida er dei redde for å ønske seg for mykje denne gongen og.

Det forklarer mykje av iveren til å tydeleg prioritere Bergen-Voss framfor ferjefri E39, slik fleirtalet i fylket legg opp til.

Les også Solberg: – Ei stor ulukke for Bergen om vi ikkje bygger Hordfast

Rett nok er alt håp truleg ikkje ute for Hordfast.

Forhandlingane held fram til 12. mai. For at Høgre og kanskje Frp også skal stille seg bak krava, må ferjefri E39 få ein sterk andreplass på Vestlands ønskjeliste.

Det kan veldig fort bli resultatet.

Likevel, ein pessimisme rår blant mange vestlandspolitikarar. Ingen trur lenger at samferdselsministeren eller statsministeren vil helse heim med nokre ekstra kroner, berre fordi dei kjem frå hordfastland. Det finst berre ein avgrensa sum til nye prosjekt her vest. Det gjer at konkurransen har hardna til lokalt.

Då er det vanskelegare å stå samla om store prosjekt, for det vil låse alle samferdselskroner til desse prosjekta i 20 år framover. Kva då med alt anna?

Store geografiske avstandar i det nye fylket forsterkar nok dette. Kvifor skal politikarar frå Sogn og Fjordane sitje stille og godta at to gigantiske prosjekt i Hordaland får all merksemd i overskodeleg framtid. Det er veldig langt frå Nordfjord til Hordfast.

Det finst mange gode argument mot å investere mange milliardar i ferjefri E39. Er det eigentleg eit prosjekt for framtida, når det legg opp til å auke bilkøyringa mellom Bergen og Stavanger kraftig? Kva er eigentleg med i reknestykket som seier at det er eit samfunnsøkonomisk lønnsamt prosjekt?

Men med unntak av i MDG og SV, er det ikkje desse innvendingane som først og fremst pregar den lokale debatten. Det som ligg under, er heller ei uro for at det ikkje blir meir pengar igjen til andre prosjekt. Prosjekt som kan tene kvar og ein sitt lokalmiljø meir.

Den strategien kan slå feil. Resultatet kan like gjerne bli at vestlandspolitikarane står så lite samla, at dei til slutt endar opp med mindre enn dei kunne fått.