Jeg kommer aldri til å glemme den tyske kirkefestivalen der nonner serverte literstore seidler med øl.

Campinglivet er best når ikke katten har perforert teltduken før regnværet setter inn.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Ragnhild Sivertsen Stolt-Nielsen Administrasjonssjef på Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret. Tidligere byrådsleder for Høyre.

Campingentusiasmen på Vestlandet har holdt seg til våre dager. Her fra Lone camping i 2014. Foto: Odd E. Nerbø (arkiv)

Min barndoms sommer var lukten av telt og gummimadrass, og det hadde ingenting med å leve enkelt og nært naturen å gjøre.

Her snakker vi hustelt med soverom og gardiner, tykke stråmatter på gulvene, egen kjøkkenseksjon og mot slutten en katt.

Philips Petroleum hadde funnet det som den gang var verdens største oljereservoar til havs i 1969, samme år som jeg ble født. Det ga nye muligheter for vestlendingene, og den første tiden var det ikke mye som krevdes for å få begynne «offshore» som det het i Haugesund. Du måtte ha et seks ukers sikkerhetskurs, punktum.

Sommeren 1973 ble derfor tilbrakt på Solastranden, i telt med hele familien på fem, hvor yngstemann bare var to år. Far tok sikkerhetskurs på Forus for å komme ut på plattform for Philips i august.

Nå husker ikke jeg de første turnusene som gjaldt i Nordsjøen på 70-tallet, men i kombinasjon med å ha en mor som var lærer, ga i hvert fall Nordsjørturnusen rikelig anledning til ferieavvikling.

Ved nærmere ettertanke ble vi parkert på Vikedal camping i Vindafjord, til dels sammen med andre som hadde mannen offshore. Og det er her husteltet med tilbehør kommer inn.

Les også Per og Kristine flytta frå kvarandre etter at dei gifta seg. – Det sat langt inne, men forholdet har aldri vore betre enn no.

Det var nemlig viktig med møblering av teltet for å vise at du var «ordentlig».

Campingplassen var organisert i klyngetun, med fire og fire hustelt og campingvogner plassert i ring, slik at det oppstod en privat gårdsplass i midten.

I realiteten betyr jo dette fullt innsyn til alle, hele tiden, og ingen skulle tas på at det var rotete i teltet eller at plastvinduene med gardiner ikke var vasket.

For min mor må det ha vært et mildt mareritt. Hver lørdag var det kollektiv rydding og ut med soveposer og luftmadrasser for lufting og feiing av gulv.

Den som har prøvd å feie stråmatter, skjønner hva jeg snakker om. Det er ikke lett.

Og mor, som faktisk hadde ferie og ikke var hjemmeværende til vanlig, var bare måtelig interessert i dette ryddehysteriet som hun måtte delta i for ikke å bli uglesett.

Etter hvert forlot vi fellesskapet i Vikedal med dets stramme regime for sosial kontroll, men vi beholdt ferieformen med telt og la til en katt.

Her er Ragnhild Sivertsen Stolt-Nielsen i et relativt lykkelig øyeblikk i 2014 etter at hun som byrådsleder for Høyre hadde fått vite at Bergen skulle arrangere Sykkel-VM. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Om du ikke har prøvd, vet du ikke hvor utrolig stor plass et hustelt med tilbehør, fem personer og en katt tar i en vanlig Volkswagen.

Begrepet «fri sikt bakover» eksisterte aldri i min barndom, på linje med sikkerhetsbelte eller røykfri bil.

Langs smale veier, og i kamp mot klokken for å nå fergen, dro vi på tur med friskt mot.

Den som kjørte Åkrafjordvegen på veg til Odda på 70- og 80-tallet, vet at det var en halsbrekkende øvelse. Her kan vi umulig snakke om gul midtstripe.

Møtte du en buss, måtte du rygge deg tilbake til nærmeste møteplass, en øvelse som ikke var umiddelbart enkel når du ikke har sikt bakover.

Men vi kjente møteplassene, de var ofte i bruk som rene nødstopp, fordi både katt og unger av naturlige årsaker ble bilsyke i den tettpakkede og til dels røykfylte bilen.

Målet for vår reise var ofte Sørlandet. Camping på Vestlandet er som kjent en risikofylt øvelse om du kan tenke deg litt sol.

Dersom du skal bo i telt, er sol absolutt å foretrekke. Lite er så trist i lengden som lyden av regn på teltduken.

I begynnelsen går det fint, lett tromming av regn er til å leve med.

Les også Sauesanking av det spektakulære slaget

Men så øker det på og du begynner å flytte på ting for å sikre at ikke noe står inntil teltduken. For uerfarne campere kan jeg opplyse at dette er særs viktig. Det blir nemlig kolossalt vått der vannet ikke har fri bane ned fra teltduken.

Har du i tillegg vært så dum at du jevnlig har tatt med deg katt på tur, som har stått i langt nok bånd til å spasere frem og tilbake over telttaket, kan du i grunnen bare gi opp. Da opplever du at du lever i en sprinkeldusj når regnet setter inn for alvor.

Min barndoms campingferier tok en brå slutt ved Pula i det gamle Jugoslavia i 1982.

Vi var ferdige med norgesferie, nå skulle Europa oppleves, med telt, for anledningen pakket i tilhenger – uten at det ga bedre sikt bakover.

Vi durte gjennom Danmark på en dag, og slo opp telt i Hamburg fordi Sven Hazels krigsbøker hadde skildringer derfra.

Jeg er ikke helt sikker på at jeg ville anbefalt Reperbahn på nattestid i jakten på en bestemt bar beskrevet i en bok.

Politiet i Hamburg syntes etter hvert heller ikke at det var en god idé. Høflig i sivil henvendte de seg til mine foreldre med beskjed om at nå hadde de fulgt med vår familie i en time, nå var det på tide å gå hjem.

På vår vei til Jugoslavia var vi tilsynelatende innom hver eneste katolske kirke, i hvert fall virket det sånn for en 13-åring. Kirkefestival i Bamberg, der nonner serverte literstore seidler med øl, husker jeg fremdeles.

Vi nådde Pula til slutt, i det som i dag er Kroatia. Og det var der regnet inntraff.

Sovemadrassene fløt i teltet som var gjennomhullet av katten. Det fantes ikke noe som var i nærheten av tørt.

I et overhendig uvær ble alt pakket og lastet i bil og tilhenger, før ferden gikk hjem igjen, denne gangen via ymse gjestehus.

Gjestehus var slettes ikke gratis, og da vi kom til Haukeli hvor det skulle betales fem kroner til mannen som passet bommen, måtte hele bilen endevendes i jakten på småmynt. Alt ble samvittighetsfullt telt opp av bomvakten, det tok sin tid.

Hvordan du har det som barn, preger deg hele livet.

Jeg minnes mine barndoms teltsomre med glede, og har videreført familietradisjonen.

Men jeg prøver å ha sikt bakover, og jeg reiser uten medbrakte tepper. En sommer på luftmadrass i telt kan anbefales, men la katten bli hjemme.