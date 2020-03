Fire dagar i Roma

Vi skulle berre på vinterferie. Fire dagar seinare sit eg heime i korona-karantene og verdsøkonomien er i fritt fall.

Britiske tabloidaviser spekulerte vilt i at paven hadde fått korona-virus denne veka. Vatikanet avviste det som sprøyt. Roma har færre korona-tilfelle enn Bergen. Litt ironisk då å bli pålagt heimekontor etter vinterferien, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva. Foto: Andrew Medichini / AP

Hans K. Mjelva Kommentator i BT

Torsdag denne veka rusla eg gjennom eit av dei mange kunstfylte romma som leiar fram mot Det sixtinske kapell i Vatikanstaten. Ute skein sola. Inne var det 2000 år med størkna liding, kamp og frelse. Telefonen rista. Sjefen ringde.

Ho fortalde at eg ikkje trengde å kome på jobb måndag. Schibsted, som eig BT, har gjort som Equinor og ei rekkje multinasjonale selskap. Dei har pålagt alle som kjem frå land med mykje korona-smitte, som Italia, 14. dagars heimekontor.

Vinterferien i Roma vart ikkje så lett og bekymringsfri som vi hadde sett for oss då vi bestilte familieturen. Utbrotet i Nord-Italia, som er kjelda til dei fleste korona-smitta i Noreg, var allereie godt i gang då vi drog tysdag.

På flyplassen i Roma vart vi sjekka med varmesøkjande kamera før vi fekk sleppe inn i landet. I handbagasjen låg pakkar med antibakterie-klutar.

Italienarane er fortvilt over omverdas reaksjon på at dei har fått det største smitte-utbrotet i Europa. Fleire land nektar å ta i mot italienarar i det heile, sjølv om det i all hovudsak berre er Nord-Italia som er råka.

Millionbyen Roma registrerte ikkje eit einaste nytt tilfelle av smitte den tida vi var der (viss du ikkje reknar ei kvinne i kystbyen Fiumicino, som er ein del av storbyregionen Roma).

Utanom nokre turistar bar ingen symbolet på den nye pesten, munnbindet. Difor er det litt ironisk å bli ilagt karantene når byen eg kjem heim til, Bergen, har fleire korona-smitta enn den italienske hovudstaden.

Kor mykje kan skje i løpet av fire dagar? Vel. Børsane verda over rasa med 11–12 prosent. Oljefondet mista nokre hundre milliardar i verdi. Mange nye land fekk sine første korona-tilfelle, inkludert Noreg.

I Italia auka talet på smitta frå 283 til 888. Og i Bergen har fire fått påvist korona-smitte, og Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) foreslått la bilar køyre gratis gjennom bomringen.

Utvidar vi tidsvindauget litt, har rundt 3000 menneskje døydd av koronaviruset. Oljefondet har tapt 700 milliardar berre den siste veka. Produksjonen i «verdas fabrikk», i Kina og nabolanda, er redusert. Det vil igjen råke industri og økonomi i resten av verda.

Folk reiser òg mindre, noko som vil gje tap for både flyselskap og turistindustrien. For turistnæringa i Roma er viruset ein katastrofe: 90 prosent av bestillingane i mars avbestilt, ifølgje reiselivsnæringa sjølv. Fram til juni er bestillingane reduserte med 60 prosent.

Dei økonomiske problema viser att på verdas børsar. Dei har hatt sitt kraftigaste fall sidan finanskrisa i 2008. Noreg vil òg merke nedgangen. Oljeprisen er allereie kraftig redusert, og norske hotell har fått sine første avbestillingane frå Kina.

Viruset har altså allereie råka verdsøkonomien. Kor alvorleg dette blir veit ingen. Den private gjelda verda over er rekordstor, og i ei rekkje land er økonomien svekt av handelskrigen mellom Kina og USA.

Førebels ser ikkje viruset ut til å utløyse ei ny finanskrise, men det er svært avhengig av at ein får kontroll over virusutbrotet.

Då vi kom til Roma tysdag var apoteka utselde for antibakterie-middel av alle slag. Då vi kom heim laurdag var vår lokale butikk i Sandviken utseld for det same. Korona-viruset har skapt mykje frykt.

Viruset har vist seg å ha ein dødeligheit på rundt to prosent, som er mindre enn mange andre influensaliknande virus. Born ser ikkje ut til å bli råka, men for eldre og andre med nedsett immunforsvar kan det vere dødeleg.

Dette biletet av fotballfans med ansiktsmasker blei tatt under kampen mellom Roma-klubben Lazio og Bologna 29. februar. Foto: Italy Photo Press / Italy Photo Press via ZUMA

Difor er det uforståeleg at landets største sjukehus, Ullevål, ikkje har vore meir forsiktig. I skrivande stund, søndag ettermiddag, har fem tilsette på augeavdelinga fått påvist smitte. Kor mange pasientar som er råka er førebels ikkje kjent.

Alt dette fordi ein lege kome på jobb tysdag denne veka, trass i at vedkomande hadde feriert i Nord-Italia og hadde symptom på virussmitte. Legen bad om å bli testa for korona-virus og fekk nei. Han burde sjølv ha teke initiativ til å halde seg heime.

Ironisk nok gjer dei kraftige verkemidla mot smitte, spesielt i Kina og Italia, at viruset verkar meir skremmande. Væpna vakter som nektar folk å reise ut av smitteområda, høyrest ut som scener frå ein krig.

Kina har stengt av ein heil region med 50 millionar innbyggarar, og gjort ei rekkje andre tiltak som grip djupt inn i folks liv. Det er det største anti-smitte-tiltaket i verdshistoria. Det har hatt effekt. Talet på smitta i Kina går no ned.

Vonleg vil tiltaka i Italia, som avisa Guardian førre søndag stempla som «drakoniske», ha ein liknande effekt. Det hadde vore bra. For ifølgje Verdas helseorganisasjon vil det ta minst halvanna år å utvikle ein vaksine.

I Bergen sit det 40 menneskje i isolat søndag. Det òg høyrest dramatisk ut, men dramaet er altså berre ein konsekvens av at styresmaktene tek utbrotet verkeleg alvorleg.

Det som gjer at det heile verkar skummelt, er altså det same som gjer at vi blir tryggare.

Runden blant kunsten og den katolske kyrkjas retusjerte historie i Vatikanmuseet fekk fart etter telefonen frå sjefen. Å stå tett innpå ein haug med folk i små rom er ikkje ideelt for å unngå eit virus som spreier seg svært lett.

Då vi endeleg kom til Det sixtinske kapell, med Michelangelos vidgjetne guddomlege finger i taket, nærmast sprang vi gjennom lokalet.

Ein halvtime seinare stod vi fritt og einsamt midt på Petersplassen, der paven dagen før hadde klappa og kyssa entusiastiske truande.

Den britiske tabloidavisa Daily Mail viste bilete av paven som snaut seg, og spekulerte vilt i at han no hadde blitt ein korona-spreiar. Vatikanet har avvist det heile som sprøyt.

Korona-dramaet er eigentleg ei solidaritetshandling med dei blant oss med dårleg helse.

Dramaet er for deira skuld. Og fordi dei fleste, over heile verda, har ei bestemor eller ein bestefar, mor eller far eller ein annan ven eller slektning som kan bli råka, og fordi ein jo aldri er heilt sikker på om ein sjølv kan få problem, så har tiltaka brei støtte.

Så der har du eit lyspunkt. Men sommarferien? Eg trur eg ventar litt med å bestille den.