Det er på tide å gravlegge Danmarks plass. Bokstaveleg talt.

Bilane i Bergens tristaste vegkryss bør få raudt lys for godt.

Jens Kihl Kommentator

Arkitekt Munthe Bull teikna dette utkastet til framtidas Danmarks plass. Det er henta frå arkiv etter Rådmannen for 4. avdeling, Bergen byarkiv.

Opp til ni bilfelt. 60.000 bilar kvar dag. Og menneska? Dei har vi gøymt vekk under bakken. Velkomen til Danmarks plass.

Ingen stad i Bergen sentrum har bilane så til dei gradar vunne kampen. Og det mest irriterande av alt: Dette kunne verkeleg ha vore eit smykke for byen.

I 1937 vann arkitekt Ole Landmark plankonkurransen med ein elegant, open plass med tydeleg inspirasjon frå piazzaer i Sør-Europa. Arkitekt Einar Oscar Schou tok over prosjektet, og teikna dei to kvite bygga som ligg langs innkøyringa til Ibsens gate. Meir blei det ikkje av dei storslåtte planane.

I 1963 reiste BOB fire høgblokker på vestsida av plassen. «Pent, praktisk og moderne», skreiv BT. Ole Landmark, plassens far, skreiv i Morgenbladet at «disse nybygg slår alle rekorder i arkitektonisk heslighet». Så kom privatbilismen, Fløyfjellstunnelen og spagettikrysset på Nygårdstangen. Au.

I dag går E39 tvers over plassen. Om det er 60.000 bilar dagleg, er det om lag 22 millionar bilar i året som på ein eller annan måte passerer Danmarks plass.

Slik ser dei fleste av oss Danmarks plass i dag. Foto: Elias Dahlen (arkiv)

Fotgjengarar og alle andre utan bil er forvist til eit sett av mørke, triste undergangar. Før var det i det minste kiosk nede i det underjordiske. No er det stort sett berre måkedritt og paraplyskjelett. Ja, og eit skilt som fortel at du kan kjøpe fjellburger med brunost. Meir undergangsstemning får du ikkje.

Men kva om menneska får disponere bakkeplan, og så forviser vi bilane under jorda. Det er raskare for bilane og betre for folk.

I fleire tiår har bergensarane i denne delen av byen venta på Mindetunnelen: Ein nesten tre kilometer lang tunnel sørover frå Forum kino til Kristianborgvannet. Eg trur det er meir sannsynleg at Vestlandet får tilnamnet «solkysten» enn at den tunnelen kjem i næraste framtid.

Det er for mange andre prosjekt som hastar meir i bergensområdet. Eller som har sterkare støttespelarar, for den del. For ti år sidan var Mindetunnelen ein del av byrådets prioriteringar. No er det heilt stilt, men det er på tide å ta opp hansken igjen.

Arkitekt Georg Fredrik Fasting teikna utkastet «Byen lever». Også dette er henta frå arkiv etter Rådmannen for 4. avdeling, Bergen byarkiv.

Kanskje går det an å gjere noko bergensarar ikkje er så gode på – nemleg tenkje litt smått? Eit lokk på to hundre meter ville ha løyst mange av problema for plassen. Om nokon ein gong i framtida ville legge heile Fjøsangerveien under bakken, bør det gå an å kople seg på lokket og bygge ein full tunnel sørover.

Og plassen kan bli ei perle: Forum er pussa opp for store pengar. Bien bar har kanskje det flottaste interiøret i heile byen. Det finst gode kafear og barar i gatene rundt.

Årstad vidaregåande skule fekk nyleg ei rehabilitering for 750 millionar kroner. 1100 elevar og 170 tilsette kunne hatt god bruk for plassen utanfor dørene. I dag står den vakre murfasaden frå 1963 som kulisse for eit evig bilkappløp til neste raude ljos.

Det er highway to Halhjem for alle pengane.

Og så høgblokkene på vestsida, då. Dei blei pussa opp for elleve år sidan og er i dag eit landemerke på veg inn i byen. Tenk kva dei kunne blitt med elegant lyssetting. Det har skjedd mykje rundt Danmarks plass dei siste åra, men det har skjedd trass i korleis sjølve plassen ser ut.

Dei neste åra skal Mindemyren bli til Mindebyen. Mange tusen bustader, nye butikkar og bøttevis med kontorlokale skal erstatte dagens lagerhallar, parkeringsplassar og småindustri. Dette er det nye Bergen.

Kva slags bydel skal det bli? For mindemyrsfolket vil Danmarks plass vere starten på sentrum. Om dette området er lett tilgjengeleg for gåande og syklande, er sjansen større for at dei let bilen stå.

Saman med to bybaneliner kan ein grøn og tilgjengeleg Danmarks plass gjere mykje for å sikre at den nye bydelen blir minst mogeleg bilbasert.

Vi opnar opp sentrum sørover, gjev ein forsømt bydel ei andletsløfting og bed bilane om å spele andrefiolin.

Og ein nesten 90 år gammal draum om ein fri, open plass kan bli til røyndom.