Byråd Bakke har seg selv å takke

Byrådet kritiserer andre for ikke å henge med i klimadebatten, men blir selv en dinosaur i møte med ny teknologi.

Anne Rokkan Kommentator

Sparkesyklene er kommet for å bli, og det handler om å ha fornuftige tilpasninger. Det mener til og med Trygg Trafikk. Foto: Hedvig Idås

El-sparkesyklene er et lenge varslet inntog i den norske transporthverdagen, og del av en global revolusjon. Stikkordet er «mikromobilitet».

Bysykler, elsykler og segways er eksempler på kjøretøy som gir deg denne mobiliteten: Du deler dem ikke med andre, du trenger ikke følge rutetabellen og vente på bussen, trenger ikke gå til perrongen og du kan kjøre dit du trenger uten å måtte forholde deg til veinettet, trafikklys og kø.

Bor du på Møhlenpris og har tannlegetime på Torgallmenningen? Studerer du på Høyden og skal trene ved Bryggen? Jobber du, som meg, på Nygård, og har et møte i Strandgaten?

Sparkesykler er et enkelt, stille og effektivt transporttilbud. Det kan høres ut som den komplette latskap å hoppe på en sparkesykkel for korte avstander, men dette innebærer reelle tidsbesparelser for alle som har arbeid, ærender og ferdes i sentrum.

Det finnes få kollektivlinjer inne i sentrum, noe det heller ikke er plass til. I sommer har ikke engang Bybanen gått til sentrum.

Mikromobilitet er en gave til handelsstanden i byen.

Det har blitt fremstilt som om sparkesyklene «plutselig» dukket opp, men dette er ikke helt sant.

Allerede i september 2018 hadde fem selskaper tatt kontakt med Bergen kommune og bedt om dialog rundt etablering.

Kommunen svarte at de skulle komme med retningslinjer samme høst, og selskapene gikk med på å vente.

Retningslinjene lot vente på seg, og sommeren 2019 gikk sjefen sjøl, byråd for miljø og byutvikling Thor Haakon Bakke (MDG), ut og sa at kommunen burde erklære sparkesyklene for uønsket.

En slik formulering kan jo forklare hvorfor regler og godkjenninger mildt sagt lar vente på seg.

Selskapet Ryde Technologies AS har vært blant dem som har ventet lenge.

Tidligere har de satt ut elsparkesykler uten tillatelse i både Trondheim og Stavanger.

At de nå gjorde det samme i Bergen bør derfor ikke være et sjokk.

På en måneds tid rakk mye å skje:

Ryde setter ut sparkesyklene, politiet har innvendinger. Ryde samler inn syklene, men kommer politiets innvendinger i møte, og får sette dem ut igjen.

Bakke og Bergen kommune saksøker Ryde fordi de driver kommersiell drift på kommunens grunn uten tillatelse.

Tingretten kommer til at det ikke er noen akutt grunn til å samle inn syklene, men åpner for å gi kommunen rett i at Rydes drift bryter med kommunens eiendomsrett. Dette spørsmålet vil bli behandlet videre i neste rettsrunde.

Spørsmålet om kommunens rett til å være herre over egen grunn er interessant og viktig. Det er ikke rom for uendelig mange aktører som selger og leier ut ting i det lille byrommet i Bergen uten at det blir kaos.

Det er likevel synd at kommunen ikke makter å ta denne prinsipielle kampen, og samtidig forholde seg til den reelle situasjonen i byen: Elsparkesyklene er kommet for å bli, folk bruker dem og liker dem, men det mangler tilpasninger og retningslinjer.

Kommunen nekter å opprette dialog med Ryde om dette, men tviholder på å en eller annen gang gjennomføre et prøveprosjekt i Åsane først.

Det er som om man i 1998 skulle stengt ned et velfungerende internett fordi kommunen først ville finne ut hvordan de bruker sitt eget intranett.

Utfordringene med elsparkesyklene i bybildet må selvsagt løses. Det er helt uaktuelt at folk med for eksempel syns- og funksjonsutfordringer skal oppleve vanskeligheter med fremkomst fordi noen ikke gidder å parkere sykkelen skikkelig.

Bakke gjør rett i å ta sitt ansvar for å gjøre byen til et godt sted for alle på alvor, men glemmer en ting:

Det er stort sett ikke kommunen som er best på å få ny og moderne teknologi til å fungere i samfunnet, men teknologiselskapene selv.

Norge er langt fra alene om å se etter løsninger på sparkesykkel-problemet, og forslagene er mange.

Verdens største sparkesykkelselskap, Bird, har nå begynt å gi brukerne sine rabatt på turen dersom de parkerer sykkelen i et område som er velegnet til det.

Det samme selskapet gir også rabatt dersom brukeren tar et bilde av seg på slutten av turen som viser at de brukte hjelm mens de kjørte.

Sparkesyklene kan stilles inn slik at de kjører saktere i soner med mange fotgjengere, og de kan låses om natten, når de aller fleste ulykker skjer.

Norske selskap som Ryde og Zvipp har også kommet med forslag. Ryde har laget reklamevideoer i samarbeid med rullestolbrukere, som oppfordrer folk til å kjøre forsiktig og parkere inntil siden.

Zvipp har skissert hvordan de kan lage parkeringssoner som syklene ikke kan plasseres utenfor.

Sparkesykkelselskapene har innovasjon av transportløsninger som sin ekspertise. Det er rimelig sannsynlig at de selv vil komme opp med bedre løsninger enn et kommune-prosjekt i Åsane kan.

Ære være Bergen kommune, men noen IT-bastion er den ikke.

Jeg forstår i grunn Bakkes aversjon mot å samarbeide med et selskap som har som forretningsmodell å heller be om tilgivelse enn tillatelse, og som bokstavelig talt durer frem.

Han kan likevel ikke stikke hodet i sanden, eller rettsvesenet, når slaget står i våre regnvåte gater.

I dag er det elsparkesykler i flere hundre byer verden over.

Suksessforklaringen er enkel, om enn tung å svelge for motstanderne: Folk liker dem.

Bakke kan ikke basere seg på å bruke årevis i rettsvesenet for å kunne forby et produkt befolkningen vil ha, og samtidig la være å gi oss reguleringene vi trenger.

Det er ingen som krever at Bakke og Bergen kommune skal være fullstendig mikromobile, men de skylder sine innbyggere å ikke være urokkelige.