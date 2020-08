Hurtigruten svikta tryggleiken til sjøs. Det kan òg få konsekvensar for oss på land.

Me må ikkje gløyme å ta koronaviruset på alvor.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Hurtigruteskipet MS «Roald Amundsen» ligg no til kai til Tromsø, etter at to seglingar til Svalbard har resultert i 39 stadfesta tilfelle av koronasmitte til no. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, NTB Scanpix (Arkiv)

Hurtigrutens forsøk på å starte opp att ekspedisjonar til Svalbard blei ein gedigen fiasko.

Etter to seglingar til Svalbard i juli, har 39 menneske blitt stadfesta smitta av koronaviruset.

Handteringa til Hurtigruten ser ut til å ha gjort omfanget større enn nødvendig. Måndag innrømma selskapet det openberre: rutinane svikta.

No innstiller selskapet ekspedisjonane inntil vidare.

Hurtigruten er ei viktig livline for mange lokalsamfunn langs kysten. Dei driv ikkje berre med storslåtte ekspedisjonar til Nord- og Sørpolen, og alt mellom. Skipa fraktar varer og folk opp og ned langs kysten vår, samtidig som dei viser landet vårt fram for turistar.

Havet er krevjande. Difor er den første sjøvettregelen «tenk tryggleik». Det meste kan gå gale, og skjer det noko med Hurtigruten, er det ofte langt til næraste hamn.

Dette kan Hurtigruten.

No må selskapet forstå korleis dei kunne gleppe på tryggleiken når det ikkje var vêr, bølgjer eller motor som skapte problema.

Hurtigruten blei varsla om smitte frå den første seglinga onsdag 29. juli – to dagar før den andre turen returnerte til Tromsø.

Dersom Hurtigruten hadde følgt opp varselet skikkeleg, kunne alle passasjerane på den andre turen blitt sett i karantene.

Det skjedde ikkje. Til NRK seier konsernsjef Daniel Skjeldam at dei ikkje visste at dei måtte varsle passasjerane når dei oppdaga smitte. Det er heilt uforståeleg.

Til no er 69 kommunar råka av utbrotet, og det er stadfesta smitte på tre passasjerar frå Nordland, Viken og Rogaland.

Fleire av passasjerane fekk vite om smitten via media.

Trygg og rask informasjon er essensielt til sjøs. Det er like viktig når det gjeld koronaviruset. Det kan smitte før folk veit at dei er sjuk sjølv.

Dei som kan vere smitta må difor gå i karantene raskt, for å hindre ny spreiing.

Dei to seglingane hadde same mannskap, så smitte på den eine turen kan i teorien ha gått frå den første passasjergruppa til den andre.

36 av dei smitta tilhøyrer besetninga på MS «Roald Amundsen». Av dei smitta tilsette, er dei fleste frå Filippinane.

Hurtigruten lét dei arbeide og vere i kontakt med passasjerar, trass i at dei skulle vere i karantene etter innreise. Når Noreg krev karantene her, hjelper det ikkje at dei tilsette var i karantene før avreise til Noreg.

Det betyr heller ingenting at dei testa negativt for koronaviruset då. Smitten kan skje på reisa.

Hurtigruten gøymer seg òg bak internasjonale reglar, som slår fast at karantenen berre betyr at dei tilsette ikkje kan gå i land. Men koronaviruset bryr seg ikkje om skipet er i hamn eller på havet. Viruset smittar uansett.

Poenget med karantenen var å unngå smitte. Handteringa av utbrotet blir ikkje mindre uansvarleg av at Hurtigruten har funne eit smutthòl i regelverket.

Saman med fleire andre lokale utbrot, er koronaviruset no på veg opp att i Noreg. Det var forventa ei stigning i talet på smitta, etter at regjeringa fritok fleire land for karanteneplikta.

Somme bestilte ein tur til Spania. Andre tok eit svalbardcruise på impuls. Samtidig rår Utanriksdepartementet oss til å unngå alle unødvendige reiser.

Balansen mellom å halde hjula i gang og smitten nede vart overført frå regjeringa til befolkninga. Klarer me ikkje å halde balansen, kan det bli strengare for alle.

At Noreg har kontroll på smitten ein dag, betyr ikkje at me har kontroll dagen etter. Difor er det ikkje berre Hurtigruten som må lære av denne hendinga.

Me treng det alle saman.

Debatten om Spania-flya som flaug om kapp for at passasjerane skulle sleppe karantene, førte berre til ein debatt om skam. Som om det er verre å bli påført skam enn å kunne påføre andre smitte.

Den som reiser tar ikkje berre risiko for seg sjølv under ein pandemi. Ein tar òg risiko på vegner av andre. Det er eit ansvar som forpliktar.

Smitten om bord på MS «Roald Amundsen» viser tydeleg forskjellen på kva som er lov og kva som er lurt.

Ingen av passasjerane gjorde noko ulovleg, og det var lovleg for Hurtigruten å segle. Det betyr ikkje at det var lurt å samle fleire hundre menneske på eit lukka område i ei veke, midt under ein pågåande pandemi.

Det var truleg lov å unngå ei skikkeleg karantene for dei tilsette om bord på skipet. Men det var ikkje lurt.

Det minste me kan forvente av dei ansvarlege for cruiset, er at dei er førebudd på eit utbrot. Der ligg Hurtigrutens viktigaste svikt.