Koronakrisen kan svekke norsk sikkerhet

De sikkerhetspolitiske analysene i langtidsplanen for forsvarssektoren er gode, men veldig, veldig mørke.

Ståle Ulriksen Forsker på Sjøkrigsskolen

Statsminister Erna Solberg (H) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) la frem regjeringens forslag til ny langtidsplan for Forsvaret fredag 17. april. Regjeringen stoler nesten blindt på at Norge vil få mye alliert hjelp i en krig, skriver Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen. Foto: Heiko Junge

Koronakrisen kommer på toppen av en politisk bølge der globalisering og internasjonalt samarbeid er blitt kraftig svekket. Det er dårlig nytt for Norge, som baserer sin sikkerhetspolitikk på samhold og solidaritet i Nato.

Vår forsvarspolitikk er fullstendig avhengig av at andre land sender forsterkninger til Norge.

Det ble gjentatt og forsterket av langtidsplanen for forsvarssektoren (LTP) som ble lagt frem på fredag. De sikkerhetspolitiske analysene i LTP-en er gode, men veldig, veldig mørke.

Tiltakene som foreslås er likevel langt under det forsvarssjefen i høst mente var det minste forsvarlige. Dermed tar regjeringen en stor risiko, og stoler nesten blindt på at Norge vil få mye alliert hjelp i en krig.

LTP-en peker også på at samholdet i alliansen er under press, og at Norge må gjøre sitt for «å styrke det politiske fellesskapet i Nato og forholdet til nære allierte».

Det er vanskelig å være uenig i det. Men vil det nytte?

Landene i Vesten har stort sett handlet hver for seg under koronakrisen. Landene har hatt liten vilje og evne til å hjelpe hverandre. De aller fleste har store mangler i beredskapen for å møte en pandemi.

En krig kan bli en mye vanskeligere krise å håndtere enn en pandemi.

For eksempel vil en moderne krig sannsynligvis ramme, og kanskje lamme, forsyningskjedene og kommunikasjonsapparatet vi er så avhengige av nå.

Tror vi virkelig at viljen og evnen til å sende viktige ressurser ut av eget land er større i en krig enn under en pandemi?

Har vi virkelig et «fungerende internasjonalt rammeverk» og et «sterkt transatlantisk sikkerhetsfellesskap» lenger?

I forrige uke stoppet USAs president støtten til Verdens helseorganisasjon (WHO). Midt under en pandemi! Kjenn litt på den. Maken til ansvarsfraskrivelse fra internasjonalt lederskap skal man lete lenge etter.

Allerede i den nåværende langtidsplanen ble det uttrykt bekymring for samholdet mellom statene i Europa.

I 2015 avdekket flyktningkrisen store motsetninger innad i EU. Landene i sør ba lenge om hjelp uten å få respons. Da landene i nord endelig valgte å bidra, nektet landene i øst å være med. Det var også en klar sammenheng mellom flyktningkrisen og resultatet i folkeavstemningen som resulterte i brexit.

Koronakrisen har styrket disse konfliktlinjene i Europa.

Igjen har land i sør bedt om hjelp. Igjen har land i nord nektet, i hvert fall innledningsvis.

Nå pleies faktisk italienske pasienter på tyske sykehus. Men Italias og Spanias bønn om at EU må utstede «koronaobligasjoner» for å hjelpe de landene som er hardest rammet, blir fortsatt avvist.

EU har et program for å sende medisinske team til Italia for å hjelpe, men innledningsvis var det bare Norge og Romania som bidro. Det har nå kommet sterke advarsler fra både Spania og Italia om at koronakrisen kan true hele EU-prosjektet.

Og i øst, spesielt i Ungarn, har krisen gitt allerede semi-autoritære regimer nesten diktatoriske fullmakter. Den utviklingen truer hele verdigrunnlaget det europeiske samarbeidet er tuftet på.

Disse europeiske konfliktene vil også ramme Nato. Av Natos 30 medlemsland er 21 også medlemmer i EU.

De siste årene har mange Nato-land hatt mye å stri med på hjemmebane. Det går ut over evnen til å bidra internasjonalt. Og når evnen er svak, svekkes også viljen.

Vi må regne med at de politiske motsetningene i mange Nato-land, inkludert USA, vil bli kraftig forsterket i tiden som kommer. For koronakrisen treffer ikke alle like hardt.

I mange land ser vi nå at de som allerede sliter mest økonomisk, får det mye verre. Forskjellene i disse samfunnene blir mye tydeligere. Det kan føre til store politiske omveltninger, og gjøre landene mer innadvendte.

Når regningen skal betales, er det også sterke grunner til å tro at forsvarsbudsjettene vil bli kraftig kuttet i mange land. Etter finanskrisen i 2009 ble forsvarsbudsjettene i Europa redusert med 10–15 prosent i gjennomsnitt.

Om dette gjentar seg som følge av koronakrisen, vil Natos allerede begrensede evne til å forsterke Norge i en krise bli kraftig redusert.

Koronakrisen har ikke satt sikkerhetspolitikken på vent. Slike kriser endrer ofte fordeling av makt i verden. Det leder som regel til mer ustabilitet, mer uforutsigbarhet og mer usikkerhet. Da ligger Norge utsatt til.

Når Stortinget skal behandle langtidsplanen for forsvarssektoren, er det bare å håpe at den ikke drukner i koronakrisen.

Jeg håper inderlig at ikke den sikkerhetspolitiske beredskapen svekkes for å betale regningen for en lav pandemiberedskap.

