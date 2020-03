Ut av hamsterhjulet

Unntakstilstand er ikke bare kjipt. Her er åtte positive ting med isolatet.

Traurige sikkerhetskontroller og taxiturer og køer og busser som aldri kommer er byttet ut med en sømløs og smertefri overgang til kontoret, skriver Eirin Eikefjord. Foto: Elias Dahlen

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

1. Du kan sove lenger om morgenen.

Ingen tid går vekk i transport. Ingen merker at du ikke har dusjet. Briller er den nye sminken, og du trenger bare å kle skikkelig på halve kroppen.

2. Alle pliktbesøk er avlyst på ubestemt tid.

Konfirmasjoner, slektsstevner, 70-årsdager, søndagsmiddager, kaffeslabberas. Du trenger ikke lenger konversere med kjedelige slektninger eller stille på ulidelige mingletreff. Du er faktisk pålagt å takke nei til alt.

3. Ettermiddagene er ikke lenger en kamp mot klokken.

Du trenger ikke stresse for å nå bussen, rekke barnehagen, stappe ungene fulle av nødproviant og fiskekaker og rushe videre til fotballtrening og korpsøvelse og turnstevne. Hamsterhjulet har sluttet å spinne.

4. Du slipper transport.

Morgenflyet til Oslo er avlyst på ubestemt tid. Du blir ikke vekket i 06.00-draget av intens skraping over høytaleranlegget på nattoget. Traurige sikkerhetskontroller og taxiturer og busser som aldri kommer, er byttet ut med en sømløs og smertefri overgang til kontoret. Laptopen er den nye pendlingen. Du kan møte folk på internett.

5. Du slipper nærkontakt med fremmede.

Det oppstår ingen pinlige øyeblikk der du går for håndhilsing mens den andre insisterer på klem. Og du trenger ikke engang føle deg kald og kjip, det er bare å skylde på Staten.

6. Du får være i fred.

Du kan gå på konsert uten at noen trør deg på tærne og søler øl på deg og kakler intenst og høylydt. Du kan se film uten å sitte kliss inntil fremmede som knasker baconchips. Folk flest har høy terskel for å ringe, og du må aldri stå i kø.

7. Nye matkonsepter gir nydelig mat rett på døren.

Ost, middag, matvarer. Nå mangler det bare at Vinmonopolet starter hjemkjøring, og at Staten gjør som under spanskesyken og sender én flaske sprit per husstand.

8. Du kommer til å sette veldig pris på alt du har glemt å hate, når krisen er over.